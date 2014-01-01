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1 января 2014
Швейцар
, Аркадий Яхнис, Россия
Невероятная жизнь Уолтера Митти
, Бен Стиллер, США
Ёлка на берегах Невы
, Александр Поздняков, Россия
Быстрее, чем кролики
, Дмитрий Дьяченко, Россия
Сергей Эйзенштейн — архитектор кино
, Сергей Тютин, Россия
2 января 2014
Суперкоманда
, Хуан Хосе Кампанелья, Испания / Аргентина / США
Теорема Зеро
, Терри Гиллиам, США / Румыния / Великобритания
47 ронинов
, Карл Ринш, США
3 января 2014
Джеймси
, Тревор Уайт, США
4 января 2014
Про современный российский дизайн
, Сергей Шанович, Вероника Чибис, Россия
Дни и ночи
, Кристиан Камарго, США
5 января 2014
Земля медведей
, Гийом Винсент, Франция
9 января 2014
Тетушки
, Александр Кананович, Россия / Латвия
Паранормальное явление: Метка дьявола
, Кристофер Лэндон, США
Хроники Ломбарда
, Уэйн Крамер, США
Анжелика, маркиза ангелов
, Ариэль Зейтун, Франция
Парклэнд
, Питер Ландесман, США
10 января 2014
Занесло
, Эмилис Веливис, Великобритания / Литва
13 января 2014
Белый алмаз
, Вернер Херцог, Германия / Великобритания / Япония
15 января 2014
Еще один год
, Оксана Бычкова, Россия
16 января 2014
Роман с кокаином
, Геннадий Сидоров, Россия
Разомкнутый круг
, Феликс ван Грунинген, Бельгия / Нидерланды
Холостячки в Вегасе
, Джейсон Фридберг, Аарон Зельцер, США
Колония
, Джефф Ренфро, Канада
Oscar shorts 2013. Мультфильмы
, Джон Карс, Адам Песапейн, Тимоти Рекарт, Минью Ли, Ричард Манс, Лео Верьер, Уве Хейдсшоттер, Йоханнес Вейланд, Дэвид Силверман, Великобритания / США
Гранд Централ. Любовь на атомы
, Ребекка Злотовски, Франция / Австрия
Джек Райан: Теория хаоса
, США / Россия
Воровка книг
, Брайан Персивал, США
Oscar Shorts 2013. Фильмы
, Ян Инглэнд, Люк Матени, Джошим Бэк, Шон Кристенсен, Том Ван Авермат, США / Афганистан / Бельгия / Канада / Франция
Забойный реванш
, Питер Сигал, США
Не угаснет надежда
, Джей Си Чендор, США
Джек Райан: Теория хаоса
, Кеннет Брана, США / Россия
17 января 2014
Рыбалка без сетей
, Каттер Ходиерне, США / Кения
Туфельки
, Константин Фам, Польша / Россия / Беларусь / Чехия / Франция
Божий карман
, Джон Слэттери, США
Совместная поездка
, Тим Стори, США
Лагерь «X-Ray»
, Питер Сэттлер, США
Старые денечки
, Майкл Розенбаум, США
18 января 2014
Бесконечно белый медведь
, Майя Форбс, США
Уважаемые белые люди
, Джастин Симиен, США
Молодежь
, Джейк Пэлтроу, США
Любовь - странная штука
, Айра Сакс, США / Франция
Я - начало
, Майк Кэхилл, США
Ангелы получше
, А.Дж. Эдвардс, США
Близнецы
, Крэйг Джонсон, США
19 января 2014
Отрочество
, Ричард Линклейтер, США
Счастливого Рождества
, Джо Сванберг, США
Совсем низко
, Джефф Прайсс, США
Голоса
, Маржан Сатрапи, США / Германия
Сама жизнь
, Стив Джеймс, США
Джейми Маркс мертв
, Картер Смит, США
20 января 2014
Поездка в Италию
, Майкл Уинтерботтом, Великобритания / Италия
Однажды в Нью-Йорке
, Кейт Баркер, США
Послушай, Филип
, Алекс Росс Перри, США
Кумико – охотница за сокровищами
, Дэвид Зеллнер, США
Интернет-мальчик: История Аарона Шварца
, Брайан Кнаппенбергер, США
22 января 2014
На обочине мира
, Клаус Дрексел
Маленькие происшествия
, Сара Коланджело, США
23 января 2014
Чемпионы
, Дмитрий Дюжев, Артем Аксененко, Алексей Вакулов, Эмиль Никогосян, Россия
Я, Франкенштейн
, Стюарт Битти, США / Австрия
Геракл: Начало легенды
, Ренни Харлин, США
Пиратское телевидение
, Мишель Леклер, Франция / Бельгия
Несносный дед
, Джефф Треймейн, США
Роботы
, Лунг Ах, Чонг Ти Чуа, Малайзия
Спасти мистера Бэнкса
, Джон Ли Хэнкок, Великобритания / Австралия
Всех порву!
, Чадд Харбольд, США
Внутри Льюина Дэвиса
, Итан Коэн, Джоэл Коэн, США / Франция
24 января 2014
Они пришли вместе
, Дэвид Уэйн, США
Неуправляемый
, Уильям Х. Мэйси, США
25 января 2014
Комбинат "Надежда"
, Наталия Мещанинова, Россия
28 января 2014
Мы едем, едем, едем...
