Постер фильма Реши кейс
4.1 Рейтинг IMDb: 4.1
Киноафиша Фильмы Реши кейс

Реши кейс

Ace the Case 18+
Реши кейс - трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 7 мая 2016
Дата выхода
7 мая 2016 Россия 12+
7 мая 2016 Казахстан
26 августа 2016 США
7 мая 2016 Украина
MPAA PG-13
Производство Kaufman Films
Другие названия
Ace the Case, Ace the Case - Olivia allein zu Haus, Ace the Case - Piccola investigatrice a Manhattan, Agente Mirim, Küçük Tanık, Реши кейс
Режиссер
Кевин Кауфман
В ролях
Рипли Собо
Лев Горн
Сьюзен Сарандон
Аарон Саутер
Марк Менчака
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Трейлеры фильма
Все трейлеры
