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Помню – не помню! Помню – не помню!
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Помню – не помню!, 2016

2016 / Россия
3.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Дебютант в режиссуре Василий Ровенский выступил в картине «Помню – не помню» также в качестве сценариста и продюсера. До этого он уже работал над сценарием фильма «Привычка расставаться», в котором поработал также монтажёром и генеральным продюсером. Опыта у него пока немного, но тем не менее работает он активно. А вот что касается актёрской составляющей ленты, то здесь на подбор такие лица, которые узнает любой житель нашей страны. Во-первых, следует отметить Наталию Медведеву, не так давно блиставшую на первом плане в «30 свиданиях». Во-вторых, здесь сыграла Полина Максимова, карьера которой стремительно идёт в гору после фильма «8 новых свиданий». А из мужчин тут засветился Константин Крюков, ставший весьма востребованный после своего дебюта в «9 роте».

 

Алена, скромная московская библиотекарша, обожает романтические романы, но самой ей ни разу в жизни не довелось испытать радостей любви, хотя девушка и мечтает об этом всеми силами своей невинной души. По иронии судьбы, однажды Алена сталкивается (в прямом смысле) на улице с Лизой, избалованной содержанкой богатого мужа, нарциссической тусовщицей и транжирой. Столь тесный контакт приводит к тому, что девушки меняются телами. Теперь, пока Лиза ищет способ вернуться обратно в свое тело, Алена с радостью готовится прочувствовать все то, чего она ранее была лишена… Но придется ли ей по нраву такая жизнь? 

  • Сцена столкновения лбов снималась в фешенебельном районе Москвы, в Столешниковом переулке, где находятся элитные магазины. Из-за этого съемочной группе не дали разрешения перекрыть улицу, и в съемки постоянно вмешивались зеваки, удивленные столь необычным зрелищем.
  • Сцена бракосочетания персонажей Полины Максимовой и Константина Крюкова снималась в парке искусств «Музеон». Несмотря на то, что съемки проходили в августе, выдался очень непогожий день, но смену отменять не стали: в свадебных нарядах актеры улыбались друг другу на камеру, в тайне стуча зубами от холода.
  • Чтобы показать движение небесных тел, приведшее к необычным последствиям в жизни главных героинь, специально для фильма были созданы компьютерные модели планет Солнечной системы и траекторий их перемещения вокруг Солнца.

Живет себе на свете скромная девушка Алена, работает в библиотеке и мечтает сыграть Джульетту в самодеятельном театре. Она и представить себе не может, что буквально завтра ее жизнь кардинально изменится. Столкнувшись на улице с шикарной блондинкой, она теряет сознание и… приходит в себя в больнице… в чужом теле.

3.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 31 марта 2016
Премьера в мире 31 марта 2016
Возраст 12+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Василий Ровенский
Василий Ровенский
В ролях
Константин Крюков
Константин Крюков
Полина Максимова
Полина Максимова
Анна Хилькевич
Анна Хилькевич
Наталия Медведева
Наталия Медведева
Дмитрий Хрусталев
Дмитрий Хрусталев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Помню – не помню! 3 постера
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Помню – не помню! смотреть онлайн

Помню – не помню!
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Наша рецензия
Почувствуй разницу Очередная комедия «Помню – не помню» примечательна тем, что снял её уже успевший проявить себя в российском кино Василий Ровенский, но именно это картина стала его дебютом в режиссуре. Кроме того, он написал к ней сценарий и сам спродюсировал. Возможно, у него есть дочь, которая любит фильмы про обмен телами, или же сам он неравнодушен к подобным сюжетам, поэтому и решил добавить что-то от себя в копилку, заполненную такими лентами, как «Чумовая…
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