, Мария Фридман, Великобритания
Снегурочка
, Дмитрий Светозаров, Россия
29 января 2014
Звезда
, Диана Гайе, Бельгия / Сенегал / Франция
30 января 2014
Вий 3D
, Олег Степченко, Германия / Россия / Чехия / Великобритания / Украина
Мои африканские приключения
, Мартин Миэ-Ренар, Дания / Великобритания
Храброе сердце
, Томас Боденштайн, Хьюберт Вейланд, Нина Велс, Германия
Каникулы в Таиланде
, Юрий Ботоев, Россия
Август: Графство Осейдж
, Джон Уэллс, США
Пришествие Дьявола
, Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт, США
Одержимая
, Малик Бейдер, США
2 февраля 2014
Летние ночи
, Марио Фанфани, Франция
Босиком по городу
, Эндрю Флеминг, США
6 февраля 2014
В спорте только девушки
, Евгений Невский, Россия
Белка и Стрелка. Лунные приключения
, Александр Храмцов, Россия
Секретный эксперимент
, Блэр Эриксон, Германия / США
Лекарь: Ученик Авиценны
, Филипп Штольцль, Германия
Этот неловкий момент
, Том Гормикэн, США
7 февраля 2014
Галапагосы 3D. Зачарованные острова
, Мартин Уильямс, Великобритания
71
, Ян Деманж, Великобритания
Жажда любви
, Антон Кинг, США
Поженить Бэрри
, Роб Перлштейн, США
9 февраля 2014
Московские сумерки
, Алена Званцова, Россия
11 февраля 2014
Вторая игра
, Корнелиу Порумбойю, Румыния
Два лика января
, Хоссейн Амини, Великобритания / США / Франция
12 февраля 2014
Вирус: Нулевой пациент
, Кааре Эндрюс, США
В воздухе
, Клаудиа Льоса, США / Испания / Франция
13 февраля 2014
Робокоп
, Жозе Падилья, США
Афера по-американски
, Дэвид О. Расселл, США
Золото
, Андрей Мармонтов, Россия
Нимфоманка: Часть 1
, Ларс фон Триер, Дания / Германия / Франция / Бельгия / Великобритания
Нереальная любовь
, Арман Геворгян, Россия
Феи: Загадка пиратского острова
, Пегги Холмс, США
Под счастливой звездой
, Карло Вердоне, Италия
Любовь сквозь время
, Акива Голдсман, США
Очень плохие парни
, Ахарон Кешалес, Навот Папушадо, Израиль
14 февраля 2014
Мой друг - гей
, Кристофер Нельсон, США
Что случилось прошлой ночью
, Стив Пинк, США
15 февраля 2014
The New York Review of Books: Спор длиною в полвека
, Мартин Скорсезе, Дэвид Тедески, США
17 февраля 2014
Спроси меня
, Вера Харыбина, Россия
Крутые чуваки
, Крэйг Мосс, США
19 февраля 2014
Помпеи
, Пол У. С. Андерсон, США / Германия
Ветер крепчает
, Хаяо Миядзаки, Япония
20 февраля 2014
Охотники за сокровищами
, Джордж Клуни, США / Германия
Ожидание
, М. Блаш, США
Мизерере
, Сильвен Уайт, Франция / Бельгия
Мистериум: Начало
, Миккел Норгаард, Дания / Германия / Швеция
Уцелевший
, Питер Берг, США
Aroused: Откровения лучших порномоделей
, Дебора Андерсон, США
9 месяцев строгого режима
, Альбер Дюпонтель, Франция
Снова 16
, Тристан Сегела, Франция
21 февраля 2014
Иисус в ковбойских ботинках
, Уильям Роберт Кэри, США
24 февраля 2014
Камни, закрывающие вход
, Евгений Сулла, Валерий Балян, Россия
25 февраля 2014
Забава
, Руслан Бальтцер, Россия
27 февраля 2014
Зажги меня
, Кэтрин Хардвик, США
Линар
, Настя Тарасова, Россия / Италия
Она
, Спайк Джонз, США
Филомена
, Стивен Фрирз, Великобритания
Спираль
, Андрей Волгин, Россия
Лего. Фильм
, Фил Лорд, Кристофер Миллер, Крис МакКэй, США
Час призраков 3D
, Исара Нади, Таиланд
Академия вампиров
, Марк Уотерс, США
Боевой конь
, Эриэнн Эллиотт, Том Моррис, Великобритания
Легок на помине
, Евгений Абызов, Россия
Далласский клуб покупателей
, Жан-Марк Валле, США
28 февраля 2014
Сын Божий
, Кристофер Спенсер, США
Небраска
, Александр Пэйн, США
Мотель
, Дэвид Грович, США
6 марта 2014
Дубровский
, Кирилл Михановский, Александр Вартанов, Россия
Цветоделика
, Вячеслав Самодуров, Россия
Как я теперь люблю
, Кевин МакДональд, Великобритания
300 спартанцев: Расцвет империи
, Ноам Мурро, США
Приключения мистера Пибоди и Шермана
, Роб Минкофф, США
Анатомия любви
, Шана Фест, США
С 8 марта, мужчины!
, Артем Аксененко, Россия / Беларусь
Нимфоманка: Часть 2
, Ларс фон Триер, Дания / Бельгия / Франция / Германия / Великобритания
Царская невеста
, Андрей Могучий, Россия
7 марта 2014
Существует
, Эдуардо Санчес, США
Медовый месяц
, Ли Джаньяк, США
Хочу. Не могу
, Дэн Бирс, США
8 марта 2014
Космическая станция 76
, Джек Плотник, США
Любовь во время монстров
, Мэтт Джексон, США
Полудурок
, Джоэл Потрикус, США
Семицветик
, Елизавета Трусевич, Россия
9 марта 2014
Право на любовь
, Денис Филюков, Россия
Поздние фазы
, Адриан Гарсиа Больяно, США
Я верю в единорогов
, Лия Мейерхофф, США
Изъяны
, Райли Стернс, США
Дикая местность Джеймса
, Майкл Джонсон, США
10 марта 2014
Перекрестный огонь
, Крис Бринкер, США
Красное небо
, Марио Ван Пиблз, Россия / США
11 марта 2014
Японская популярность
, Джон Джефкоат, США / Япония
Маппеты 2
, Джеймс Бобин, США
13 марта 2014
Конгресс
, Ари Фольман, США
Владение 18
, Святослав Подгаевский, Россия
Вырвись за пределы мира
, Кристиан Ларсон, Великобритания
