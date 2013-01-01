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Логин, 2015

2015 / Венгрия
4.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Причины посмотреть О фильме

Это второй фильм венгерского режиссёра Акоша Барноцкого, который в 2005 году снял картину «Блондин-кола». Его новая лента «Логин» выходит в широкий прокат и представляет собой триллер с весьма запутанным и шокирующим сюжетом. Роли в нём исполнили соотечественники режиссёра, которые вряд ли знакомы российскому зрителю. Хотя некоторые могут вспомнить актёра Йожефа Талоша, сыгравшего в фильмах «Ворон» и «Астерикс и Обеликс в Британии».

 

Интернет в наши дни может помочь любому человеку претворить в жизнь самые разнообразные цели. Двое главных героев Янка и Бэн тяжело переживают утрату своих близких. Женщина лишилась супруга, а мужчина своей дочери. Таинственным образом оба они были связаны с сайтом видеознакомств. Именно там и встречаются персонажи в надежде отыскать виновных. Они решают действовать вместе, наказав хладнокровного обольстителя Марко и распутную красавицу Аннет, с которыми вступали в связь их усопшие родные. Но дело принимает неожиданный оборот, и теперь Янка и Бэн сами оказываются в опасности.

Янка и Бэн знакомятся на сайте видеознакомств. Каждый из них ищет виновных в смерти своих любимых. Янка потеряла мужа, который был в тайне от нее влюблен в роковую соблазнительницу Аннет, их знакомство также состоялось на этом сайте. Бэн потерял взрослую дочь, чье сердце разбил самоуверенный мачо Марко. Янка и Бэн строят план: найти и соблазнить Марко и Аннет, совершить месть, которая закончится смертью виновников. Однако они сами попадают в собственные ловушки и уже не понятно, кто дичь, а кто охотник.

4.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 7 апреля 2016
Премьера в мире 1 января 2013
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Акош Барноцкий
В ролях
Йожеф Талош
Нора Парти
Ката Гашпар
Андраш Гашпар
Чаба Тот
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Логин 3 постера
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Венгерский триллер о жизни онлайн В прокат вышел триллер Акоша Барноцкого «Логин». Предыдущая (и единственная) работа венгерского режиссера была комедией, поэтому попытка взяться за другой жанр интересна сама по себе. Тем более что фильм снят по хорошо известному литературному источнику – роману Шодерло де Лакло «Опасные связи». Правда,  интерпретирована история так, что узнать первооснову очень и очень трудно: Барноцкий переносит действие в наши дни……
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