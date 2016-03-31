Помню – не помню!, 2016

Дебютант в режиссуре Василий Ровенский выступил в картине «Помню – не помню» также в качестве сценариста и продюсера. До этого он уже работал над сценарием фильма «Привычка расставаться», в котором поработал также монтажёром и генеральным продюсером. Опыта у него пока немного, но тем не менее работает он активно. А вот что касается актёрской составляющей ленты, то здесь на подбор такие лица, которые узнает любой житель нашей страны. Во-первых, следует отметить Наталию Медведеву, не так давно блиставшую на первом плане в «30 свиданиях». Во-вторых, здесь сыграла Полина Максимова, карьера которой стремительно идёт в гору после фильма «8 новых свиданий». А из мужчин тут засветился Константин Крюков, ставший весьма востребованный после своего дебюта в «9 роте».

Алена, скромная московская библиотекарша, обожает романтические романы, но самой ей ни разу в жизни не довелось испытать радостей любви, хотя девушка и мечтает об этом всеми силами своей невинной души. По иронии судьбы, однажды Алена сталкивается (в прямом смысле) на улице с Лизой, избалованной содержанкой богатого мужа, нарциссической тусовщицей и транжирой. Столь тесный контакт приводит к тому, что девушки меняются телами. Теперь, пока Лиза ищет способ вернуться обратно в свое тело, Алена с радостью готовится прочувствовать все то, чего она ранее была лишена… Но придется ли ей по нраву такая жизнь?