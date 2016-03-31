Главная героиня фильма, рыжеволосая Клавдия, живет в небольшом провинциальном городке. Женщина работает сторожем на металлургическом заводе, который мало-помалу приходит в упадок, да ухаживает за отцом-инвалидом. Личная жизнь у героини не сложилась. Среди местных мужчин не нашлось никого, с кем можно было бы построить семью, однако Клавдия надеется когда-нибудь стать матерью - большего ей и не надо. Однажды во время смены на заводе Клавдия задерживает пробравшегося туда вора. Во время схватки незнакомец неожиданно целует героиню, отчего та падает в обморок. Воспользовавшись моментом, вор благополучно сбегает, а Клавдия, никогда не бывавшая с мужчиной, скоро узнает, что беременна...
Ей 26 лет. Рыжеволосая Клавдия работает в охране разоряющегося металлургического завода. Ее семья — отчим-инвалид. О любви и замужестве уже и не мечтает, но страстно хочет ребенка. Ироничная, местами очень смешная и трогательная история о вспыхнувшем чувстве и превратностях судьбы.
|31 марта 2016
|Россия
|Парадиз
|16+
|31 марта 2016
|Беларусь
|31 марта 2016
|Казахстан
|31 марта 2016
|Украина