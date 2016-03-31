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Охрана

Okhrana 18+
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О фильме

Главная героиня фильма, рыжеволосая Клавдия, живет в небольшом провинциальном городке. Женщина работает сторожем на металлургическом заводе, который мало-помалу приходит в упадок, да ухаживает за отцом-инвалидом. Личная жизнь у героини не сложилась. Среди местных мужчин не нашлось никого, с кем можно было бы построить семью, однако Клавдия надеется когда-нибудь стать матерью - большего ей и не надо. Однажды во время смены на заводе Клавдия задерживает пробравшегося туда вора. Во время схватки незнакомец неожиданно целует героиню, отчего та падает в обморок. Воспользовавшись моментом, вор благополучно сбегает, а Клавдия, никогда не бывавшая с мужчиной, скоро узнает, что беременна...

  • Режиссер картины Александр Прошкин уже не в первый раз сотрудничает с актрисой Марией Коровиной, исполнившей роль Клавдии. В 2015 году она появилась в фильме Прошкина “Райские кущи”.
  • Роль Клавдии принесла Марии Коровиной несколько значимых наград. Приз имени Саввы Кулеша актриса получила на кинофестивале “Окно в Европу”, еще одну награду - на фестивале “Восток & Запад”.
  • Сцены на заводе были сняты в Туле, а городок, где живет героиня, и вид на реку - в Угличе.
  • Мария Коровина призналась, что до съемок в “Охране” ни разу не красила волосы в рыжий.

Ей 26 лет. Рыжеволосая Клавдия работает в охране разоряющегося металлургического завода. Ее семья — отчим-инвалид. О любви и замужестве уже и не мечтает, но страстно хочет ребенка. Ироничная, местами очень смешная и трогательная история о вспыхнувшем чувстве и превратностях судьбы.

Охрана - трейлер
Охрана  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 31 марта 2016
Дата выхода
31 марта 2016 Россия Парадиз 16+
31 марта 2016 Беларусь
31 марта 2016 Казахстан
31 марта 2016 Украина
Производство Amkart Studios
Другие названия
Okhrana, Ochrona, Охрана
Режиссер
Александр Прошкин
Александр Прошкин
В ролях
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
Антон Шагин
Антон Шагин
Мария Коровина
Алексей Кортнев
Алексей Кортнев
Сергей Дрейден
Сергей Дрейден
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
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Наша рецензия

Обыкновенное чудо, или В охране только девушки Виктор Сухоруков, Мария Коровина. Кадр из фильма «Охрана». Коней на скаку останавливать? – не проблема. В горящие избы наведываться? – да плёвое дело, не в первый раз. Современная русская барышня не то что жеребца –  гоночный автомобиль на полной скорости за бампер поймает. И лишь одно не под силу могучей русской девчонке. Замуж не выйти ей. Никогда. Ибо в провинции сегодня «на десять девчонок по статистике…
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31 марта 2017 00:51
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