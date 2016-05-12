Финансовый монстр, 2015

Телевизионный финансовый эксперт Ли Гейтс находится в самом разгаре последнего выпуска своего шоу Money Monster. Менее чем за 24 часа до этого акции IBIS Clear Capital по необъяснимой причине упали, по-видимому, из-за сбоя в торговом алгоритме, что обошлось инвесторам в 800 миллионов долларов. В середине шоу Гейтса берет в заложники некий Кайл Бадуэлл, который пострадал из-за его ошибки. Режиссер шоу Пэтти Фэн пытается остановить мужчину, пока не стало поздно…
История о популярном телеведущем Ли Гейтсе чьи финансовые советы в прямом эфире сделали его настоящим гуру Уолл-Стрит. Один из зрителей телешоу, воспользовавшись неудачным советом Гейтса, потерял все свое состояние и теперь жаждет возмездия. Во время очередного эфира он берет знаменитость в заложники и тем самым поднимает рейтинги передачи до немыслимых высот – люди замерли перед экранами в ожидании ответа на вопрос: сколько стоит человеческая жизнь?