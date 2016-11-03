Только в современном мире стало возможно появление десктоп-фильмов, действие которых разворачивается исключительно на экранных мониторах. Одним из самых известных подобных проектов стала лента Тимура Бемамбетова «Убрать из друзей», которая прошла в прокате с большим успехом. Именно он и выступил продюсером фильма «Взломать блогеров» известного аниматора Максима Свешникова («Алёша Попович и Тугарин змей»).

Сюжет фильма «Взломать блогеров» расскажет о том, как трое известных блогеров теряют все данные, которые находятся в их компьютерах. Без них Саша Спилберг, Ивангай и Марьяна Ро больше не могут заниматься любимым делом. Их ждёт путешествие в виртуальное пространство, где находится злодей, взломавший их блоги. Однако на кону не только их карьера, но также аккаунты фанатов и личные отношения. И самое худшее - время на поиски у них ограничено.