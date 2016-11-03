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Взломать блогеров

Vzlomat blogerov 18+
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О фильме

Только в современном мире стало возможно появление десктоп-фильмов, действие которых разворачивается исключительно на экранных мониторах. Одним из самых известных подобных проектов стала лента Тимура Бемамбетова «Убрать из друзей», которая прошла в прокате с большим успехом. Именно он и выступил продюсером фильма «Взломать блогеров» известного аниматора Максима Свешникова («Алёша Попович и Тугарин змей»). 

Сюжет фильма «Взломать блогеров» расскажет о том, как трое известных блогеров теряют все данные, которые находятся в их компьютерах. Без них Саша Спилберг, Ивангай и Марьяна Ро больше не могут заниматься любимым делом. Их ждёт путешествие в виртуальное пространство, где находится злодей, взломавший их блоги. Однако на кону не только их карьера, но также аккаунты фанатов и личные отношения. И самое худшее - время на поиски у них ограничено.

- Изначально «Взломать блогеров» назывался «Волшебник ОС», а сюжет кардинально отличался от итогового

- Фильм стал дебютом на большом экране для известных российских блоггеров Марьяны Ро, Саши Спилберг и Ивангая. Саша Спилберг также выступает в качестве продюсера картины

- Лента снималась в придуманном Бекмамбетовым формате screen share, когда происходящее транслируется с экрана

- Бюджет картины составил 35 миллионов рублей

- «Взломать блогеров» не единственный десктоп-фильм, созданный студией BAZEELEVS после ленты «Убрать из друзей». Также в Америке завершились съёмки картины Liked

- Соавтором сценария выступил брат режиссёра Вадим Свешников, с которым они сотрудничают уже не в первый раз

Известные блогеры Саша Спилберг, Иван Гай и Марьяна Ро лишилась всех данных, содержащихся на их компьютерах, и потерялись в виртуальном пространстве. Для возвращения в привычную онлайн-жизнь им предстоит найти того, кто сумел взломать их блоги и завладел всеми данными. Под угрозой отношения Вани и Марьяны, карьера Саши и аккаунты их фанатов. Пошел обратный отсчет — Саша, Ваня и Марьяна должны все вернуть… иначе случится непоправимое.

Взломать блогеров - трейлер
Взломать блогеров  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 3 ноября 2016
Дата выхода
3 ноября 2016 Россия Bazelevs Distribution 6+
3 ноября 2016 Беларусь
3 ноября 2016 Казахстан
3 ноября 2016 Украина
Бюджет 35 000 000 RUR
Сборы в мире $120 507
Производство Bazelevs Production
Другие названия
Vzlomat blogerov, To Crack Bloggers, Hack the Bloggers, Взломать блогеров
Режиссер
Максим Свешников
Максим Свешников
В ролях
Саша Спилберг
Саша Спилберг
Иван Гай
Иван Гай
Марьяна Ро
Марьяна Ро
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.0
Оцените 38 голосов
1.1 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3701 В жанре «приключения»  669 В жанре «семейный»  351 В фильмах России  669
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Наша рецензия

Не YouTube-ом единым жив человек, а всяким словом уст блогера КартинаТимура Бекмамбетова и Максима  Свешникова «Взломать блогеров», вышедшая на днях в прокат,  стала неким экспериментом, объединяющим импульсивных молодых звезд YouTube и едва обкатанную дорожку «кино с экрана монитора». Десктоп – в качестве формы подачи, флагманы молодежной блогосферы Рунета, щепотка анимации и юмора: именно этот коктейль продюсера и сценариста был представлен зрителю в…
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Аня Калинина 2 ноября 2016, 17:12
Я очень хочу пойти на фильм жду не до ждусь попытаюсь маму уговорить я ташюсь от фильма аааааааа не могу дождаться я еще в Самаре живу жалко что Саша… Читать дальше…
ksenia2002162 1 ноября 2016, 17:58
жду не дождусь фильма. по описанию, фильм даёт ожидать лучшего. так же хочу встретится с блогерами. я пойду на фильм!
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Взломать блогеров - трейлер
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