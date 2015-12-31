Постер фильма Джейн берет ружье
6.5
Джейн берет ружье - дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Джейн берет ружье
6.5

Джейн берет ружье

, 2016
Jane Got a Gun
США / драма, боевик, вестерн / 18+
Трейлеры
Постер фильма Джейн берет ружье
6.5
Джейн берет ружье - дублированный трейлер
Джейн берет ружье  дублированный трейлер

Лента «Джейн берёт ружьё» претерпела множественные изменения в составе съёмочной группы, а также была отложена на более поздний срок. Справившись со всеми неурядицами и проблемами, она, наконец, выходит в прокат. Место режиссёра Линн Рэмси после её неявки на съёмки было предоставлено Гэвину О’Коннору, снявшему фильм «Воин», который завоевал большой успех у зрителей. Актёрский состав также менялся, но в конечном итоге главные роли достались Натали Портман, выступившей также в качестве одного из продюсеров, Джоэлу Эдгертону, который прежде уже сотрудничал с постановщиком, а также Юэну МакКгрегору.

 

Всем известно, что выжить на Диком Западе весьма непросто, а связываясь с головорезами, рискуешь не только собственной жизнью, но и всеми близкими тебе людьми. Один из таких преступников попал под прицел собственной же банды под предводительством безжалостного МакКэна и теперь вынужден укрываться на семейном ранчо жены Джейн. Она не из тех девушек, которых легко напугать, и умеет прекрасно постоять за себя. Однако данная ситуация требует помощи со стороны, поэтому она вынуждена обратиться к самому нежелательному человеку из своего прошлого. Дэн Фрост некогда был её любовником, а теперь бок о бок с Джейн и её супругом будет сражаться в смертельной схватке со злодеями.

- Съемки фильма проходили в начале 2013 года, однако на экраны он вышел только спустя 3 года;

- Четвертый совместный фильм Натали Портман и Юэна МакГрегора. До этого они снялись в трех частях саги «Звездные войны» в ролях Падме Амидалы и Оби-Вана Кеноби;

- Режиссер Линн Рэмси покинула проект перед самым началом съемок, из солидарности к ней от своей роли отказался Джуд Лоу;

- Роль главного злодея должен был исполнить Брэдли Купер;

- Роль Джейн могла сыграть Карен Гиллан;

Головорезы МакКэна преследуют попытавшегося отбиться от банды Хэма. Изрешеченный пулями, он укрывается на ранчо своей красавицы-жены Джейн. Ей приходится обратиться за защитой к тому, кого она хотела бы видеть меньше всего, — к своему бывшему любовнику. Джейн нужно забыть прошлое, совладать с чувствами и стать сильной и бескомпромиссной, чтобы спасти семью от расправы банды наемников.

Натали Портман
Натали Портман
Джоэл Эдгертон
Джоэл Эдгертон
Родриго Санторо
Родриго Санторо
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Ноа Эммерих
Ноа Эммерих
Бойд Холбрук
Бойд Холбрук
Режиссер Гэвин О'Коннор
Сценарист Брайан Даффилд, Энтони Тамбакис, Джоэл Эдгертон
Композитор Marcello De Francisci, Лиза Джеррард
Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 22 апреля 2016
Премьера в мире 31 декабря 2015
17 марта 2016 Россия Экспонента 18+
17 марта 2016 Беларусь
20 мая 2016 Великобритания
31 декабря 2015 Германия
11 февраля 2016 Греция
7 апреля 2016 Израиль
6 мая 2016 Испания
17 марта 2016 Казахстан
29 января 2016 США
17 марта 2016 Украина
27 января 2016 Франция
22 октября 2016 Япония
MPAA R
Бюджет $25 000 000
Сборы в мире $3 067 531
Производство 1821 Pictures, Boies Schiller Entertainment, Eaves Movie Ranch
Jane Got a Gun, La venganza de Jane, Armée et dangereuse, As Armas de Jane, Die Unbeugsame - Jane Got a Gun, Džeinė turi ginklą, Džejn ima pištolj, Em Busca da Justiça, Jane, Jane a célkeresztben, Jane Tomó las Armas, Jane: Lupta pentru supravietuire, Jane'in İntikamı, La venjança de la Jane, Le'Jane yesh eckdakh, Niepokonana Jane, Tay Súng Nữ Miền Tây, Ubojita Jane, Η Τζέιν πήρε το όπλο της, Джейн берёт ружьё, Джейн береться до зброї, Джейн грабва револвера, ジェーン, 拿起枪的简, 简有把枪, 逆愛

