Логин, 2015

Это второй фильм венгерского режиссёра Акоша Барноцкого, который в 2005 году снял картину «Блондин-кола». Его новая лента «Логин» выходит в широкий прокат и представляет собой триллер с весьма запутанным и шокирующим сюжетом. Роли в нём исполнили соотечественники режиссёра, которые вряд ли знакомы российскому зрителю. Хотя некоторые могут вспомнить актёра Йожефа Талоша, сыгравшего в фильмах «Ворон» и «Астерикс и Обеликс в Британии».

Интернет в наши дни может помочь любому человеку претворить в жизнь самые разнообразные цели. Двое главных героев Янка и Бэн тяжело переживают утрату своих близких. Женщина лишилась супруга, а мужчина своей дочери. Таинственным образом оба они были связаны с сайтом видеознакомств. Именно там и встречаются персонажи в надежде отыскать виновных. Они решают действовать вместе, наказав хладнокровного обольстителя Марко и распутную красавицу Аннет, с которыми вступали в связь их усопшие родные. Но дело принимает неожиданный оборот, и теперь Янка и Бэн сами оказываются в опасности.