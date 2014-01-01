Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Киноафиша
Премьеры
Архив
Архив 2014
Архив премьер 2014 года
Ближайшие премьеры
Мировые премьеры
Ожидаемые
Онлайн
Сериалы
Архив
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1904
1902
1 января 2014
Ёлка на берегах Невы
, Александр Поздняков, Россия
Швейцар
, Аркадий Яхнис, Россия
Быстрее, чем кролики
, Дмитрий Дьяченко, Россия
Сергей Эйзенштейн — архитектор кино
, Сергей Тютин, Россия
Невероятная жизнь Уолтера Митти
, Бен Стиллер, США
2 января 2014
Суперкоманда
, Хуан Хосе Кампанелья, Испания / Аргентина / США
Теорема Зеро
, Терри Гиллиам, США / Румыния / Великобритания
Отец поневоле
, Фуад Шабанов, Россия
47 ронинов
, Карл Ринш, США
3 января 2014
Джеймси
, США
4 января 2014
Про современный российский дизайн
, Сергей Шанович, Вероника Чибис, Россия
Дни и ночи
, Кристиан Камарго, США
5 января 2014
Земля медведей
, Гийом Винсент, Франция
9 января 2014
Хроники Ломбарда
, Уэйн Крамер, США
Парклэнд
, Питер Ландесман, США
Тетушки
, Александр Кананович, Россия / Латвия
Паранормальное явление: Метка дьявола
, Кристофер Лэндон, США
Анжелика, маркиза ангелов
, Ариэль Зейтун, Франция
10 января 2014
Занесло
, Эмилис Веливис, Великобритания / Литва
13 января 2014
Белый алмаз
, Вернер Херцог, Германия / Великобритания / Япония
15 января 2014
Еще один год
, Оксана Бычкова, Россия
16 января 2014
Джек Райан: Теория хаоса
, Кеннет Брана, США / Россия
Воровка книг
, Брайан Персивал, США
Забойный реванш
, Питер Сигал, США
Колония
, Джефф Ренфро, Канада
Не угаснет надежда
, Джей Си Чендор, США
Холостячки в Вегасе
, Джейсон Фридберг, Аарон Зельцер, США
Oscar Shorts 2013. Фильмы
, Ян Инглэнд, Люк Матени, Джошим Бэк, Шон Кристенсен, Том Ван Авермат, США / Афганистан / Бельгия / Канада / Франция
Гранд Централ. Любовь на атомы
, Ребекка Злотовски, Франция / Австрия
Oscar shorts 2013. Мультфильмы
, Джон Карс, Адам Песапейн, Тимоти Рекарт, Минью Ли, Ричард Манс, Лео Верьер, Уве Хейдсшоттер, Йоханнес Вейланд, Дэвид Силверман, Великобритания / США
Роман с кокаином
, Геннадий Сидоров, Россия
Разомкнутый круг
, Феликс ван Грунинген, Бельгия / Нидерланды
17 января 2014
Старые денечки
, Майкл Розенбаум, США
Совместная поездка
, Тим Стори, США
Божий карман
, Джон Слэттери, США
Лагерь «X-Ray»
, Питер Сэттлер, США
Туфельки
, Константин Фам, Польша / Россия / Беларусь / Чехия / Франция
Рыбалка без сетей
, Каттер Ходиерне, США / Кения
18 января 2014
Я - начало
, Майк Кэхилл, США
Любовь - странная штука
, Айра Сакс, США / Франция
Молодежь
, Джейк Пэлтроу, США
Уважаемые белые люди
, Джастин Симиен, США
Бесконечно белый медведь
, Майя Форбс, США
Ангелы получше
, А.Дж. Эдвардс, США
Близнецы
, Крэйг Джонсон, США
19 января 2014
Сама жизнь
, Стив Джеймс, США
Голоса
, Маржан Сатрапи, США / Германия
Отрочество
, Ричард Линклейтер, США
Джейми Маркс мертв
, Картер Смит, США
Счастливого Рождества
, Джо Сванберг, США
Совсем низко
, Джефф Прайсс, США
20 января 2014
Кумико – охотница за сокровищами
, Дэвид Зеллнер, США
Однажды в Нью-Йорке
, Кейт Баркер, США
Поездка в Италию
, Майкл Уинтерботтом, Великобритания / Италия
Интернет-мальчик: История Аарона Шварца
, Брайан Кнаппенбергер, США
Послушай, Филип
, Алекс Росс Перри, США
22 января 2014
На обочине мира
, Клаус Дрексел, Франция
Маленькие происшествия
, Сара Коланджело, США
23 января 2014
Я, Франкенштейн
, Стюарт Битти, США / Австрия
Внутри Льюина Дэвиса
, Итан Коэн, Джоэл Коэн, США / Франция
Роботы
, Лунг Ах, Чонг Ти Чуа, Малайзия
Спасти мистера Бэнкса
, Джон Ли Хэнкок, Великобритания / Австралия
Несносный дед
, Джефф Треймейн, США
Всех порву!
, Чадд Харбольд, США
Чемпионы
, Дмитрий Дюжев, Артем Аксененко, Алексей Вакулов, Эмиль Никогосян, Россия
Геракл: Начало легенды
, Ренни Харлин, США
Пиратское телевидение
, Мишель Леклер, Франция / Бельгия
24 января 2014
Они пришли вместе
, Дэвид Уэйн, США
Неуправляемый
, Уильям Х. Мэйси, США
25 января 2014
Комбинат "Надежда"
, Наталия Мещанинова, Россия
28 января 2014
Мы едем, едем, едем...
