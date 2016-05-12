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Финансовый монстр Финансовый монстр
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Money Monster

Финансовый монстр, 2015

2015 / США
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Телевизионный финансовый эксперт Ли Гейтс находится в самом разгаре последнего выпуска своего шоу Money Monster. Менее чем за 24 часа до этого акции IBIS Clear Capital по необъяснимой причине упали, по-видимому, из-за сбоя в торговом алгоритме, что обошлось инвесторам в 800 миллионов долларов. В середине шоу Гейтса берет в заложники некий Кайл Бадуэлл, который пострадал из-за его ошибки. Режиссер шоу Пэтти Фэн пытается остановить мужчину, пока не стало поздно… 

  • Из-за напряженных съемочных графиков Джулия Робертс и Джордж Клуни провели очень мало совместного времени на съемочной площадке. Почти во всех своих сценах, где героиня Робертс смотрит на экраны мониторов, на самом деле был зеленый экран, куда позже подложили изображение с Клуни с помощью комбинированных съемок. 
  • В эпизоде, когда Пэтти находится в фургоне с компьютерным техником, они пытаются выяснить, что может означать «Мамбо». При поиске в Интернете поисковик предлагает «Мамбо Итальяно», песню, исполненную тетей Джорджа Клуни, Розмари Клуни.
  • Фильм был снят оскароносной американской актрисой Джоди Фостер по сценарию Алана ди Фиоре, включенному в «Черный список» 2014 года, список самых лучших нереализованных сценариев года.
     

История о популярном телеведущем Ли Гейтсе чьи финансовые советы в прямом эфире сделали его настоящим гуру Уолл-Стрит. Один из зрителей телешоу, воспользовавшись неудачным советом Гейтса, потерял все свое состояние и теперь жаждет возмездия. Во время очередного эфира он берет знаменитость в заложники и тем самым поднимает рейтинги передачи до немыслимых высот – люди замерли перед экранами в ожидании ответа на вопрос: сколько стоит человеческая жизнь?

7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 2 июня 2016
Премьера онлайн 9 августа 2016
Премьера в мире 12 мая 2016
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Джоди Фостер
Джоди Фостер
В ролях
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Джек О’Коннелл
Джек О’Коннелл
Катрина Балф
Катрина Балф
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Финансовый монстр 8 постеров
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Финансовый монстр
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Драма в прямом эфире Что будет делать современное общество, если в прямом эфире ему покажут жестокость и насилие? Правильно! Следить за этим эфиром, бросив все свои дела. К сожалению, современное общество именно такое. И это нам показывает новый невероятный фильм «Финансовый монстр», где режиссёром выступила знаменитая Джоди Фостер. Кроме режиссёра в фильме сыграли ещё две легенды киноиндустрии: Джордж Клуни и Джулия Робертс. Актёрский состав уже располагает к…
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kisylya 4 июня 2016, 09:43
Я не робот. Фильм понравился, за исключением финала. Интересный фильм - есть элементы детектива. Первый фильм где Джулия мне понравилась, а Клуни… Читать дальше…
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