Need for speed: Жажда скорости
, Скотт Во, США
Последняя любовь мистера Моргана
, Сандра Неттельбек, Германия / Бельгия / США / Франция
Отель "Гранд Будапешт"
, Уэс Андерсон, США / Германия
Воздушный маршал
, Хауме Кольет-Серра, США
Короткий срок 12
, Дестин Креттон, США
14 марта 2014
Клуб одиноких мам
, Тайлер Перри, США
16 марта 2014
Малыш-каннабис
, Джон Стокуэлл, США
17 марта 2014
Эльза и Фред
, Майкл Рэдфорд, США
18 марта 2014
Неизвестные авторы
, Элли Каннер, США
19 марта 2014
Там всегда Вудсток
, Рита Мерсон, США
20 марта 2014
Рио 2
, Карлос Салдана, США
Опасная иллюзия
, Фредрик Бонд, США
Иуда
, Андрей Богатырев, Россия
Моя большая испанская семья
, Даниэль Санчес Аревало, Испания
Проклятье 2
, Цутому Ханабуса, Япония
Залетчики
, Кирилл Кузин, Россия
Ив Сен-Лоран
, Жалиль Леспер, Франция
Роковая страсть
, Джеймс Грэй, США
21 марта 2014
Пятьдесят к одному
, Джим Уилсон, США
Время убивать
, Джоэл Шумахер, США
Бог не умер
, Харольд Кронк, США
22 марта 2014
Hay Days
, Лэнс Линдаль, США
25 марта 2014
Маленькие негодяи спасают положение
, Алекс Замм, США
27 марта 2014
Патэма наоборот
, Ясухиро Ёсиура, Япония
Красавица и чудовище
, Кристоф Ган, Франция
Рейд 2
, Гарет Эванс, Индонезия
Ной
, Даррен Аронофски, США
Недетские игры
, Макинов, Мексика
1 апреля 2014
За конец ответишь
, Хак Ботко, США
2 апреля 2014
За встречу
, Евгений Соколов, Россия
Запрещенная реальность
, Кристофер Джеймс Миллер, США
3 апреля 2014
Китайская головоломка
, Седрик Клапиш, Франция
Питер. Лето. Любовь
, Андрей Хвостов, Россия / Великобритания
Небеса реальны
, Рэндалл Уоллес, США
Первый мститель: Другая война
, Энтони Руссо, Джо Руссо, США
Стартап
, Роман Каримов, Россия
Синевир
, Александр Алешечкин, Вячеслав Алешечкин, Украина
Шагал - Малевич
, Александр Митта, Россия
4 апреля 2014
Не подавай виду
, Дэрин Скотт, США
5 апреля 2014
Любовь напрокат
, Вазген Каграманян, Россия
8 апреля 2014
Нуреев и друзья
, Рудольф Нуреев, Россия
Жизель
, Питер Врайт, Великобритания
10 апреля 2014
Сердце льва
, Доме Карукоски, Финляндия / Швеция
3 дня на убийство
, МакДжи, США / Франция
Окулус
, Майк Флэнеган, США
На краю мечты
, Тьерри Донар, Франция
Кровные узы
, Гийом Кане, США / Франция
Дивергент
, Нил Бергер, США
Авантюристы
, Константин Буслов, Россия
Гангста Love
, Рэймонд Де Фелитта, США
Это твой день
, Олег Массарыгин, Россия
Oscar Shorts 2014. Фильмы
, Эстебан Креспо, Марк Гил, Ксавье Легран, Великобритания
Медсестра
, Дуглас Арниокоски, США
Летняя ночь в Барселоне
, Дани де ла Орден, Испания
Выживут только любовники
, Джим Джармуш, США
11 апреля 2014
День драфта
, Айвэн Райтман, США
13 апреля 2014
Бобры-зомби
, Джордан Рубин, США
16 апреля 2014
Под маской жиголо
, Джон Туртурро, США
17 апреля 2014
Дом с паранормальными явлениями 2
, Майкл Тиддес, США
Глория
, Себастьян Лелио, Чили / Испания
Скорый "Москва-Россия"
, Игорь Волошин, Россия
Том на ферме
, Ксавье Долан, Канада / Франция
Любовь, секс и Лос-Анджелес
, Хершел Фабер, США
Небо падших
, Валентин Донсков, Россия
Черная роза
, Александр Невский, США / Россия
Про Алекса
, Джесси Цвик, США
Габриел
, Лу Хоу, США
Любовь - это идеальное преступление
, Арно Ларье, Жан-Мари Ларье, Франция / Швейцария
Реальная белка
, Питер Лепениотис, Канада / США
Голгофа
, Джон Майкл МакДона, Великобритания
Вирунга
, Орландо фон Айнсидель, Великобритания
Осознание: Жизнь Йогананды
, Паола Ди Флорио, Лиза Лиман, США
Саботаж
, Дэвид Эйр, США
18 апреля 2014
Партнеры по жизни
, Сузанна Фогель, США
Матч
, Стефен Белбер, США
19 апреля 2014
Intramural
, Эндрю Дисней, США
20 апреля 2014
В твоих глазах
, Брин Хилл, США
21 апреля 2014
Мисс Медоуз
, Карен Ли Хопкинс, США
24 апреля 2014
Прежде чем я уйду
, Кортни Кокс, США
Оторвы
, Кристофер Нельсон, США
Побудь в моей шкуре
, Джонатан Глэйзер, Великобритания
Другая женщина
, Ник Кассаветис, США
Зеркала
, Марина Мигунова, Россия
Танцуй отсюда!
, Джеймс Гриффитс, Великобритания
Диалоги
, Ирина Волкова, Россия
Газгольдер: Фильм
, Иван Курский, Россия
27 апреля 2014
Любви все возрасты покорны
, Стивен Лоуринг, США
Знакомство с Пателями
, Гита Патель, Рави Патель, США
Зной
, Кит Пармер, США
1 мая 2014
Двойник
, Ричард Айоади, Великобритания
Маленький семейный бизнес
, Адам Пенфорд, Великобритания
Все, что вы хотели знать о сексе и налогах
, Кристоффер Боэ, Дания
Новый Человек-паук: Высокое напряжение
, Марк Уэбб, США
Джо
, Дэвид Гордон Грин, США
Коктейль
, Хоми Ададжаниа, Индия / Великобритания
Возмездие
, Джонатан Теплицки, Австралия / Великобритания
Олли и сокровища пиратов
, Боб Дусетт, Гэри Херст, Боб Бакстер, США / Австралия
Превосходство
, Уолли Пфистер, Великобритания / США / Китай
Кухня в Париже
, Дмитрий Дьяченко, Россия
2 мая 2014
Последний уик-энд
, Том Долби, Том Уильямс, США
В.А.К.А.
, Франсуаза Эллон, Франция
Печать царя Соломона
, Владлен Барбэ, Россия
7 мая 2014
Блондинка в эфире
, Стивен Брилл, США
8 мая 2014
Тур де Шанс
, Лоран Тюэль, Франция
Параджанов
, Серж Аведикян, Елена Фетисова, Украина / Франция / Грузия / Армения
13-й район: Кирпичные особняки
, Камиль Деламарр, Франция / Канада
Холостяки в отрыве
, Энтони Марсиано, Франция
Восьмерка
, Алексей Учитель, Россия
Эксперимент: Зло
, Джон Пог, США / Великобритания
Кот Гром и заколдованный дом
, Бен Стассен, США / Бельгия
22 минуты
, Василий Сериков, Россия
9 мая 2014
Небезопасно для работы
, Джо Джонстон, США
Дон Пейот
, Дэн Фоглер, Майкл Канцоньеро, США
Рука на миллион
, Крэйг Гиллеспи, США
10 мая 2014
Кровавая работа
, Эрик Востенберг, США / Канада
Тысяча
, Юлия Елькина, Россия
12 мая 2014
Птичка
, Владимир Бек, Россия
13 мая 2014
Прошлым летом в Чулимске
, Виктор Демент, Россия
Тигриный хвост
, Майкл Дж. Сарна, США
В ожидании молнии
, Джейкоб Розенберг, США
15 мая 2014
Годзилла
, Гарет Эдвардс, Япония
Космический пират Харлок
, Синдзи Арамаки, Япония / США / Франция
Уильям Тернер
, Майк Ли, Великобритания
Годзилла
, Гарет Эдвардс, США
Вулкан страстей
, Александр Коффре, Франция
Венера в мехах
, Роман Полански, Франция / Польша
Долгое падение
, Паскаль Шомель, Великобритания / Германия
Младенец в подарок
, Джесси МакКормак, США
10 мгновений судьбы
, Уорвик Торнтон, Йен Медоуз, Миа Васиковска, Дэвид Уэнэм, Джонатан Ауф Дер Хайди, Тони Эйрс, Кейт Бланшетт, Роберт Коннолли, Энтони Лукас, Риз Грэхэм, Австралия
Ваколда
, Лусия Пуэнсо, Аргентина / Франция / Испания / Норвегия
Лесной патруль
, Расмус А. Сивертсен, Норвегия
Девушка папы
, Стивен Сэвадж, США
17 мая 2014
Попугай Club
, Виталий Мухаметзянов, Россия
18 мая 2014
Страна благоденствия
, Лисандро Алонсо, Аргентина / Дания / Франция / Мексика / США / Германия / Бразилия / Нидерланды
Местный
, Томми Ли Джонс, США
19 мая 2014
Люди и птицы
, Паскаль Ферран, США
20 мая 2014
Чудовищная ночь
, Трэвис С. Бэйкер, США
21 мая 2014
Люди Икс: Дни минувшего будущего
, Брайан Сингер, США
22 мая 2014
Жестокий ринг
, Жак Уаниш, Болгария / Франция / Израиль
Подарок с характером
, Карен Оганесян, Россия
Этим утром в Нью-Йорке
, Фил Олден Робинсон, США
Принцесса Монако
, Оливье Даан, Франция / США / Бельгия / Италия
Зал Джимми
, Кен Лоуч, Великобритания / Ирландия / Франция
25 мая 2014
Узник старой усадьбы
, Марина Сулейманова, Россия
Бесы
, Владимир Хотиненко, Россия
27 мая 2014
Обычное сердце
, Райан Мерфи, США
29 мая 2014
Пуля
, Ник Лион, США
Малефисента
, Роберт Стромберг, США
Букашки. Приключение в Долине муравьев
, Хелен Жиро, Томас Сабо, Франция
Соседи. На тропе войны
, Николас Столлер, США
Однажды в лесу
, Люк Жаке, США / Франция
13 грехов
, Даниэль Штамм, США
Осеан
, Филипп Апьетто, Натали Совегран, Франция
Неправильные копы
, Квентин Дюпьё, США
2 июня 2014
Сладкая кровь Иисуса
, Спайк Ли, США
4 июня 2014
Вертолётная мама
, Саломе Брезинер, США
Шофер мисс Дэйзи
, Дэвид Эсбьёрнсон, США
5 июня 2014
Одна квадратная миля
, Шарль Оливье-Мишо, США
Навязчивые ритмы
, Фанни Ардан, Франция / Португалия
Парни из Джерси
, Клинт Иствуд, США
Повар на колесах
, Джон Фавро, США
Я закопаю тебя
, Сильвестр Сбилье, Бельгия / Франция
Обещание
, Патрис Леконт, Франция / Бельгия
Евгений Гришковец: Прощание с бумагой
, Павел Судаков, Россия
Виноваты звезды
, Джош Бун, США
Грань будущего
, Даг Лайман, США
Чебурашка
, Макото Накамура, Япония / Россия
Все и сразу
, Роман Каримов, Россия
Чебурашка
, Роман Качанов, СССР
Фрэнк
, Леонард Абрахамсон, Великобритания / Ирландия
Братья Паппас
, Эдди Мартин, Великобритания / Австралия
9 июня 2014
Плохое поведение
, Тим Гаррик, США
11 июня 2014
7500
, Такаши Шимицу, США / Япония
12 июня 2014
Как приручить дракона 2
, Дин Деблуа, США
Кровавая месть
, Джон Стокуэлл, Великобритания / Пуэрто-Рико
Железный рыцарь: Кровная месть
, Джонатан Инглиш, Великобритания
Я не вернусь
, Ильмар Рааг, Россия / Финляндия / Эстония / Беларусь
Форт Росс: В поисках приключений
, Юрий Мороз, Россия
Братья Ч
, Михаил Угаров, Россия
Кайт
, Ральф Зиман, США / Мексика
С тех пор
, Марк Веббер, США
13 июня 2014
Колыбельная
, Эндрю Левитас, США
Комета
, Сэм Эсмейл, США
Животное
, Бретт Симмонс, США
Внутренние Демоны
, Сет Гроссман, США
Фабрика футбольных хулиганов
, Ник Неверн, Великобритания
14 июня 2014
Внеземное эхо
, Дэйв Грин, США
15 июня 2014
Джок
, Алексей Залевский, Великобритания
Любовь не по сценарию
, Марк Лоуренс, США
16 июня 2014
На краю
, Мэтт Шекман, США
18 июня 2014
Звезда
, Анна Меликян, Россия
Генрих IV (часть 2)
, Грегори Доран, Великобритания
19 июня 2014
Аномалия
, Ноэль Кларк, Великобритания
Звезды в короткометражках
, Джейкоб Чейз, Роберт Фестингер, Крис Фоггин, Руперт Френд, Бенжамин Грэйсон, Джей Кеймен, Нил ЛаБут, США
WTF! Какого черта?
, Рафаэль Фридман, Франция
Пластик
, Джулиан Джилби, Великобритания
До свидания, мама
, Светлана Проскурина, Россия
Оборотень
, Уильям Брент Белл, США
20 июня 2014
Думай, как мужчина 2
, Тим Стори, США
Игра в прятки
, Джоанна Коутс, Великобритания / США
22 июня 2014
Сердце врага
, Александр Высоковский, Россия
23 июня 2014
Игры в темноте
, Илона Жунда, Мила Фахурдинова, Евгений Белов, Россия
25 июня 2014
Саранча
, Егор Баранов, Россия
26 июня 2014
Не говори ничего
, Киран Дарси-Смит, Австралия
Да и да
, Валерия Гай Германика, Россия
Мотивация ноль
, Талья Лави, Израиль
Желтоглазые крокодилы
, Сесиль Телерман, Франция
Мой Аттила Марсель
, Сильвен Шомэ, Франция
Лок
, Стивен Найт, США / Великобритания
Принцесса и нищий
, Алессандро Сьяни, Италия
Трансформеры: Эпоха истребления
, Майкл Бэй, США
30 июня 2014
Акулий торнадо 2
, Энтони Ферранте, США
Тэмми
, Бен Фэлкоун, США
Степные игры
, Баир Дышенов, Россия
1 июля 2014
Белый ягель
, Владимир Тумаев, Россия
Globe: Буря
, Джереми Хэррин, Великобритания
2 июля 2014
Смешанные
, Фрэнк Корачи, США
3 июля 2014
Ровер
, Дэвид Мишо, США / Австралия
Лига мечты
, Фредерик Обюртен, Франция
Одна встреча
, Лиза Азуэлос, Франция
Мачо и ботан 2
, Фил Лорд, Кристофер Миллер, США
Хоть раз в жизни
, Джон Карни, США
Прогулка по солнечному свету
, Макс Джива, Дания Пасквини, Великобритания
7 июля 2014
Камни в моих карманах
, Синье Баумане, США / Латвия
8 июля 2014
Бомонд
, Джюли Лопес-Кюрваль, Франция
10 июля 2014
Оз: Возвращение в Изумрудный город
, Уилл Финн, Дэн Ст. Пьер, США
Федька
, Елизавета Клейнот, Россия
Миллион способов потерять голову
, Сет МакФарлейн, США
Арктика великая. Часть первая. Почитание духа огня
, Ефим Резников, Россия
Поддубный
, Глеб Орлов, Россия
11 июля 2014
Внешнее сходство
, Ричард Грэй, США
17 июля 2014
Планета обезьян: Революция
, Мэтт Ривз, США
Личный номер
, ЛазРаэль Лисон, США
За тридевять земель 3D
, Эсбен Тофт Якобсен, Дания / Швеция
Шаг вперед: Все или ничего
, Триш Си, США
Любовь по рецепту и без
, Джофф Мур, Дэвид Посаментир, США
Безумная свадьба
, Филипп де Шоврон, Франция
А вот и она
, Роб Райнер, США
Добро пожаловать в Нью-Йорк
, Абель Феррара, США / Франция
20 июля 2014
Монти Пайтон живьём (почти)
, Обри Пауэлл, Великобритания
22 июля 2014
Сектор 4
, Оливье Грюнер, США
23 июля 2014
Кундо: Эпоха угрозы
, Юн Джон-бин, Корея
24 июля 2014
Король сафари
, Энтони Сильверстон, США
Хотел бы я быть здесь
, Зак Брафф, США
Геракл
, Бретт Рэтнер, США
Домашнее видео
, Джейк Кэздан, США
Властелин разметки
, Дэвид Гордон Грин, США
29 июля 2014
Грешник
, Дмитрий Константинов, Россия
31 июля 2014
Судная ночь 2
, Джеймс ДеМонако, США
Тропы
, Джон Керран, Австралия
Танец реальности
, Алехандро Ходоровски, Чили / Франция
Стражи Галактики
, Джеймс Ганн, США
1 августа 2014
Джеймс Браун. Путь наверх
, Тейт Тэйлор, США
У моего ангела черные крылья
, Джозеф А. Пинеда, США
4 августа 2014
Игра на высоте
, Томас Картер, США
5 августа 2014
Призвание
, Джейсон Стоун, США
6 августа 2014
Навстречу шторму
, Стивен Куэйл, США
7 августа 2014
Обратная сторона брака
, Сакет Чаудхари, Индия
Черепашки-ниндзя
, Джонатан Либесман, США
9 дней и одно утро
, Вера Сторожева, Россия
Кристи
, Оливер Блэкберн, США
Здрасьте, я ваш папа!
, Владимир Чубриков, Россия
8 августа 2014
Прощание
, Марсело Галвао, Бразилия
13 августа 2014
Великий человек
, Сара Пети, Франция
14 августа 2014
Добро пожаловать в ПОП
, Мартин Ле Галь, Франция
Тайна четырех принцесс
, Олег Штром, Россия
Неудержимые 3
, Патрик Хьюз, США / Франция
Красотки в Париже
, Одри Дана, Франция
На гребне
, Морган О’Нил, Бен Нотт, Австралия
На дне
, Владимир Котт, Россия
Отвязная Калифорния
, Марко Вебер, США
Инструкции не прилагаются
, Эухенио Дербес, Мексика
16 августа 2014
Это не свидание
, Бэрри Поллак, Миша Поллак, США
19 августа 2014
Человек без места
, Томас Виртенсон, Австрия / США
20 августа 2014
Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
, Фрэнк Миллер, Роберт Родригес, США
21 августа 2014
Дорога под названием «Жизнь»
, Ан Джэ-хун, Хан Хе-джин, Корея
Предчувствие любви
, Сантьяго Табернеро, Испания
Кавказская пленница!
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Люблю твою жену
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Самолеты: Огонь и вода
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Посвященный
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Одна миллиардная доля
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22 августа 2014
Принц
, Брайан А Миллер, США
Лепрекон: Начало
, Зак Липовски, США
Поворот не туда-6
, Валерий Милев, США
23 августа 2014
Доктор Кто: Глубокий вдох
, Бен Уитли, Великобритания
24 августа 2014
Остров лемуров: Мадагаскар
, Дэвид Дуглас, Канада / США / Мадагаскар
25 августа 2014
Оставшийся
, Кэйси Ла Скала, США
Кочевое детство
, Кристоф Боула, Россия / Монголия / Индия / Франция
27 августа 2014
Мы с дедушкой
, Александр Кулямин, Россия
Если я останусь
, Р.Дж. Катлер, США
28 августа 2014
Волки
, Дэвид Хэйтер, Франция
7-ой гном
, Борис Альинович, Германия
Веселые ребята;)
, Алексей Бобров, Россия
Зимняя спячка
, Нури Бильге Джейлан, Турция / Германия / Франция
Взгляд тишины
, Джошуа Оппенхаймер, Дания / Индонезия / Финляндия / Норвегия / Великобритания / Израиль / Франция / США / Германия / Нидерланды
Избави нас от лукавого
, Скотт Дерриксон, США
29 августа 2014
99 домов
, Рамин Бахрани, США
Розовая вода
, Джон Стюарт, США
30 августа 2014
Мадам Бовари
, Софи Бартез, США
1 сентября 2014
Самая длинная неделя
, Питер Гланц, США
3 сентября 2014
Типа копы
, Люк Гринфилд, США
4 сентября 2014
Виктор
, Филиппе Мартинес, Франция / Россия
Пойми меня, если сможешь
, Азия Ардженто, Италия / Франция
Женщина во дворе
, Пьер Сальвадори, Франция
Гордость
, Наджи Абу Новар, ОАЭ / Катар / Иордания / Великобритания
Одержимость Майкла Кинга
, Дэвид Юнг, США
Домик в сердце
, Грач Кешишян, Армения / Россия
Дочь фараона
, Россия
Сигнал
, Уильям Юбэнк, США
5 сентября 2014
Добро пожаловать ко мне
, Шира Пивен, США
Хорошее убийство
, Эндрю Никкол, США
Шум и ярость
, Джеймс Франко, США
Сама жизнь
, Ричард Лонкрэйн, США
Святой Винсент
, Тед Мелфи, США
6 сентября 2014
Мужчины, женщины и дети
, Джейсон Райтман, США
Черное или белое
, Майк Байндер, США
Наконец известный
, Крис Рок, США
За кулисами
, Джина Принс-Байтвуд, США
Клуб Бунтарей
, Лоне Шерфиг, Великобритания
7 сентября 2014
Дальше живите сами
, Шон Леви, США
Фрекен Юлия
, Лив Ульман, Норвегия / Великобритания
Перерыв на бездумье
, Орен Муверман, США
Нед Райфл
, Хэл Хартли, США
8 сентября 2014
Все еще Элис
, Ричард Глэтцер, Уош Уэстмоленд, США
Гостиная
, Дэниел Барбер, США
11 сентября 2014
Если твоя девушка - зомби
, Джефф Бэйна, Великобритания
Объезд
, Уильям Дикерсон, США
Страх сцены
, Джером Сэйбл, Канада
Самый опасный человек
, Антон Корбейн, Великобритания / США / Германия
История дельфина 2
, Чарльз Мартин Смит, США
На грани
, Кристиан Е. Кристиансен, Дания / Швеция
Велкам хом
, Ангелина Никонова, Россия / США
Никаких добрых дел
, Сэм Миллер, США
Пряности и страсти
, Лассе Халльстрем, США
Люси
, Люк Бессон, Франция
Почтальон Пэт
, Майкл Д’Иса-Хоган, Великобритания
Зип и Зап. Клуб стеклянных шариков
, Оскар Сантос Гомес, Испания
Сапожник
, Том МакКарти, США
О лошадях и людях
, Бенедикт Эрлингссон, Исландия / Германия / Норвегия
12 сентября 2014
Прежде чем мы расстанемся
, Крис Эванс, США
Атлант расправил плечи: Часть 3
, Джеймс Манера, США
Фальсификатор
, Филип Мартин, США
Убежище
, Пол Беттани, США
14 сентября 2014
Десять вещей, которые я ненавижу в жизни
, Джил Джангер, США
17 сентября 2014
Бегущий в лабиринте
, Уэс Болл, США
Человек ноября
, Роджер Дональдсон, США
18 сентября 2014
Келли и Кэл
, Джен Макгоун, США
Джими Хендрикс
, Джон Ридли, Великобритания / Ирландия / США
Любимчики в поисках радуги
, Алекс Коллс, Испания
Темная долина
, Андреас Прохазка, Австрия / Германия
Любовь от всех болезней
, Дэни Бун, Франция
Драконы Нью-Йорка
, Эндрю Лау, США
Корпоратив
, Олег Асадулин, Россия
Азбука смерти 2
, Родни Ашер, Джулиан Баррат, Роб Бучек, Алехандро Бругуес, Кристина Буозите, Александр Бустильо, Сильвия Соска, Джен Соска, Спенсер Хокен, Джим Хоскин, Жюльен Мори, Джулиан Джилби, Ларри Фессенден, США
TheatreHD: Призраки
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Испытание
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Холод в июле
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Район 37
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Как меня зовут
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Таймлесс 2: Сапфировая книга
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Класс коррекции
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Открытые окна
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Беглецы
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Проклятие Аннабель
, Джон Р. Леонетти, США
Теория заговора
, Жером Салль, Франция / ЮАР
Семейка Монстров
, Энтони Стаччи, Грэм Эннэбл, США
26 сентября 2014
Сердце вдребезги
, Джастин Рирдон, США
Пластиковый Иисус
, Эрика Дантон, США
В изгнании
, Ник Пауэлл, Великобритания / США / Франция
Краудфандинг: революция
, Йорг М.Кундингер, Тимон Биркхофер, Германия / США
Параллельные миры
, Ермек Аманшаев, Россия / Казахстан
Верь мне
, Уилл Бакке, США
27 сентября 2014
Ты не ты
, Джордж С. Вольф, США
28 сентября 2014
Резня в Рэдвуде
, Дэвид Райан Кит, Великобритания
Знает только Бог
, Джеймс Моттерн, США
Если бы я был
, Женя Беркович, Александр Кащеев, Россия
30 сентября 2014
Слезы
, Сарфараз Алам, Индия
1 октября 2014
Globe: Юлий Цезарь
, Доминик Дромгул, Великобритания
Плодотворные усилия любви
, Кристофер Ласкомб, Великобритания
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Клуб WINX: Тайна морской бездны
, Иджинио Страффи, Италия
Оставленные
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Смешанные чувства
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Виктория: История любви
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Пристегните ремни
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Париж. Город мертвых
, Джон Эрик Даудл, США
Мужчина, которого слишком сильно любили
, Андре Тешине, Франция
Дружба и никакого секса?
, Майкл Даус, Канада / Ирландия
3 октября 2014
Манон Леско
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Хороший брак
, Питер Эскин, США
4 октября 2014
Солнечный удар
, Никита Михалков, Россия
Быть
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Посмертный
, Лулу Ванг, США
5 октября 2014
Москва – Лопушки
, Юрий Морозов, Россия
Дуэль. Пушкинъ – Лермонтовъ
, Денис Банников, Россия
Эффи
, Ричард Лэкстон, Великобритания
7 октября 2014
Мусор
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Милосердие
, Питер Корнуэлл, США
9 октября 2014
Медведи-соседи
, Динг Лианг, Фуюань Лью, Китай
Кино про Алексеева
, Михаил Сегал, Россия
Кинороман
, Терри Майлз, Канада
Дракула
, Гари Шор, США
Два дня, одна ночь
, Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн, Бельгия
Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день
, Мигель Артета, США
Бивень
, Кевин Смит, США
Выпускной
, Всеволод Бродский, Россия
Преступления страсти
, Биргер Ларсен, Швеция
10 октября 2014
One Direction: Где мы сейчас
, Пол Дагдейл, Великобритания
11 октября 2014
Падение
, Кэрол Морли, Великобритания
Иоланта / Замок герцога Синяя Борода
, Мариуш Трелиньский, США
Гена-Бетон. Псевдоним для героя
, Роман Качанов, Россия
Враг
, Дени Вильнев, Канада / Испания
12 октября 2014
Красный Фриц. Эпоха революций и судьба Фрица Платтена
, Хелен Штели Пфистер, Швейцария
13 октября 2014
Военная книга
, Том Харпер, Великобритания
14 октября 2014
Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына
, Андрей Кончаловский, Россия
Тихий шторм
, Коринна МакФарлэйн, Великобритания
15 октября 2014
Сен-Лоран. Стиль – это я
, Бертран Бонелло, Франция
Исчезнувшая
, Дэвид Финчер, США
16 октября 2014
Час призраков 2
, Исара Нади, Кирати Накинтанон, Таиланд
2 спальни, 1 ванная
, Стэнли Юнг, США
Судья
, Дэвид Добкин, США
Галлоуз Хилл
, Виктор Гарсия, США
Укради мою жену
, Дэниэл Шехтер, США
Следы на снегу
, Владимир Козлов, Россия
Прогулка среди могил
, Скотт Фрэнк, США
Эли
, Амат Эскаланте, Мексика
Страховщик
, Гейб Ибаньес, Испания / США
17 октября 2014
Верхний свет
, Стивен Долдри, Великобритания
Пансионат «Езёрак»
, Михал Отловски, Польша
Это, блин, рождественское чудо
, Тристрам Шапиро, США
Северный Соул
, Илэйн Константин, Великобритания
18 октября 2014
Железная схватка
, Джон Райт, США
Собаки моих бывших
, Терри Ингрэм, США
20 октября 2014
День мумии
, Джонни Табор, США / Венесуэла
21 октября 2014
Медея
, Кэрри Крэкнелл, Великобритания
22 октября 2014
Одержимость
, Дэмьен Шазелл, США
23 октября 2014
20,000 дней на Земле
, Ян Форсис, Джейн Поллард, Великобритания
Зильс-Мария
, Оливье Ассайас, США / Франция
Обитель проклятых
, Брэд Андерсон, США
Виджай и я
, Сэм Гарбарски, Германия / Бельгия / Люксембург
Викинги
, Клаудио Фах, Швейцария / Германия / ЮАР
Дурацкое дело нехитрое
, Ханс Петтер Муланд, Норвегия / Швеция / Дания
Горько! 2
, Жора Крыжовников, Россия
25 октября 2014
Bjork: Biophilia Live
, Питер Стриклэнд, Великобритания
Город героев
, Дон Холл, Крис Уильямс, США
Реверберация
, Константин Сухарьков, Россия
26 октября 2014
Иван Грозный
, Юрий Григорович, Россия
29 октября 2014
Прежде, чем я усну
, Роуэн Жоффе, Великобритания
Книга жизни
, Хорхе Р. Гутьеррез, США
Серена
, Сюзанна Бир, США
Ярость
, Дэвид Эйр, Великобритания
Джон Уик
, Дэвид Литч, Чад Стахелски, США
30 октября 2014
Пчелка Майя
, Алекс Стадерманн, Австралия / Германия
Дневник мамы первоклассника
, Андрей Силкин, Россия
Приключения маленьких итальянцев
, Серджо Бассо, Россия / Италия
Темнее ночи
, Генри Бедуэлл, Мексика / Испания
Вальс для Моники
, Пер Флю, Швеция
Невероятное путешествие мистера Спивета
, Жан-Пьер Жене, США / Франция / Канада
Общак
, Михаэль Р. Роскам, США
X+Y
, Морган Мэтьюз, Великобритания
31 октября 2014
Боже, помоги девушке
, Стюарт Мердок, Великобритания
2 ноября 2014
Неваляшка 2
, Анарио Мамедов, Россия
3 ноября 2014
Охота жить
, Сергей Никоненко, Россия
5 ноября 2014
Ангелы революции
, Алексей Федорченко, Россия
Французская сюита
, Сол Дибб, Великобритания / Франция / Канада
Кориолан
, Джози Рурк, Великобритания
6 ноября 2014
Экстрасенс 2: Лабиринты разума
, Хорхе С. Дорадо, США / Испания / Франция
Интерстеллар
, Кристофер Нолан, США / Великобритания
Прощай, речь
, Жан-Люк Годар, Франция
Duran Duran: Вне сцены
, Дэвид Линч, США
Мое лето пинг-понга
, Майкл Талли, США
Детка
, Линн Шелтон, США
З/Л/О/3: Новый вирус
, Джастин Бенсон, Грегг Бишоп, Тодд Линкольн, Аарон Мурхед, Марсель Сармиенто, Начо Вигалондо, США
Махни крылом!
, Кристиан Де Вита, Франция
Как украсть бриллиант
, Джоэл Хопкинс, Франция
Амазония: инструкция по выживанию
, Тьерри Рагоберт, Франция / Бразилия
7 ноября 2014
Город-остров
, Тимоти Джордж Келли, Канада / Великобритания
21 год: Ричард Линклейтер
, Майкл Данауэй, Тара Вуд, США
Работорговля
, Экачай Уэкронгтам, США / Таиланд
8 ноября 2014
Здорово и вечно
, Наталья Чумакова, Анна Цирлина, Россия
10 ноября 2014
Нерассказанная история Соединенных Штатов Оливера Стоуна
, Оливер Стоун, США
I Dream of Wires
, Роберт Фантинатто, Канада / Великобритания / США / Германия
13 ноября 2014
Рио, я люблю тебя
, Гильермо Арриага, Фернанду Мейреллиш, Жозе Падилья, Бразилия / США
Уиджи. Доска дьявола
, Стайлз Уайт, США
Новая подружка
, Франсуа Озон, Франция
Лучшее во мне
, Майкл Хоффман, США
Мамочка
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Клоун
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С любовью, Рози
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День дурака
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Спасение
, Кристиан Левринг, Дания
Отмороженные
, Микаэл Саломон, США
19 ноября 2014
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
, Френсис Лоуренс, США
Бесплодные усилия любви
, Великобритания
Достань меня, если сможешь
, Джон Херцфелд, США
20 ноября 2014
Superнянь
, Николас Бенаму, Филипп Лашо, Франция
Сын
, Арсений Гончуков, Россия
Не бойся, я с тобой! 1919
, Юлий Гусман, Азербайджан / Россия
Охотник на лис
, Беннет Миллер, США
Каникулы маленького Николя
, Лоран Тирар, Франция
Sex, кофе, сигареты
, Сергей Ольденбург-Свинцов, Россия
22 ноября 2014
Против солнца
, Брайан Питер Фальк, США
23 ноября 2014
Поездка к матери
, Михаил Косырев-Нестеров, Россия / Франция
Две женщины
, Вера Глаголева, Россия / Франция / Латвия / Великобритания
24 ноября 2014
Предсказатель
, Маркус Феттер, Карин Штайнбергер, Германия / США
25 ноября 2014
Зимы не будет
, Илья Демичев, Россия
26 ноября 2014
Несносные боссы 2
, Шон Андерс, США
Пингвины Мадагаскара
, Саймон Дж. Смит, Эрик Дарнелл, США
27 ноября 2014
Моя Госпожа
, Стивен Лэнс, Австралия
Правила жизни французского парня
, Бенжамин Гуеди, Франция
Легкие деньги
, Генрик Рубен Генц, США
Прости за любовь
, Хоакин Льямас, Испания
Третья персона
, Пол Хаггис, США
Джезабель
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Логово зверя
, Мак Картер, США
28 ноября 2014
Ищу попутчика
, Денис Елеонский, Россия
2 декабря 2014
Тайна тёмной комнаты
, Ольга Беляева, Россия
3 декабря 2014
О мышах и людях
, Анна Д. Шапиро, США
Вспоминая художника
, Гита Гандбир, Перри Пельтц, США
4 декабря 2014
Любит не любит
, Клим Шипенко, Россия
Патруль времени
, Майкл Спириг, Питер Спириг, Австралия
Исчезновение Элеанор Ригби
, Нед Бенсон, США
Хочешь или нет?
, Тони Маршалл, Франция / Бельгия
Дети священника
, Винко Брешан, Хорватия / Сербия
Пирамида
, Грегори Левассер, США
Переростки на краю света
, Дэймон Бисли, Иэн Моррис, Великобритания
Зачётный препод
, Бора Дагтекин, Германия
Василиса
, Антон Сиверс, Россия
5 декабря 2014
Умирающий свет
, Пол Шредер, США
Достать Санту
, Кристофер Смит, Великобритания / США
7 декабря 2014
Мальчики + девочки =
, Евгений Соколов, Россия
9 декабря 2014
На пороге страха
, Мария Кравченко, Латвия / Россия
Джон
, Ллойд Ньюсон, Великобритания
11 декабря 2014
Путешествие Гектора в поисках счастья
, Питер Челсом, Германия
Интервью
, Сет Роген, Эван Голдберг, США
Хоббит: Битва Пяти Воинств
, Питер Джексон, США
Репортаж: Апокалипсис
, Жауме Балагуэро, Испания
Исход: Цари и Боги
, Ридли Скотт, Великобритания / США
Бабай
, Марина Медведь, Украина
Дурак
, Юрий Быков, Россия
12 декабря 2014
Освободите соски
, Лина Эско, США
Человек живет для лучшего
, Ханна Полак, Дания
Снежная Королева 2: Перезаморозка
, Алексей Цицилин, Россия
13 декабря 2014
Территория Джа
, Алексей Пантелеев, Россия / Казахстан / Австралия
16 декабря 2014
Отныне и вовек
, Тамара Харви, Великобритания
18 декабря 2014
Рука дьявола
, Кристиан Е. Кристиансен, США
Вычислитель
, Дмитрий Грачев, Россия
Феи: Легенда о чудовище
, Стив Лотер, США
Инородное тело
, Кшиштоф Занусси, Польша / Италия / Россия
Астерикс: Земля Богов
, Александр Астье, Луис Клиши, Франция
Последний рейс
, Винсент Чжоу, Китай / США
Звездная карта
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19 декабря 2014
Зеленые дни
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20 декабря 2014
Таблетка от слез
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Ёлки 1914
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