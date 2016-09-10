A.J. Blumquist Ну, меня зовут Эй.Джей. Блумквист, я бывший талисман — Дэнни Осёл, и, эм, в этом году я судья на «Флаффи». Для тех двух человек, кто не в курсе, Дэнни Осёл — мой талисманский альтер эго, и у него был первый в истории костюм с анатомически правильными деталями

[фото костюма осла с большим членом, прикрытым широкой чёрной полосой]