, Мария Фридман, Великобритания
Снегурочка
, Дмитрий Светозаров, Россия
29 января 2014
Звезда
, Диана Гайе, Бельгия / Сенегал / Франция
30 января 2014
Одержимая
, Малик Бейдер, США
Каникулы в Таиланде
, Юрий Ботоев, Россия
Вий 3D
, Олег Степченко, Германия / Россия / Чехия / Великобритания / Украина
Храброе сердце
, Томас Боденштайн, Хьюберт Вейланд, Нина Велс, Германия
Мои африканские приключения
, Мартин Миэ-Ренар, Дания / Великобритания
Август: Графство Осейдж
, Джон Уэллс, США
Пришествие Дьявола
, Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт, США
2 февраля 2014
Летние ночи
, Марио Фанфани, Франция
Босиком по городу
, Эндрю Флеминг, США
6 февраля 2014
Лекарь: Ученик Авиценны
, Филипп Штольцль, Германия
Секретный эксперимент
, Блэр Эриксон, Германия / США
Белка и Стрелка. Лунные приключения
, Александр Храмцов, Россия
В спорте только девушки
, Евгений Невский, Россия
Этот неловкий момент
, Том Гормикэн, США
7 февраля 2014
Галапагосы 3D. Зачарованные острова
, Мартин Уильямс, Великобритания
Поженить Бэрри
, Роб Перлштейн, США
71
, Ян Деманж, Великобритания
Жажда любви
, Антон Кинг, США
11 февраля 2014
Вторая игра
, Корнелиу Порумбойю, Румыния
Два лика января
, Хуссейн Амини, Великобритания / США / Франция
12 февраля 2014
В воздухе
, Клаудиа Льоса, США / Испания / Франция
Вирус: Нулевой пациент
, Кааре Эндрюс, США
13 февраля 2014
Феи: Загадка пиратского острова
, Пегги Холмс, США
Под счастливой звездой
, Карло Вердоне, Италия
Нимфоманка: Часть 1
, Ларс фон Триер, Дания / Германия / Франция / Бельгия / Великобритания
Робокоп
, Жозе Падилья, США
Золото
, Андрей Мармонтов, Россия
Нереальная любовь
, Арман Геворгян, Россия
Любовь сквозь время
, Акива Голдсман, США
Очень плохие парни
, Ахарон Кешалес, Навот Папушадо, Израиль
Афера по-американски
, Дэвид О. Расселл, США
14 февраля 2014
Мой друг - гей
, Кристофер Нельсон, США
Что случилось прошлой ночью
, Стив Пинк, США
15 февраля 2014
The New York Review of Books: Спор длиною в полвека
, Мартин Скорсезе, Дэвид Тедески, США
17 февраля 2014
Крутые чуваки
, Крэйг Мосс, США
Спроси меня
, Вера Харыбина, Россия
19 февраля 2014
Помпеи
, Пол У. С. Андерсон, США / Германия
Ветер крепчает
, Хаяо Миядзаки, Япония
20 февраля 2014
Aroused: Откровения лучших порномоделей
, Дебора Андерсон, США
Охотники за сокровищами
, Джордж Клуни, США / Германия
Ожидание
, М. Блаш, США
Снова 16
, Тристан Сегела, Франция
Мизерере
, Сильвен Уайт, Франция / Бельгия
Мистериум: Начало
, Миккел Норгаард, Дания / Германия / Швеция
9 месяцев строгого режима
, Альбер Дюпонтель, Франция
Уцелевший
, Питер Берг, США
21 февраля 2014
Ангелы в звездной пыли
, Уильям Роберт Кэри, США
24 февраля 2014
Камни, закрывающие вход
, Евгений Сулла, Валерий Балян, Россия
25 февраля 2014
Забава
, Руслан Бальтцер, Россия
27 февраля 2014
Час призраков 3D
, Исара Нади, Таиланд
Спираль
, Андрей Волгин, Россия
Легок на помине
, Евгений Абызов, Россия
Зажги меня
, Кэтрин Хардвик, США
Она
, Спайк Джонс, США
Далласский клуб покупателей
, Жан-Марк Валле, США
Академия вампиров
, Марк Уотерс, США
Линар
, Настя Тарасова, Россия / Италия
Боевой конь
, Эриэнн Эллиотт, Том Моррис, Великобритания
Лего. Фильм
, Фил Лорд, Кристофер Миллер, Крис МакКэй, США
Филомена
, Стивен Фрирз, Великобритания
28 февраля 2014
Сын Божий
, Кристофер Спенсер, США
Небраска
, Александр Пэйн, США
Мотель
, Дэвид Грович, США
6 марта 2014
С 8 марта, мужчины!
, Артем Аксененко, Россия / Беларусь
Как я теперь люблю
, Кевин МакДональд, Великобритания
Анатомия любви
, Шана Фест, США
Нимфоманка: Часть 2
, Ларс фон Триер, Дания / Бельгия / Франция / Германия / Великобритания
Цветоделика
, Вячеслав Самодуров, Россия
Царская невеста
, Андрей Могучий, Россия
Дубровский
, Кирилл Михановский, Александр Вартанов, Россия
Приключения мистера Пибоди и Шермана
, Роб Минкофф, США
300 спартанцев: Расцвет империи
, Ноам Мурро, США
7 марта 2014
Существует
, Эдуардо Санчес, США
Медовый месяц
, Ли Джаньяк, США
Хочу. Не могу
, Дэн Бирс, США
8 марта 2014
Я подарю тебе любовь
, Игорь Кечаев, Россия
Семицветик
, Елизавета Трусевич, Россия
Космическая станция 76
, Джек Плотник, США
Любовь во время монстров
, Мэтт Джексон, США
Полудурок
, Джоэл Потрикус, США
9 марта 2014
Изъяны
, Райли Стернс, США
Дикая местность Джеймса
, Майкл Джонсон, США
Поздние фазы
, Адриан Гарсиа Больяно, США
Я верю в единорогов
, Лия Мейерхофф, США
Право на любовь
, Денис Филюков, Россия
10 марта 2014
Перекрестный огонь
, Крис Бринкер, США
Красное небо
, Марио Ван Пиблз, Россия / США
11 марта 2014
Маппеты 2
, Джеймс Бобин, США
Японская популярность
, Джон Джефкоат, США / Япония
13 марта 2014
Конгресс
, Ари Фольман, США
Need for speed: Жажда скорости
, Скотт Во, США
Вырвись за пределы мира
, Кристиан Ларсон, Великобритания