6.5
5.9 IMDb

Однажды на Диком Западе Конечно, её муж не должен был ехать в город. Когда твоя голова стоит больших денег, какой смысл вылезать из логова? Особенно, если вокруг полно добрых людей, не желающих смиряться с тем фактом, что ты перебил половину их шайки. Однако мистер Хэммонд из дома уехал. А вскоре вернулся – умирать. Добрым людям наконец-то удалось его подстрелить. Натали Портман (Джейн). Кадр из фильма «Джейн берет ружье» И Джейн поняла: если она хочет выжить, она должна…

5 января 2015 00:00 Первые кадры фильма «Джейн берет ружье» Натали Портман и Джоэл Эдгертон появились на кадрах нового вестерна Гевина О’Коннора «Джейн берет ружье / Jane Got a Gun». Сюжет фильма строится вокруг молодой женщины (Портман),

Фильмы похожие на Джейн берет ружье

Великолепная семерка
Великолепная семерка боевик, вестерн
2016, США
7.0
Омерзительная восьмерка
Омерзительная восьмерка комедия, вестерн, триллер
2015, США
7.0
Повесть о любви и тьме
Повесть о любви и тьме драма
2015, США / Израиль
6.0
Малыш Кид
Малыш Кид драма, вестерн, биография
2019, США
6.0
В долине насилия
В долине насилия вестерн
2016, США
6.0
Планетариум
Планетариум драма, мелодрама, детектив, фэнтези
2016, США / Франция
5.0
Заброшенный
Заброшенный драма
2015, США / Франция / Канада
6.0
Гостиная
Гостиная драма
2014, США
6.0
Спасение
Спасение вестерн, драма
2014, Дания
6.0
Аппалуза
Аппалуза вестерн
2008, США
7.0
Домино
Домино мистика, триллер
2005, США
5.0
Преследование Д. Б. Купера
Преследование Д. Б. Купера приключения, криминал, триллер
1981, США
5.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
«Мал ростом и некрасив»: из-за обидного прозвища Лермонтов ополчился на весь белый свет – испортил жизнь десяткам женщин
Чехов одной резкой фразой объяснил разницу между мужчиной и женщиной — такое в учебниках не увидишь
Это блюдо помогло Пушкину пережить ссылку: печеный картофель по-чухонски поэт ел, даже вернувшись в Петербург
Свежий хоррор с рекордами Netflix и 37 000 000 просмотров за 3 дня киноманы выключают уже через полчаса: «Какой же это трэш»
До нового сезона «Первого отдела» как до Луны — но с этим 12-серийным детективом от НТВ скучать не придется
90% зрителей «никогда не слышали» о продолжении «Ивана Васильевича» — в СССР его могли посмотреть только «избранные»
«Сверхи» в мире «Острых козырьков»: в этом уникальном фэнтези 3 почти идеальных сезона (а еще 18+ и море крови)
«Вокзал для двоих» угадают все, а дальше — проверка для избранных: назовите фильм по одному кадру с Гурченко (тест)
В семье Швецовой появится внезапный ребенок: в 26-м сезоне «Тайн следствия» Платонов подкинет внезапный сюрприз
Лишь один из советских мушкетеров до сих пор сводит женщин с ума: точно не жадина Д’Артаньян
Такую как Хюррем в гарем бы точно не взяли: зачем на самом деле турецких наложниц раскармливали до 150 кг
