Сжечь море, 2014

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о выходе в прокат О фильме Франко-арабская документальная драма. Развернуть 8.5 Оцените 12 голосов Продолжительность 1 час 15 минут Год выпуска 2014 Премьера в России 9 ноября 2016 Премьера в мире 6 июля 2014 Возраст 18+ Режиссер Натали Намбо В ролях Бершаш Маки Все актеры и съемочная группа

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