Воздушный маршал
, Хауме Кольет-Серра, США
Последняя любовь мистера Моргана
, Сандра Неттельбек, Германия / Бельгия / США / Франция
Короткий срок 12
, Дестин Креттон, США
Владение 18
, Святослав Подгаевский, Россия
Отель "Гранд Будапешт"
, Уэс Андерсон, США / Германия
14 марта 2014
Клуб одиноких мам
, Тайлер Перри, США
16 марта 2014
Малыш-каннабис
, Джон Стокуэлл, США
17 марта 2014
Эльза и Фред
, Майкл Рэдфорд, США
18 марта 2014
Неизвестные авторы
, Элли Каннер, США
19 марта 2014
Там всегда Вудсток
, Рита Мерсон, США
20 марта 2014
Ив Сен-Лоран
, Жалиль Леспер, Франция
Рио 2
, Карлос Салдана, США
Проклятье 2
, Цутому Ханабуса, Япония
Опасная иллюзия
, Фредрик Бонд, США
Иуда
, Андрей Богатырев, Россия
Моя большая испанская семья
, Даниэль Санчес Аревало, Испания
Роковая страсть
, Джеймс Грэй, США
Залетчики
, Кирилл Кузин, Россия
21 марта 2014
Пятьдесят к одному
, Джим Уилсон, США
Бог не умер
, Харольд Кронк, США
Время убивать
, Джоэл Шумахер, США
22 марта 2014
Hay Days
, Лэнс Линдаль, США
25 марта 2014
Маленькие негодяи спасают положение
, Алекс Замм, США
27 марта 2014
Ной
, Даррен Аронофски, США
Недетские игры
, Макинов, Мексика
Рейд 2
, Гарет Эванс, Индонезия
Красавица и чудовище
, Кристоф Ган, Франция
1 апреля 2014
За конец ответишь
, Хак Ботко, США
2 апреля 2014
Запрещенная реальность
, Кристофер Джеймс Миллер, США
За встречу
, Евгений Соколов, Россия
3 апреля 2014
Первый мститель: Другая война
, Энтони Руссо, Джо Руссо, США
Шагал - Малевич
, Александр Митта, Россия
Небеса реальны
, Рэндалл Уоллес, США
Синевир
, Александр Алешечкин, Вячеслав Алешечкин, Украина
Китайская головоломка
, Седрик Клапиш, Франция
Стартап
, Роман Каримов, Россия
Питер. Лето. Любовь
, Андрей Хвостов, Россия / Великобритания
4 апреля 2014
Не подавай виду
, Дэрин Скотт, США
5 апреля 2014
Любовь напрокат
, Вазген Каграманян, Россия
8 апреля 2014
Нуреев и друзья
, Рудольф Нуреев, Россия
Жизель
, Питер Врайт, Великобритания
10 апреля 2014
Выживут только любовники
, Джим Джармуш, США
Сердце льва
, Доме Карукоски, Финляндия / Швеция
Это твой день
, Олег Массарыгин, Россия
Медсестра
, Дуглас Арниокоски, США
Окулус
, Майк Флэнеган, США
Летняя ночь в Барселоне
, Дани де ла Орден, Испания
Oscar Shorts 2014. Фильмы
, Эстебан Креспо, Марк Гил, Ксавье Легран, Великобритания
3 дня на убийство
, МакДжи, США / Франция
На краю мечты
, Тьерри Донар, Франция
Дивергент
, Нил Бергер, США
Гангста Love
, Рэймонд Де Фелитта, США
Кровные узы
, Гийом Кане, США / Франция
Авантюристы
, Константин Буслов, Россия
11 апреля 2014
День драфта
, Айвэн Райтман, США
13 апреля 2014
Бобры-зомби
, Джордан Рубин, США
16 апреля 2014
Под маской жиголо
, Джон Туртурро, США
17 апреля 2014
Дом с паранормальными явлениями 2
, Майкл Тиддес, США
Черная роза
, Александр Невский, США / Россия
Голгофа
, Джон Майкл МакДона, Великобритания
Про Алекса
, Джесси Цвик, США
Том на ферме
, Ксавье Долан, Канада / Франция
Глория
, Себастьян Лелио, Чили / Испания
Любовь, секс и Лос-Анджелес
, Хершел Фабер, США
Саботаж
, Дэвид Эйр, США
Габриел
, Лу Хоу, США
Вирунга
, Орландо фон Айнсидель, Великобритания
Скорый "Москва-Россия"
, Игорь Волошин, Россия
Осознание: Жизнь Йогананды
, Паола Ди Флорио, Лиза Лиман, США
Любовь - это идеальное преступление
, Арно Ларье, Жан-Мари Ларье, Франция / Швейцария
Реальная белка
, Питер Лепениотис, Канада / США
Небо падших
, Валентин Донсков, Россия
18 апреля 2014
Партнеры по жизни
, Сузанна Фогель, США
Матч
, Стефен Белбер, США
19 апреля 2014
Выпускники
, Эндрю Дисней, США
20 апреля 2014
В твоих глазах
, Брин Хилл, США
21 апреля 2014
Мисс Медоуз
, Карен Ли Хопкинс, США
24 апреля 2014
Диалоги
, Ирина Волкова, Россия
Зеркала
, Марина Мигунова, Россия
Оторвы
, Кристофер Нельсон, США
Газгольдер: Фильм
, Иван Курский, Россия
Танцуй отсюда!
, Джеймс Гриффитс, Великобритания
Другая женщина
, Ник Кассаветис, США
Побудь в моей шкуре
, Джонатан Глейзер, Великобритания
Прежде чем я уйду
, Кортни Кокс, США
27 апреля 2014
Любви все возрасты покорны
, Стивен Лоуринг, США
Знакомство с Пателями
, Гита Патель, Рави Патель, США
Зной
, Кит Пармер, США
1 мая 2014
Превосходство
, Уолли Пфистер, Великобритания / США / Китай
Возмездие
, Джонатан Теплицки, Австралия / Великобритания
Джо
, Дэвид Гордон Грин, США
Все, что вы хотели знать о сексе и налогах
, Кристоффер Боэ, Дания
Коктейль
, Хоми Ададжаниа, Индия / Великобритания
Олли и сокровища пиратов
, Боб Дусетт, Гэри Херст, Боб Бакстер, США / Австралия
Кухня в Париже
, Дмитрий Дьяченко, Россия
Маленький семейный бизнес
, Адам Пенфорд, Великобритания
Двойник
, Ричард Айоади, Великобритания
Новый Человек-паук: Высокое напряжение
, Марк Уэбб, США
2 мая 2014
Печать царя Соломона
, Владлен Барбэ, Россия
Последний уик-энд
, Том Долби, Том Уильямс, США
В.А.К.А.
