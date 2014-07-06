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Сжечь море
Brûle la mer
Сжечь море, 2014
2014 / Франция
8.5
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Жанр:
документальный
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О фильме
Франко-арабская документальная драма.
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8.5
Оцените
12
голосов
Продолжительность
1 час 15 минут
Год выпуска
2014
Премьера в России
9 ноября 2016
Премьера в мире
6 июля 2014
Возраст
18+
Режиссер
Натали Намбо
В ролях
Бершаш Маки
Все актеры и съемочная группа
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