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Brûle la mer

Сжечь море, 2014

2014 / Франция
8.5 Оцените
12 голосов
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О фильме

Франко-арабская документальная драма.

8.5 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 9 ноября 2016
Премьера в мире 6 июля 2014
Возраст 18+
Режиссер
Натали Намбо
В ролях
Бершаш Маки
Все актеры и съемочная группа
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