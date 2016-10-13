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Суперплохие Суперплохие
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Суперплохие, 2016

2016 / Россия
5.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр фильма «Одноклассницы» Дмитрий Суворов снимает свою вторую полнометражную картину под названием «Суперплохие». В очередной комедии ещё недавнего дебютанта вновь снялись известные актёры: звезда телевизионных сериалов Данила Якушев («Молодёжка», «Интерны»), Анна Чиповская («Без границ», «Чистое искусство»), вездесущий Ян Цапник («Пятница», «Шеф», «Призрак»), а также Александр Ревва («Дублёр»), Александр Соколовский («Молодёжка») и другие.

В центре сюжета картины «Суперплохие» самый обычный парень по имени Дима. Но есть у него одна слабость – уж больно любит поиграть. И эта страсть его до добра не доводит. Однажды он объявляется на пороге своего старшего брата Дани, только что пережившего скандальный разрыв с девушкой, с пулей в животе. Он просит помощи, так как задолжал бандитам и в обмен согласился перевезти пакет с наркотиками. Однако что-то пошло не так…

- Данила Якушев, сыгравший в фильме, уже в третий раз сотрудничает с Дмитрием Суворовым. Их первая совместная короткометражка называлась «Шлюха» и получила специальное упоминание жюри на «Кинотавре» в 2012 году «За чёткое соблюдение жанра»

- Фильм вошёл в основную программу крупнейшего кинофестиваля «Окно в Европу»

- Перерыв между выходом первого фильма Дмитрия Суворова  «Одноклассницы» и его комедией  «Суперплохие» составил менее полугода

- В 2013 году Дмитрий Суворов снял короткометражку «Антонина» по сценарию Жоры Крыжовникова

- Изначально фильм назывался «День всех влюблённых»

Соплякам тут не место

Встречайте команду мечты:

…Они – супергерои нашего времени.

…Они спрашивают у Siri «Почем можно сдать…?»

…Они гуглят «Что делать,  если ты воткнул в себя нож?» 

…Они достают эти пули ножами, пекут «пироги», троллят людей.
И все это ради… Любви. 

 

5.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 13 октября 2016
Премьера в мире 13 октября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Дмитрий Суворов
Дмитрий Суворов
В ролях
Александр Ревва
Александр Ревва
Аня Чиповская
Аня Чиповская
Данила Якушев
Данила Якушев
Александр Соколовский
Александр Соколовский
Валентина Мазунина
Валентина Мазунина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Суперплохие 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Снявший вышедших на экраны в этом году «Одноклассниц» Дмитрий Суворов выпускает еще одну картину. На этот раз  – очень жанровую, потому что его «Суперплохие» – черная комедия, в чем без обиняков признается автор, который выступил еще и сценаристом фильма. Кадр из фильма «Суперплохие» Потому и не стоит ожидать чего-то правильного и высокого – не та ниша. Но на выбранном поле создатели справились на ура. Черный юмор, кровь…
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Виктория Жучкова 16 октября 2016, 19:25
фильм никому не советую,бесплатно еще мб и можно потратить время,но за деньги нет,лучше купите что нибудь полезное,оно этого не стоит!
Наталия Михайлова 8 августа 2016, 23:44
Посмотрела сегодня премьеру, фильм в духе Тарантино.
Из разряда чёрных комедий.
Сходите, не пожалеете.
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13 голосов
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