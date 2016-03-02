Падение Лондона, 2015

Лауреат «Берлинского кинофестиваля» родом из Ирана, Бабак Наджафи, переходит на совершенно новый уровень, переключившись с культового криминального сериала «Банши» и социальных драм на блокбастеры. В команду сценаристов вошли авторы, создавшие такие громкие картины, как «Падение Олимпа» и «Неудержимые 3». Актёрский состав фильма самый что ни на есть звёздный. Главную роль исполнил Джерард Батлер, а присоединились к нему также Аарон Экхарт и Морган Фриман.

Большой трагедией для Великобритании и всего мира стало загадочное убийство премьер-министра. По этому поводу в Лондон собираются приехать лидеры всех мировых держав, чтобы проститься с коллегой и обсудить насущные дела. Это масштабное политическое событие претендует стать самым охраняемым и безопасным в истории. Но даже в чётко продуманной схеме можно найти изъяны, и террористам всё равно удаётся посеять хаос и поставить жизни глав государств под угрозу. Очевидно, что в плане преступников были предусмотрено всё до мелочей, и разрабатывался он очень долго. Весь город подвергся нападению, а спасать его берутся трое смельчаков, среди которых президент США со своим телохранителем, а также агент британской разведки.

Спецслужбы стран Большой восьмерки находят пакистанского торговца оружием и лидера террористов Аамира Баркави на его территории на окраине Лахора и санкционируют удар по его дому с беспилотника ВВС США во время свадьбы его дочери, безжалостно уничтожив Баркави вместе со всей его семьей.

Два года спустя британский премьер-министр Джеймс Уилсон внезапно умирает, и представители Большой семерки готовятся присутствовать на его похоронах в Лондоне. Директор секретной службы Линн Джейкобс поручает агенту Майку Бэннингу возглавить службу безопасности президента США Бенджамина Ашера, хотя жена Бэннинга, Лия, через несколько недель должна родить.

Когда президентский лимузин Ашера подъезжает к собору Святого Павла, группа наемников во главе с сыном Баркави, Камраном, начинает скоординированные атаки на город, будучи замаскированными под столичную полицию, гвардейцев королевы и других служб быстрого реагирования. Они убивают пятерых западных лидеров, уничтожая лондонские достопримечательности вехи и вызывая массовую панику.

Теперь агенту Беннингу предстоит спасти президента Ашера, сопроводив его до посольства США через охваченный огнем Лондон. Сможет ли он в очередной раз спасти Америку и вернуться домой к жене и новорожденной дочери?