, Франсуаза Эллон, Франция
7 мая 2014
Блондинка в эфире
, Стивен Брилл, США
8 мая 2014
Восьмерка
, Алексей Учитель, Россия
22 минуты
, Василий Сериков, Россия
13-й район: Кирпичные особняки
, Камиль Деламарр, Франция / Канада
Тур де Шанс
, Лоран Тюэль, Франция
Параджанов
, Серж Аведикян, Елена Фетисова, Украина / Франция / Грузия / Армения
Холостяки в отрыве
, Энтони Марсиано, Франция
Эксперимент: Зло
, Джон Пог, США / Великобритания
Кот Гром и заколдованный дом
, Бен Стассен, США / Бельгия
9 мая 2014
Дон Пейот
, Дэн Фоглер, Майкл Канцоньеро, США
Небезопасно для работы
, Джо Джонстон, США
Рука на миллион
, Крэйг Гиллеспи, США
10 мая 2014
Тысяча
, Юлия Елькина, Россия
Кровавая работа
, Эрик Востенберг, США / Канада
12 мая 2014
Птичка
, Владимир Бек, Россия
13 мая 2014
Прошлым летом в Чулимске
, Виктор Демент, Россия
В ожидании молнии
, Джейкоб Розенберг, США
Тигриный хвост
, Майкл Дж. Сарна, США
15 мая 2014
Лесной патруль
, Расмус А. Сивертсен, Норвегия
Венера в мехах
, Роман Полански, Франция / Польша
Космический пират Харлок
, Синдзи Арамаки, Япония / США / Франция
Ваколда
, Лусия Пуэнсо, Аргентина / Франция / Испания / Норвегия
10 мгновений судьбы
, Йен Медоуз, Миа Васиковска, Дэвид Уэнэм, Джонатан Ауф Дер Хайди, Тони Эйрс, Кейт Бланшетт, Роберт Коннолли, Энтони Лукас, Риз Грэхэм, Уорвик Торнтон, Австралия
Годзилла
, Исиро Хонда, Япония
Вулкан страстей
, Александр Коффре, Франция
Годзилла
, Гарет Эдвардс, США
Девушка папы
, Стивен Сэвадж, США
Долгое падение
, Паскаль Шомель, Великобритания / Германия
Уильям Тернер
, Майк Ли, Великобритания
Младенец в подарок
, Джесси МакКормак, США
17 мая 2014
Попугай Club
, Виталий Мухаметзянов, Россия
18 мая 2014
Хауха
, Лисандро Алонсо, Аргентина / Дания / Франция / Мексика / США / Германия / Бразилия / Нидерланды
Местный
, Томми Ли Джонс, США
19 мая 2014
Люди и птицы
, Паскаль Ферран, США
20 мая 2014
Чудовищная ночь
, Трэвис С. Бэйкер, США
21 мая 2014
Люди Икс: Дни минувшего будущего
, Брайан Сингер, США
22 мая 2014
Этим утром в Нью-Йорке
, Фил Олден Робинсон, США
Принцесса Монако
, Оливье Даан, Франция / США / Бельгия / Италия
Жестокий ринг
, Жак Уаниш, Болгария / Франция / Израиль
Зал Джимми
, Кен Лоуч, Великобритания / Ирландия / Франция
Подарок с характером
, Карен Оганесян, Россия
25 мая 2014
Узник старой усадьбы
, Марина Сулейманова, Россия
Бесы
, Владимир Хотиненко, Россия
27 мая 2014
Обычное сердце
, Райан Мерфи, США
29 мая 2014
13 грехов
, Даниэль Штамм, США
Неправильные копы
, Квентин Дюпьё, США
Пуля
, Ник Лион, США
Однажды в лесу
, Люк Жаке, США / Франция
Соседи. На тропе войны
, Николас Столлер, США
Осеан
, Филипп Апьетто, Натали Совегран, Франция
Букашки. Приключение в Долине муравьев
, Хелен Жиро, Томас Сабо, Франция
Малефисента
, Роберт Стромберг, США
2 июня 2014
Сладкая кровь Иисуса
, Спайк Ли, США
4 июня 2014
Шофер мисс Дэйзи
, Дэвид Эсбьёрнсон, США
Вертолётная мама
, Саломе Брезинер, США
5 июня 2014
Чебурашка
, Роман Качанов, СССР
Фрэнк
, Леонард Абрахамсон, Великобритания / Ирландия
Парни из Джерси
, Клинт Иствуд, США
Грань будущего
, Даг Лайман, США
Виноваты звезды
, Джош Бун, США
Евгений Гришковец: Прощание с бумагой
, Павел Судаков, Россия
Чебурашка
, Макото Накамура, Япония / Россия
Я закопаю тебя
, Сильвестр Сбилье, Бельгия / Франция
Навязчивые ритмы
, Фанни Ардан, Франция / Португалия
Все и сразу
, Роман Каримов, Россия
Повар на колесах
, Джон Фавро, США
Одна квадратная миля
, Шарль Оливье-Мишо, США
Братья Паппас
, Эдди Мартин, Великобритания / Австралия
Обещание
, Патрис Леконт, Франция / Бельгия
9 июня 2014
Плохое поведение
, Тим Гаррик, США
11 июня 2014
7500
, Такаши Шимицу, США / Япония
12 июня 2014
Я не вернусь
, Ильмар Рааг, Россия / Финляндия / Эстония / Беларусь
Железный рыцарь: Кровная месть
, Джонатан Инглиш, Великобритания
Братья Ч
, Михаил Угаров, Россия
С тех пор
, Марк Веббер, США
Кровавая месть
, Джон Стокуэлл, Великобритания / Пуэрто-Рико
Как приручить дракона 2
, Дин Деблуа, США
Форт Росс: В поисках приключений
, Юрий Мороз, Россия
Кайт
, Ральф Зиман, США / Мексика
13 июня 2014
Фабрика футбольных хулиганов
, Ник Неверн, Великобритания
Колыбельная
, Эндрю Левитас, США
Животное
, Бретт Симмонс, США
Комета
, Сэм Эсмейл, США
Внутренние Демоны
, Сет Гроссман, США
14 июня 2014
Внеземное эхо
, Дэйв Грин, США
15 июня 2014
Джок
, Алексей Залевский, Великобритания
Любовь не по сценарию
, Марк Лоуренс, США
16 июня 2014
На краю
, Мэтт Шекман, США
18 июня 2014
Генрих IV (часть 2)
, Грегори Доран, Великобритания
Звезда
, Анна Меликян, Россия
19 июня 2014
Звезды в короткометражках
, Джейкоб Чейз, Роберт Фестингер, Крис Фоггин, Руперт Френд, Бенжамин Грэйсон, Джей Кеймен, Нил ЛаБут, США
WTF! Какого черта?
