Финансовый монстр, 2015

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Драма в прямом эфире Что будет делать современное общество, если в прямом эфире ему покажут жестокость и насилие? Правильно! Следить за этим эфиром, бросив все свои дела. К сожалению, современное общество именно такое. И это нам показывает новый невероятный фильм «Финансовый монстр», где режиссёром выступила знаменитая Джоди Фостер. Кроме режиссёра в фильме сыграли ещё две легенды киноиндустрии: Джордж Клуни и Джулия Робертс. Актёрский состав уже располагает к…