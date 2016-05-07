Оповещения от Киноафиши
4.1
Рейтинг IMDb: 4.1
Реши кейс
Реши кейс
Ace the Case
18+
детектив
семейный
Реши кейс
трейлер
трейлер
Страна
США
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
2016
Премьера в мире
7 мая 2016
Дата выхода
7 мая 2016
Россия
12+
7 мая 2016
Казахстан
26 августа 2016
США
7 мая 2016
Украина
MPAA
PG-13
Производство
Kaufman Films
Другие названия
Ace the Case, Ace the Case - Olivia allein zu Haus, Ace the Case - Piccola investigatrice a Manhattan, Agente Mirim, Küçük Tanık, Реши кейс
Режиссер
Кевин Кауфман
В ролях
Рипли Собо
Лев Горн
Сьюзен Сарандон
Аарон Саутер
Марк Менчака
Рейтинг фильма
4.1
4.1
IMDb
Цитаты
The Surgeon
Двойная заморозка.
Трейлеры фильма
Реши кейс
Трейлер
0
0
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667