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Постер фильма Талисманы
5.7
Талисманы - Трейлер
Киноафиша Фильмы Талисманы
5.7

Талисманы

, 2016
Mascots
США / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Талисманы
5.7
Талисманы - Трейлер
Талисманы  Трейлер

О фильме

Все знают, что мир профессионального спорта не так прост, но и талисманам спортивных команд приходится нелегко. Все, кто претендуют на место талисмана, сталкиваются с жёсткой конкуренцией.

В ролях

Паркер Поузи
Паркер Поузи
Cindi Babineaux
Дженнифер Кулидж
Дженнифер Кулидж
Джейн Линч
Джейн Линч
Эд Бегли мл.
Эд Бегли мл.
Сандра Роско
Сандра Роско
Оскар Нуньес
Оскар Нуньес
Джон Майкл Хиггинс
Боб Бэлабан
Боб Бэлабан
Крис О'Дауд
Крис О'Дауд
Tommy 'Zook' Zucarello
Том Беннетт
Том Беннетт
Owen Golly, Jr.
Зак Вудс
Зак Вудс
Mike Murray
Уэйн Уилдерсон
Dr. Harper James
Режиссер Кристофер Гест
Сценарист Джим Пиддок, Кристофер Гест
Композитор CJ Vanston
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 13 октября 2016
Премьера в мире 10 сентября 2016
Дата выхода
10 сентября 2016 Россия 16+
11 октября 2016 Бразилия
10 сентября 2016 Казахстан
10 сентября 2016 Украина
Бюджет $20 000 000
Производство Ra Ra Productions
Другие названия
Mascots, Linh Vật, Mascotas, Maskotki, Μασκότ, Талисманы, 吉祥物世界大賽

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 13 голосов
5.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры фильма

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Талисманы - Трейлер
Талисманы Трейлер
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Цитаты

A.J. Blumquist Ну, меня зовут Эй.Джей. Блумквист, я бывший талисман — Дэнни Осёл, и, эм, в этом году я судья на «Флаффи». Для тех двух человек, кто не в курсе, Дэнни Осёл — мой талисманский альтер эго, и у него был первый в истории костюм с анатомически правильными деталями
[фото костюма осла с большим членом, прикрытым широкой чёрной полосой]
A.J. Blumquist . Это продлилось всего одну игру, вызвало много споров, но у меня много фанатов в Мексике, южнее границы, в Тасмании, Финляндии, и, эээ, я очень вырос как личность. Я понимаю свою роль в том конфликте, который возник, ну, не только из-за костюма, который я сам придумал и надел однажды на поле, но и из-за мощных тачек и больших сигар. Знаете, я просто старался это компенсировать. Классическая переоценка. Но благодаря группам поддержки я многого добился, и я избегаю медицинских терминов вроде «микро п****с» — я фаллически ограничен. И, эээ, некоторые из замечательных групп, на которые я опираюсь — это «Том Тумб», «Тайни Тим» и «Пинки Промис», которые помогли мне принять себя как мужчину. А сейчас «коклеарный секс» — это очень модно. Просто добавьте в любом своём соцмедиа хэштег, хэштег «in your ear», и увидите, что происходит. Но писать это надо осторожно. Обязательно пишите или говорите: «Ин. Йоур. Ир.» Иначе люди поймут не то, о чём вы говорите.

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