Суперплохие, 2016

Режиссёр фильма «Одноклассницы» Дмитрий Суворов снимает свою вторую полнометражную картину под названием «Суперплохие». В очередной комедии ещё недавнего дебютанта вновь снялись известные актёры: звезда телевизионных сериалов Данила Якушев («Молодёжка», «Интерны»), Анна Чиповская («Без границ», «Чистое искусство»), вездесущий Ян Цапник («Пятница», «Шеф», «Призрак»), а также Александр Ревва («Дублёр»), Александр Соколовский («Молодёжка») и другие.
В центре сюжета картины «Суперплохие» самый обычный парень по имени Дима. Но есть у него одна слабость – уж больно любит поиграть. И эта страсть его до добра не доводит. Однажды он объявляется на пороге своего старшего брата Дани, только что пережившего скандальный разрыв с девушкой, с пулей в животе. Он просит помощи, так как задолжал бандитам и в обмен согласился перевезти пакет с наркотиками. Однако что-то пошло не так…
- Данила Якушев, сыгравший в фильме, уже в третий раз сотрудничает с Дмитрием Суворовым. Их первая совместная короткометражка называлась «Шлюха» и получила специальное упоминание жюри на «Кинотавре» в 2012 году «За чёткое соблюдение жанра»
- Фильм вошёл в основную программу крупнейшего кинофестиваля «Окно в Европу»
- Перерыв между выходом первого фильма Дмитрия Суворова «Одноклассницы» и его комедией «Суперплохие» составил менее полугода
- В 2013 году Дмитрий Суворов снял короткометражку «Антонина» по сценарию Жоры Крыжовникова
- Изначально фильм назывался «День всех влюблённых»
Соплякам тут не место
Встречайте команду мечты:
…Они – супергерои нашего времени.
…Они спрашивают у Siri «Почем можно сдать…?»
…Они гуглят «Что делать, если ты воткнул в себя нож?»
…Они достают эти пули ножами, пекут «пироги», троллят людей.
И все это ради… Любви.
Из разряда чёрных комедий.
Сходите, не пожалеете.