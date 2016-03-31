Главная героиня фильма, рыжеволосая Клавдия, живет в небольшом провинциальном городке. Женщина работает сторожем на металлургическом заводе, который мало-помалу приходит в упадок, да ухаживает за отцом-инвалидом. Личная жизнь у героини не сложилась. Среди местных мужчин не нашлось никого, с кем можно было бы построить семью, однако Клавдия надеется когда-нибудь стать матерью - большего ей и не надо. Однажды во время смены на заводе Клавдия задерживает пробравшегося туда вора. Во время схватки незнакомец неожиданно целует героиню, отчего та падает в обморок. Воспользовавшись моментом, вор благополучно сбегает, а Клавдия, никогда не бывавшая с мужчиной, скоро узнает, что беременна...