, Рафаэль Фридман, Франция
Пластик
, Джулиан Джилби, Великобритания
Оборотень
, Уильям Брент Белл, США
До свидания, мама
, Светлана Проскурина, Россия
Аномалия
, Ноэль Кларк, Великобритания
20 июня 2014
Игра в прятки
, Джоанна Коутс, Великобритания / США
Думай, как мужчина 2
, Тим Стори, США
22 июня 2014
Сердце врага
, Александр Высоковский, Россия
23 июня 2014
Игры в темноте
, Илона Жунда, Мила Фахурдинова, Евгений Белов, Россия
25 июня 2014
Саранча
, Егор Баранов, Россия
26 июня 2014
Мой Аттила Марсель
, Сильвэн Шомэ, Франция
Не говори ничего
, Киран Дарси-Смит, Австралия
Трансформеры: Эпоха истребления
, Майкл Бэй, США
Принцесса и нищий
, Алессандро Сьяни, Италия
Да и да
, Валерия Гай Германика, Россия
Мотивация ноль
, Талья Лави, Израиль
Желтоглазые крокодилы
, Сесиль Телерман, Франция
Лок
, Стивен Найт, США / Великобритания
30 июня 2014
Степные игры
, Баир Дышенов, Россия
Акулий торнадо 2
, Энтони Ферранте, США
Тэмми
, Бен Фэлкоун, США
1 июля 2014
Globe: Буря
, Джереми Хэррин, Великобритания
Белый ягель
, Владимир Тумаев, Россия
2 июля 2014
Смешанные
, Фрэнк Корачи, США
3 июля 2014
Ровер
, Дэвид Мишо, США / Австралия
Прогулка по солнечному свету
, Макс Джива, Дания Пасквини, Великобритания
Лига мечты
, Фредерик Обертен, Франция
Мачо и ботан 2
, Фил Лорд, Кристофер Миллер, США
Одна встреча
, Лиза Азуэлос, Франция
Хоть раз в жизни
, Джон Карни, США
7 июля 2014
Камни в моих карманах
, Сигне Баумана, США / Латвия
8 июля 2014
Бомонд
, Джюли Лопес-Кюрваль, Франция
10 июля 2014
Оз: Возвращение в Изумрудный город
, Уилл Финн, Дэниэль Ст. Пьер, США
Арктика великая. Часть первая. Почитание духа огня
, Ефим Резников, Россия
Федька
, Елизавета Клейнот, Россия
Миллион способов потерять голову
, Сет МакФарлейн, США
Поддубный
, Глеб Орлов, Россия
11 июля 2014
Внешнее сходство
, Ричард Грэй, США
17 июля 2014
Добро пожаловать в Нью-Йорк
, Абель Феррара, США / Франция
Личный номер
, ЛазРаэль Лисон, США
Любовь по рецепту и без
, Джофф Мур, Дэвид Посаментир, США
А вот и она
, Роб Райнер, США
Шаг вперед: Все или ничего
, Триш Си, США
Планета обезьян: Революция
, Мэтт Ривз, США
Безумная свадьба
, Филипп де Шоврон, Франция
За тридевять земель 3D
, Эсбен Тофт Якобсен, Дания / Швеция
20 июля 2014
Монти Пайтон живьём (почти)
, Обри Пауэлл, Великобритания
22 июля 2014
Сектор 4
, Оливье Грюнер, США
23 июля 2014
Кундо: Эпоха угрозы
, Юн Джон-бин, Южная Корея
24 июля 2014
Домашнее видео
, Джейк Кэздан, США
Геракл
, Бретт Рэтнер, США
Властелин разметки
, Дэвид Гордон Грин, США
Король сафари
, Энтони Сильверстон, США
Хотел бы я быть здесь
, Зак Брафф, США
29 июля 2014
Грешник
, Дмитрий Константинов, Россия
31 июля 2014
Стражи Галактики
, Джеймс Ганн, США
Танец реальности
, Алехандро Ходоровски, Чили / Франция
Судная ночь 2
, Джеймс ДеМонако, США
Тропы
, Джон Керран, Австралия
1 августа 2014
Джеймс Браун. Путь наверх
, Тейт Тэйлор, США
У моего ангела черные крылья
, Джозеф А. Пинеда, США
4 августа 2014
Игра на высоте
, Томас Картер, США
5 августа 2014
Призвание
, Джейсон Стоун, США
6 августа 2014
Навстречу шторму
, Стивен Куэйл, США
7 августа 2014
Кристи
, Оливер Блэкберн, США
Черепашки-ниндзя
, Джонатан Либесман, США
Здрасьте, я ваш папа!
, Владимир Чубриков, Россия
9 дней и одно утро
, Вера Сторожева, Россия
Обратная сторона брака
, Сакет Чаудхари, Индия
8 августа 2014
Прощание
, Марсело Галвао, Бразилия
11 августа 2014
Последнее лето
, Евгений Звездаков, Россия
13 августа 2014
Великий человек
, Сара Пети, Франция
14 августа 2014
Инструкции не прилагаются
, Эухенио Дербес, Мексика
Красотки в Париже
, Одри Дана, Франция
На гребне
, Морган О’Нил, Бен Нотт, Австралия
Добро пожаловать в ПОП
, Мартин Ле Галь, Франция
Отвязная Калифорния
, Марко Вебер, США
На дне
, Владимир Котт, Россия
Тайна четырех принцесс
, Олег Штром, Россия
Неудержимые 3
, Патрик Хьюз, США / Франция
16 августа 2014
Это не свидание
, Бэрри Поллак, Миша Поллак, США
19 августа 2014
Человек без места
, Томас Виртенсон, Австрия / США
20 августа 2014
Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
, Фрэнк Миллер, Роберт Родригес, США
21 августа 2014
Кавказская пленница!
, Максим Воронков, Россия
Посвященный
, Филлип Нойс, США
Дорога под названием «Жизнь»
, Ан Джэ-хун, Хан Хе-джин, Южная Корея
Одна миллиардная доля
, Брайан Хориути, США
Большая афера
, Дон МакКеллар, Канада
Предчувствие любви
, Сантьяго Табернеро, Испания
Самолеты: Огонь и вода
, Боб Гэннавей, США
Люблю твою жену
, Джеримайя С. Чечик, Канада
22 августа 2014
Поворот не туда-6
, Валерий Милев, США
Лепрекон: Начало
, Зак Липовски, США
Принц
, Брайан А Миллер, США
23 августа 2014
Доктор Кто: Глубокий вдох
, Бен Уитли, Великобритания
24 августа 2014
Остров лемуров: Мадагаскар
, Дэвид Дуглас, Канада / США / Мадагаскар
25 августа 2014
Оставшийся
, Кэйси Ла Скала, США
Кочевое детство
, Кристоф Боула, Россия / Монголия / Индия / Франция
27 августа 2014
Если я останусь
, Р.Дж. Катлер, США
Мы с дедушкой
