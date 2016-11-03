Только в современном мире стало возможно появление десктоп-фильмов, действие которых разворачивается исключительно на экранных мониторах. Одним из самых известных подобных проектов стала лента Тимура Бемамбетова «Убрать из друзей», которая прошла в прокате с большим успехом. Именно он и выступил продюсером фильма «Взломать блогеров» известного аниматора Максима Свешникова («Алёша Попович и Тугарин змей»).
Сюжет фильма «Взломать блогеров» расскажет о том, как трое известных блогеров теряют все данные, которые находятся в их компьютерах. Без них Саша Спилберг, Ивангай и Марьяна Ро больше не могут заниматься любимым делом. Их ждёт путешествие в виртуальное пространство, где находится злодей, взломавший их блоги. Однако на кону не только их карьера, но также аккаунты фанатов и личные отношения. И самое худшее - время на поиски у них ограничено.
- Изначально «Взломать блогеров» назывался «Волшебник ОС», а сюжет кардинально отличался от итогового
- Фильм стал дебютом на большом экране для известных российских блоггеров Марьяны Ро, Саши Спилберг и Ивангая. Саша Спилберг также выступает в качестве продюсера картины
- Лента снималась в придуманном Бекмамбетовым формате screen share, когда происходящее транслируется с экрана
- Бюджет картины составил 35 миллионов рублей
- «Взломать блогеров» не единственный десктоп-фильм, созданный студией BAZEELEVS после ленты «Убрать из друзей». Также в Америке завершились съёмки картины Liked
- Соавтором сценария выступил брат режиссёра Вадим Свешников, с которым они сотрудничают уже не в первый раз
Известные блогеры Саша Спилберг, Иван Гай и Марьяна Ро лишилась всех данных, содержащихся на их компьютерах, и потерялись в виртуальном пространстве. Для возвращения в привычную онлайн-жизнь им предстоит найти того, кто сумел взломать их блоги и завладел всеми данными. Под угрозой отношения Вани и Марьяны, карьера Саши и аккаунты их фанатов. Пошел обратный отсчет — Саша, Ваня и Марьяна должны все вернуть… иначе случится непоправимое.
|3 ноября 2016
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|Bazelevs Distribution
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