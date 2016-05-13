В тихом омуте, 2016

Трёхкратный обладатель «Золотой пальмовой ветви» Брюно Дюмон, снявший такие известные в Европе фильмы, как «Фландрия», «Человечность» и «Жизнь Иисуса», демонстрирует очередное проявление своего бескрайнего таланта. Главную роль в его новой картине сыграла одна из самых известных актрис Франции Жюльет Бинош, которую вы можете узнать по фильму «Шоколад» с Джонни Деппом. Также с ней вместе снялся Жан-Люк Винсент, уже сотрудничавший с режиссёром и Валерия Бруни-Тедески из ленты «Хороший год».

В начале 20 века на одном из побережий Атлантического океана начали пропадать туристы. Это дело берутся расследовать двое детективов, Машан и Малфой. Улики и догадки ведут их в таинственное семейство Брефор, которое живёт в бухте неподалёку. Одно только имя его главы наводит на подозрение. Есть в бухте и другие обитатели, которые приезжают туда на каникулы. Это семейка Ван Петегем, которая отличается не меньшими странностями, чем первая. Оба, так сказать, враждующих клана связаны между собой, как Монтекки и Капулетти, влюблёнными юношей и девушкой. Вас ожидают ужасающие подробности быта героев, а также невероятная история любви, которая перемешивается с расследованием.