, Александр Кулямин, Россия
28 августа 2014
Избави нас от лукавого
, Скотт Дерриксон, США
Зимняя спячка
, Нури Бильге Джейлан, Турция / Германия / Франция
7-ой гном
, Борис Альинович, Германия
Взгляд тишины
, Джошуа Оппенхаймер, Дания / Индонезия / Финляндия / Норвегия / Великобритания / Израиль / Франция / США / Германия / Нидерланды
Волки
, Дэвид Хэйтер, Франция
Веселые ребята;)
, Алексей Бобров, Россия
29 августа 2014
Розовая вода
, Джон Стюарт, США
99 домов
, Рамин Бахрани, США
30 августа 2014
Госпожа Бовари
, Софи Бартез, США
1 сентября 2014
Самая длинная неделя
, Питер Гланц, США
3 сентября 2014
Типа копы
, Люк Гринфилд, США
4 сентября 2014
Виктор
, Филиппе Мартинес, Франция / Россия
Одержимость Майкла Кинга
, Дэвид Юнг, США
Домик в сердце
, Грач Кешишян, Армения / Россия
Дочь фараона
, Россия
Гордость
, Наджи Абу Новар, ОАЭ / Катар / Иордания / Великобритания
Сигнал
, Уильям Юбэнк, США
Женщина во дворе
, Пьер Сальвадори, Франция
Пойми меня, если сможешь
, Азия Ардженто, Италия / Франция
5 сентября 2014
Хорошее убийство
, Эндрю Никкол, США
Шум и ярость
, Джеймс Франко, США
Сама жизнь
, Ричард Лонкрэйн, США
Добро пожаловать ко мне
, Шира Пивен, США
Святой Винсент
, Тед Мелфи, США
6 сентября 2014
Клуб Бунтарей
, Лоне Шерфиг, Великобритания
За кулисами
, Джина Принс-Байтвуд, США
Наконец известный
, Крис Рок, США
Мужчины, женщины и дети
, Джейсон Райтман, США
Черное или белое
, Майк Байндер, США
7 сентября 2014
Дальше живите сами
, Шон Леви, США
Фрекен Юлия
, Лив Ульман, Норвегия / Великобритания
Перерыв на бездумье
, Орен Муверман, США
Нед Райфл
, Хэл Хартли, США
8 сентября 2014
Все еще Элис
, Ричард Глэтцер, Уош Уэстмоленд, США
Гостиная
, Дэниел Барбер, США
11 сентября 2014
Люси
, Люк Бессон, Франция
На грани
, Кристиан Е. Кристиансен, Дания / Швеция
Зип и Зап. Клуб стеклянных шариков
, Оскар Сантос Гомес, Испания
Пряности и страсти
, Лассе Халльстрем, США
Велкам хом
, Ангелина Никонова, Россия / США
Почтальон Пэт
, Майкл Д’Иса-Хоган, Великобритания
Никаких добрых дел
, Сэм Миллер, США
Объезд
, Уильям Дикерсон, США
Самый опасный человек
, Антон Корбейн, Великобритания / США / Германия
История дельфина 2
, Чарльз Мартин Смит, США
О лошадях и людях
, Бенедикт Эрлингссон, Исландия / Германия / Норвегия
Если твоя девушка - зомби
, Джефф Бэйна, Великобритания
Сапожник
, Том МакКарти, США
Страх сцены
, Джером Сэйбл, Канада
12 сентября 2014
Атлант расправил плечи: Часть 3
, Джеймс Манера, США
Убежище
, Пол Беттани, США
Прежде чем мы расстанемся
, Крис Эванс, США
Фальсификатор
, Филип Мартин, США
14 сентября 2014
Десять вещей, которые я ненавижу в жизни
, Джил Джангер, США
17 сентября 2014
Бегущий в лабиринте
, Уэс Болл, США
Человек ноября
, Роджер Дональдсон, США
18 сентября 2014
Темная долина
, Андреас Прохаска, Австрия / Германия
Азбука смерти 2
, Родни Ашер, Роб Бучек, Алехандро Бругуес, Кристина Буозите, Александр Бустильо, Сильвия Соска, Джен Соска, Спенсер Хокен, Джим Хоскин, Жюльен Мори, Джулиан Джилби, Ларри Фессенден, Джулиан Бэррэтт, США
Джими Хендрикс
, Джон Ридли, Великобритания / Ирландия / США
Испытание
, Александр Котт, Россия
Любовь от всех болезней
, Дэни Бун, Франция
Келли и Кэл
, Джен Макгоун, США
Драконы Нью-Йорка
, Эндрю Лау, США
Холод в июле
, Джим Микл, США / Франция
Корпоратив
, Олег Асадулин, Россия
TheatreHD: Призраки
, Ричард Эйр, Великобритания
Любимчики в поисках радуги
, Алекс Коллс, Испания
19 сентября 2014
Seasons of Gray
, Пол Стелик мл, США
Район 37
, Джаббар Райсани, Великобритания / ЮАР
20 сентября 2014
Город, который боялся заката
, Альфонсо Гомес-Рехон, США
Войлок
, Джейсон Бенкер, США
Пока я не исчезну
, Шон Кристенсен, США / Великобритания
22 сентября 2014
Как меня зовут
, Нигина Сайфуллаева, Россия
25 сентября 2014
Великий уравнитель
, Антуан Фукуа, США
Семейка Монстров
, Грэм Эннэбл, Энтони Стакки, США
Беглецы
, Рустам Мосафир, Россия / Казахстан
#Taptal
, Роман Дорофеев, Россия
Теория заговора
, Жером Салль, Франция / ЮАР
Секс на две ночи
, Макс Николс, США
Проклятие Аннабель
, Джон Р. Леонетти, США
Класс коррекции
, Иван И. Твердовский, Россия
Открытые окна
, Начо Вигалондо, Испания
Таймлесс 2: Сапфировая книга
, Феликс Фуксштайнер, Катарина Тальбах, Германия
26 сентября 2014
Сердце вдребезги
, Джастин Рирдон, США
В изгнании
, Ник Пауэлл, Великобритания / США / Франция
Параллельные миры
, Ермек Аманшаев, Россия / Казахстан
Пластиковый Иисус
, Эрика Дантон, США
Верь мне
, Уилл Бакке, США
Краудфандинг: революция
, Йорг М.Кундингер, Тимон Биркхофер, Германия / США
27 сентября 2014
Ты не ты
, Джордж С. Вольф, США
28 сентября 2014
Знает только Бог
, Джеймс Моттерн, США
Если бы я был
, Женя Беркович, Александр Кащеев, Россия
Резня в Рэдвуде
, Дэвид Райан Кит, Великобритания
30 сентября 2014
Слезы
, Сарфараз Алам, Индия
1 октября 2014
Плодотворные усилия любви
, Кристофер Ласкомб, Великобритания
Globe: Юлий Цезарь
, Доминик Дромгул, Великобритания
2 октября 2014
Дружба и никакого секса?
