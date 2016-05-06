История описывает отношения десяти женщин со своими дочерьми накануне Дня матери.
СтранаСША
Продолжительность1 час 30 минут
Год выпуска2016
Премьера онлайн14 октября 2021
Премьера в мире6 мая 2016
Дата выхода
6 мая 2016
Россия
16+
6 мая 2016
Казахстан
6 мая 2016
Украина
6 мая 2016
Финляндия
K-12
MPAAPG-13
Бюджет$2 200 000
ПроизводствоFuture Proof Films, Siempre Viva Productions, Aloe Entertainment
Другие названия
Mothers and Daughters, Mi madre y yo, Anneler ve Kızları, De madres a hijas, Emad ja tütred, Madres e Hijas, Matka jest tylko jedna, Minha Mãe e Eu, Mothers Day, Mütter & Töchter, Μητέρες και κόρες, День матери, Мaйки и дъщери, Майки и дъщери, Матері та дочки, ニューヨーク、愛を探して