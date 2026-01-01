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Архив премьер 1958 года

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1 января 1958
Петя и Красная Шапочка, Борис Степанцев, Евгений Райковский, СССР Трое вышли из леса, Константин Воинов, СССР Кошкин дом, Леонид Амальрик, СССР Кошкин дом, Марианна Новогрудская, СССР
20 января 1958
У тихой пристани, Эдуард Абалов, Тамаз Мелиава, СССР
26 января 1958
Голубая стрела, Леонид Эстрин, СССР
31 января 1958
Дорогой ценой, Марк Донской, СССР
22 февраля 1958
Балтийская слава, Ян Фрид, СССР
8 марта 1958
Годы молодые, Игорь Савченко, Алексей Мишурин, Григорий Гричер-Чериковер, СССР Девушка без адреса, Эльдар Рязанов, СССР
21 марта 1958
Лиса и волк, Петр Носов, СССР
22 марта 1958
Мы за солнышком идём, Владимир Дегтярев, СССР
24 марта 1958
На графских развалинах, Владимир Скуйбин, СССР
16 апреля 1958
Рассказы о Ленине, Сергей Юткевич, СССР
17 апреля 1958
Лично известен, Степан Кеворков, Эразм Карамян, СССР
21 апреля 1958
Восемнадцатый год, Григорий Рошаль, СССР
29 апреля 1958
Страницы былого, Владимир Кочетов, Евгений Ташков, СССР
2 мая 1958
Мистер Икс, Юлий Хмельницкий, СССР
12 мая 1958
Идиот, Иван Пырьев, СССР
15 мая 1958
Жижи, Винсент Миннелли, США
26 мая 1958
Память сердца, Татьяна Лиознова, СССР
27 мая 1958
Новые похождения Кота в Сапогах, Александр Роу, СССР
31 мая 1958
Последний дюйм, Теодор Вульфович, Никита Курихин, СССР
4 июня 1958
Женщины Нискавуори, Валентин Ваала, Финляндия
6 июня 1958
Флаги на башнях, Абрам Народицкий, СССР
17 июля 1958
Дружок, Виктор Эйсымонт, СССР
28 июля 1958
Шофер поневоле, Надежда Кошеверова, СССР
7 августа 1958
Дорогой мой человек, Иосиф Хейфиц, СССР
7 сентября 1958
Стучись в любую дверь, Мария Федорова, СССР Очередной рейс, Рафаил Гольдин, СССР
10 октября 1958
Музыкальная комната, Сатьяджит Рай, Индия
27 октября 1958
Трудное счастье, Александр Столпер, СССР
3 ноября 1958
Киевлянка, Тимофей Левчук, СССР
6 ноября 1958
Анна Эйдеш, Золтан Фабри, Венгрия
1 декабря 1958
Первая скрипка, Дмитрий Бабиченко, СССР
2 декабря 1958
Кочубей, Юрий Озеров, СССР
8 декабря 1958
Красные листья, Владимир Корш-Саблин, СССР
12 декабря 1958
Капитанская дочка, Владимир Каплуновский, СССР
23 декабря 1958
Над Тиссой, Дмитрий Васильев, СССР
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