, Майкл Даус, Канада / Ирландия
Оставленные
, Вик Армстронг, США
Париж. Город мертвых
, Джон Эрик Даудл, США
Пристегните ремни
, Ферзан Озпетек, Италия
Смешанные чувства
, Георгий Малков, Россия
Виктория: История любви
, Торун Лиан, Норвегия
Клуб WINX: Тайна морской бездны
, Игинио Страфф, Италия
Мужчина, которого слишком сильно любили
, Андре Тешине, Франция
3 октября 2014
Хороший брак
, Питер Эскин, США
Манон Леско
, Джонатан Кент, Великобритания
4 октября 2014
Посмертный
, Лулу Ванг, США
Солнечный удар
, Никита Михалков, Россия
Быть
, Фара Сене, Франция / Бельгия
5 октября 2014
Москва – Лопушки
, Юрий Морозов, Россия
Эффи
, Ричард Лэкстон, Великобритания
Дуэль. Пушкинъ – Лермонтовъ
, Денис Банников, Россия
7 октября 2014
Мусор
, Стивен Долдри, Великобритания
Милосердие
, Питер Корнуэлл, США
9 октября 2014
Два дня, одна ночь
, Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн, Бельгия
Преступления страсти
, Биргер Ларсен, Швеция
Дракула
, Гари Шор, США
Кино про Алексеева
, Михаил Сегал, Россия
Выпускной
, Всеволод Бродский, Россия
Кинороман
, Терри Майлз, Канада
Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день
, Мигель Артета, США
Медведи-соседи
, Фуюань Лью, Дин Лян, Китай
Бивень
, Кевин Смит, США
10 октября 2014
One Direction: Где мы сейчас
, Пол Дагдейл, Великобритания
11 октября 2014
Падение
, Кэрол Морли, Великобритания
Разрешите тебя поцеловать… отец невесты
, Петр Амелин, Россия
Иоланта / Замок герцога Синяя Борода
, Мариуш Трелиньский, США
Гена-Бетон. Псевдоним для героя
, Роман Качанов мл, Россия
Враг
, Дени Вильнев, Канада / Испания
12 октября 2014
Красный Фриц. Эпоха революций и судьба Фрица Платтена
, Хелен Штели Пфистер, Швейцария
13 октября 2014
Военная книга
, Том Харпер, Великобритания
14 октября 2014
Тихий шторм
, Коринна МакФарлэйн, Великобритания
Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына
, Андрей Кончаловский, Россия
15 октября 2014
Сен-Лоран. Стиль – это я
, Бертран Бонелло, Франция
Исчезнувшая
, Дэвид Финчер, США
16 октября 2014
2 спальни, 1 ванная
, Стэнли Юнг, США
Прогулка среди могил
, Скотт Фрэнк, США
Эли
, Амат Эскаланте, Мексика
Укради мою жену
, Дэниэл Шехтер, США
Час призраков 2
, Исара Нади, Кирати Накинтанон, Таиланд
Галлоуз Хилл
, Виктор Гарсия, США
Судья
, Дэвид Добкин, США
Следы на снегу
, Владимир Козлов, Россия
Страховщик
, Габе Ибаньес, Испания / США
17 октября 2014
Верхний свет
, Стивен Долдри, Великобритания
Северный Соул
, Илэйн Константин, Великобритания
Это, блин, рождественское чудо
, Тристрам Шапиро, США
Пансионат «Езёрак»
, Михал Отловски, Польша
18 октября 2014
Железная схватка
, Джон Райт, США
Собаки моих бывших
, Терри Ингрэм, США
20 октября 2014
День мумии
, Джонни Табор, США / Венесуэла
21 октября 2014
Медея
, Кэрри Крэкнелл, Великобритания
22 октября 2014
Одержимость
, Дэмьен Шазелл, США
23 октября 2014
Викинги
, Клаудио Фах, Швейцария / Германия / ЮАР
Обитель проклятых
, Брэд Андерсон, США
Дурацкое дело нехитрое
, Ханс Петтер Муланд, Норвегия / Швеция / Дания
20,000 дней на Земле
, Ян Форсис, Джейн Поллард, Великобритания
Зильс-Мария
, Оливье Ассайас, США / Франция
Виджай и я
, Сэм Гарбарски, Германия / Бельгия / Люксембург
Горько! 2
, Жора Крыжовников, Россия
25 октября 2014
Реверберация
, Константин Сухарьков, Россия
Bjork: Biophilia Live
, Питер Стриклэнд, Великобритания
Город героев
, Дон Холл, Крис Уильямс, США
26 октября 2014
Иван Грозный
, Юрий Григорович, Россия
29 октября 2014
Серена
, Сюзанна Бир, США
Ярость
, Дэвид Эйр, Великобритания
Джон Уик
, Дэвид Литч, Чад Стахелски, США
Книга жизни
, Хорхе Р. Гутьеррес, США
Прежде, чем я усну
, Роуэн Жоффе, Великобритания
30 октября 2014
Темнее ночи
, Генри Бедуэлл, Мексика / Испания
Общак
, Михаэль Р. Роскам, США
Невероятное путешествие мистера Спивета
, Жан-Пьер Жене, США / Франция / Канада
Вальс для Моники
, Пер Флю, Швеция
Приключения маленьких итальянцев
, Серджо Бассо, Россия / Италия
X+Y
, Морган Мэтьюз, Великобритания
Пчелка Майя
, Алекс Стадерманн, Австралия / Германия
Дневник мамы первоклассника
, Андрей Силкин, Россия
31 октября 2014
Боже, помоги девушке
, Стюарт Мердок, Великобритания
2 ноября 2014
Неваляшка 2
, Анарио Мамедов, Россия
3 ноября 2014
Охота жить
, Сергей Никоненко, Россия
5 ноября 2014
Ангелы революции
, Алексей Федорченко, Россия
Французская сюита
, Сол Дибб, Великобритания / Франция / Канада
Кориолан
, Джози Рурк, Великобритания
6 ноября 2014
Duran Duran: Вне сцены
, Дэвид Линч, США
Мое лето пинг-понга
, Майкл Талли, США
Амазония: инструкция по выживанию
, Тьерри Рагоберт, Франция / Бразилия
Детка
, Линн Шелтон, США
Экстрасенс 2: Лабиринты разума
, Хорхе Дорадо, США / Испания / Франция
Интерстеллар
, Кристофер Нолан, США / Великобритания
Прощай, речь
, Жан-Люк Годар, Франция
Как украсть бриллиант
, Джоэл Хопкинс, Франция
Махни крылом!
