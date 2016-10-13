Суперплохие, 2016

Режиссёр фильма «Одноклассницы» Дмитрий Суворов снимает свою вторую полнометражную картину под названием «Суперплохие». В очередной комедии ещё недавнего дебютанта вновь снялись известные актёры: звезда телевизионных сериалов Данила Якушев («Молодёжка», «Интерны»), Анна Чиповская («Без границ», «Чистое искусство»), вездесущий Ян Цапник («Пятница», «Шеф», «Призрак»), а также Александр Ревва («Дублёр»), Александр Соколовский («Молодёжка») и другие.

В центре сюжета картины «Суперплохие» самый обычный парень по имени Дима. Но есть у него одна слабость – уж больно любит поиграть. И эта страсть его до добра не доводит. Однажды он объявляется на пороге своего старшего брата Дани, только что пережившего скандальный разрыв с девушкой, с пулей в животе. Он просит помощи, так как задолжал бандитам и в обмен согласился перевезти пакет с наркотиками. Однако что-то пошло не так…