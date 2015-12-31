Лента «Джейн берёт ружьё» претерпела множественные изменения в составе съёмочной группы, а также была отложена на более поздний срок. Справившись со всеми неурядицами и проблемами, она, наконец, выходит в прокат. Место режиссёра Линн Рэмси после её неявки на съёмки было предоставлено Гэвину О’Коннору, снявшему фильм «Воин», который завоевал большой успех у зрителей. Актёрский состав также менялся, но в конечном итоге главные роли достались Натали Портман, выступившей также в качестве одного из продюсеров, Джоэлу Эдгертону, который прежде уже сотрудничал с постановщиком, а также Юэну МакКгрегору.
Всем известно, что выжить на Диком Западе весьма непросто, а связываясь с головорезами, рискуешь не только собственной жизнью, но и всеми близкими тебе людьми. Один из таких преступников попал под прицел собственной же банды под предводительством безжалостного МакКэна и теперь вынужден укрываться на семейном ранчо жены Джейн. Она не из тех девушек, которых легко напугать, и умеет прекрасно постоять за себя. Однако данная ситуация требует помощи со стороны, поэтому она вынуждена обратиться к самому нежелательному человеку из своего прошлого. Дэн Фрост некогда был её любовником, а теперь бок о бок с Джейн и её супругом будет сражаться в смертельной схватке со злодеями.
- Съемки фильма проходили в начале 2013 года, однако на экраны он вышел только спустя 3 года;
- Четвертый совместный фильм Натали Портман и Юэна МакГрегора. До этого они снялись в трех частях саги «Звездные войны» в ролях Падме Амидалы и Оби-Вана Кеноби;
- Режиссер Линн Рэмси покинула проект перед самым началом съемок, из солидарности к ней от своей роли отказался Джуд Лоу;
- Роль главного злодея должен был исполнить Брэдли Купер;
- Роль Джейн могла сыграть Карен Гиллан;
|17 марта 2016
|Россия
|Экспонента
|18+
|17 марта 2016
|Беларусь
|20 мая 2016
|Великобритания
|31 декабря 2015
|Германия
|11 февраля 2016
|Греция
|7 апреля 2016
|Израиль
|6 мая 2016
|Испания
|17 марта 2016
|Казахстан
|29 января 2016
|США
|17 марта 2016
|Украина
|27 января 2016
|Франция
|22 октября 2016
|Япония