, Кристиан Де Вита, Франция
З/Л/О/3: Новый вирус
, Джастин Бенсон, Грегг Бишоп, Тодд Линкольн, Аарон Мурхед, Марсель Сармиенто, Начо Вигалондо, США
7 ноября 2014
Работорговля
, Экачай Уэкронгтам, США / Таиланд
21 год: Ричард Линклейтер
, Майкл Данауэй, Тара Вуд, США
Город-остров
, Тимоти Джордж Келли, Канада / Великобритания
8 ноября 2014
Здорово и вечно
, Наталья Чумакова, Анна Цирлина, Россия
10 ноября 2014
Нерассказанная история Соединенных Штатов Оливера Стоуна
, Оливер Стоун, США
I Dream of Wires
, Роберт Фантинатто, Канада / Великобритания / США / Германия
13 ноября 2014
Отмороженные
, Микаэл Саломон, США
Спасение
, Кристиан Левринг, Дания
С любовью, Рози
, Кристиан Диттер, Великобритания / США
Лучшее во мне
, Майкл Хоффман, США
Клоун
, Джон Уоттс, США / Канада
Новая подружка
, Франсуа Озон, Франция
Уиджи. Доска дьявола
, Стайлз Уайт, США
Мамочка
, Ксавье Долан, Канада
Рио, я люблю тебя
, Гильермо Арриага, Фернанду Мейреллиш, Жозе Падилья, Бразилия / США
День дурака
, Александр Баранов, Россия
19 ноября 2014
Бесплодные усилия любви
, Великобритания
Достань меня, если сможешь
, Джон Херцфелд, США
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
, Френсис Лоуренс, США
20 ноября 2014
Не бойся, я с тобой! 1919
, Юлий Гусман, Азербайджан / Россия
Sex, кофе, сигареты
, Сергей Ольденбург-Свинцов, Россия
Каникулы маленького Николя
, Лоран Тирар, Франция
Сын
, Арсений Гончуков, Россия
Охотник на лис
, Беннет Миллер, США
Superнянь
, Николас Бенаму, Филипп Лашо, Франция
22 ноября 2014
Против солнца
, Брайан Питер Фальк, США
23 ноября 2014
Поездка к матери
, Михаил Косырев-Нестеров, Россия / Франция
Две женщины
, Вера Глаголева, Россия / Франция / Латвия / Великобритания
24 ноября 2014
Предсказатель
, Карин Штайнбергер, Маркус Веттер, Германия / США
25 ноября 2014
Зимы не будет
, Илья Демичев, Россия
26 ноября 2014
Пингвины Мадагаскара
, Саймон Дж. Смит, Эрик Дарнелл, США
Несносные боссы 2
, Шон Андерс, США
27 ноября 2014
Прости за любовь
, Хоакин Льямас, Испания
Логово зверя
, Мак Картер, США
Джезабель
, Кевин Гротерт, США
Третья персона
, Пол Хаггис, США
Легкие деньги
, Генрик Рубен Генц, США
Правила жизни французского парня
, Бенжамин Гуеди, Франция
Моя Госпожа
, Стивен Лэнс, Австралия
28 ноября 2014
Ищу попутчика
, Денис Елеонский, Россия
2 декабря 2014
Тайна тёмной комнаты
, Ольга Беляева, Россия
3 декабря 2014
Вспоминая художника
, Гита Гандбир, Перри Пельтц, США
О мышах и людях
, Анна Д. Шапиро, США
4 декабря 2014
Любит не любит
, Клим Шипенко, Россия
Зачётный препод
, Бора Дагтекин, Германия
Пирамида
, Грегори Левассер, США
Патруль времени
, Майкл Спириг, Питер Спириг, Австралия
Переростки на краю света
, Иэн Моррис, Damon Beesley, Великобритания
Дети священника
, Винко Брешан, Хорватия / Сербия
Хочешь или нет?
, Тони Маршалл, Франция / Бельгия
Василиса
, Антон Сиверс, Россия
Исчезновение Элеанор Ригби
, Нед Бенсон, США
5 декабря 2014
Достать Санту
, Кристофер Смит, Великобритания / США
Умирающий свет
, Пол Шредер, США
7 декабря 2014
Мальчики + девочки =
, Евгений Соколов, Россия
9 декабря 2014
Джон
, Ллойд Ньюсон, Великобритания
На пороге страха
, Мария Кравченко, Латвия / Россия
11 декабря 2014
Интервью
, Сет Роген, Ивэн Голдберг, США
Хоббит: Битва пяти воинств
, Питер Джексон, США
Дурак
, Юрий Быков, Россия
Путешествие Гектора в поисках счастья
, Питер Челсом, Германия
Бабай
, Марина Медведь, Украина
Репортаж: Апокалипсис
, Жауме Балагуэро, Испания
Исход: Цари и Боги
, Ридли Скотт, Великобритания / США
12 декабря 2014
Человек живет для лучшего
, Ханна Полак, Дания
Снежная Королева 2: Перезаморозка
, Алексей Цицилин, Россия
Освободите соски
, Лина Эско, США
13 декабря 2014
Территория Джа
, Алексей Пантелеев, Россия / Казахстан / Австралия
16 декабря 2014
Отныне и вовек
, Великобритания
18 декабря 2014
Феи: Легенда о чудовище
, Стив Лотер, США
Инородное тело
, Кшиштоф Занусси, Польша / Италия / Россия
Рука дьявола
, Кристиан Е. Кристиансен, США
Звездная карта
, Дэвид Кроненберг, США / Канада / Франция / Германия
Вычислитель
, Дмитрий Грачев, Россия
Астерикс: Земля Богов
, Александр Астье, Луис Клиши, Франция
Последний рейс
, Винсент Чжоу, Китай / США
19 декабря 2014
Зеленые дни
, Скотт Кроуфорд, США
20 декабря 2014
Таблетка от слез
, Серик Бейсеу, Россия / Украина
23 декабря 2014
Убьём жену Уорда
, Скотт Фоули, США
25 декабря 2014
Чем дальше в лес...
, Роб Маршалл, США
Мамы 3
, Георгий Малков, Эмиль Никогосян, Россия
3 сердца
, Бенуа Жако, Франция / Германия / Бельгия
Ёлки 1914
, Тимур Бекмамбетов, Юрий Быков, Дмитрий Киселев, Александр Котт, Александр Карпиловский, Андрей Кавун, Ольга Харина, Екатерина Телегина, Заур Засеев, Россия
Последние часы
, Зак Хилдитч, Австралия
30 декабря 2014
Ёлки лохматые
, Максим Свешников, Россия
31 декабря 2014
Седьмой сын
, Сергей Бодров, Великобритания / США / Канада / Китай
Золотая невеста
, Роман Барабаш, Россия
Тупой и еще тупее 2
, Бобби Фаррелли, Питер Фаррелли, США
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1904
1902
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Крушение рейса
Отзывы
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Во власти страха
Написать отзыв
2026, США / Испания, боевик, триллер
Последний рубеж
Отзывы
2026, США, боевик, драма, военный
Демонолог
Отзывы
2026, Япония, криминал, фэнтези, ужасы
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки
После 60 лет эти 5 опор важнее детей и внуков: что помогает сохранять ясную голову и богатырское здоровье долгожителям
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
Русская «Игра престолов» за 1+ миллиард рублей – худший фильм в карьере Устюгова: историки хватались за сердце, ведь «это стыд и срам»
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить