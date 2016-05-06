Оповещения от Киноафиши
Постер фильма День матери
4.9 Рейтинг IMDb: 4.9
День матери

День матери

Mothers and Daughters 18+
О фильме

История описывает отношения десяти женщин со своими дочерьми накануне Дня матери.

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 14 октября 2021
Премьера в мире 6 мая 2016
Дата выхода
6 мая 2016 Россия 16+
6 мая 2016 Казахстан
6 мая 2016 Украина
6 мая 2016 Финляндия K-12
MPAA PG-13
Бюджет $2 200 000
Производство Future Proof Films, Siempre Viva Productions, Aloe Entertainment
Другие названия
Mothers and Daughters, Mi madre y yo, Anneler ve Kızları, De madres a hijas, Emad ja tütred, Madres e Hijas, Matka jest tylko jedna, Minha Mãe e Eu, Mothers Day, Mütter & Töchter, Μητέρες και κόρες, День матери, Мaйки и дъщери, Майки и дъщери, Матері та дочки, ニューヨーク、愛を探して
В ролях
Кортни Кокс
Кортни Кокс
Кристина Риччи
Кристина Риччи
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Сельма Блэр
Сельма Блэр
Пол Уэсли
Пол Уэсли
Мира Сорвино
Мира Сорвино
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

4.9
Оцените 13 голосов
4.9 IMDb
День матери - смотреть в онлайн-кинотеатре

День матери

Новости о фильме
Фото: Сэльма Блэр, Шэрон Стоун и другие звезды на премьере «Дня матери»
Фото: Сэльма Блэр, Шэрон Стоун и другие звезды на премьере «Дня матери» В минувшую субботу, 30 апреля, в Лос-Анджелесе состоялась премьера нового фильма «День матери», объединившего многих известнейших актрис – от Сьюзен Сарандон и Кортни Кокс до Шэрон
Написать
2 мая 2016 15:24
