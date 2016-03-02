Падение Лондона, 2015

Лауреат «Берлинского кинофестиваля» родом из Ирана, Бабак Наджафи, переходит на совершенно новый уровень, переключившись с культового криминального сериала «Банши» и социальных драм на блокбастеры. В команду сценаристов вошли авторы, создавшие такие громкие картины, как «Падение Олимпа» и «Неудержимые 3». Актёрский состав фильма самый что ни на есть звёздный. Главную роль исполнил Джерард Батлер, а присоединились к нему также Аарон Экхарт и Морган Фриман.
Большой трагедией для Великобритании и всего мира стало загадочное убийство премьер-министра. По этому поводу в Лондон собираются приехать лидеры всех мировых держав, чтобы проститься с коллегой и обсудить насущные дела. Это масштабное политическое событие претендует стать самым охраняемым и безопасным в истории. Но даже в чётко продуманной схеме можно найти изъяны, и террористам всё равно удаётся посеять хаос и поставить жизни глав государств под угрозу. Очевидно, что в плане преступников были предусмотрено всё до мелочей, и разрабатывался он очень долго. Весь город подвергся нападению, а спасать его берутся трое смельчаков, среди которых президент США со своим телохранителем, а также агент британской разведки.
Спецслужбы стран Большой восьмерки находят пакистанского торговца оружием и лидера террористов Аамира Баркави на его территории на окраине Лахора и санкционируют удар по его дому с беспилотника ВВС США во время свадьбы его дочери, безжалостно уничтожив Баркави вместе со всей его семьей.
Два года спустя британский премьер-министр Джеймс Уилсон внезапно умирает, и представители Большой семерки готовятся присутствовать на его похоронах в Лондоне. Директор секретной службы Линн Джейкобс поручает агенту Майку Бэннингу возглавить службу безопасности президента США Бенджамина Ашера, хотя жена Бэннинга, Лия, через несколько недель должна родить.
Когда президентский лимузин Ашера подъезжает к собору Святого Павла, группа наемников во главе с сыном Баркави, Камраном, начинает скоординированные атаки на город, будучи замаскированными под столичную полицию, гвардейцев королевы и других служб быстрого реагирования. Они убивают пятерых западных лидеров, уничтожая лондонские достопримечательности вехи и вызывая массовую панику.
Теперь агенту Беннингу предстоит спасти президента Ашера, сопроводив его до посольства США через охваченный огнем Лондон. Сможет ли он в очередной раз спасти Америку и вернуться домой к жене и новорожденной дочери?
Антуан Фукуа — режиссер «Падения Олимпа» (2013), отказался участвовать в работе над сиквелом «Падение Лондона», т. к. ему не понравился сценарий.
Сначала режиссерское кресло триллера «Падение Лондона» занял Фредрик Бонд, известный по драме «Опасная иллюзия» (2013), но вскоре он покинул проект из-за возникших творческих разногласий.
Джерард Батлер в боевике «Падение Лондона» не только сыграл главную роль, но и выступил как сопродюсер.
Музыкальное сопровождение к триллеру «Падение Лондона» написал популярный канадский композитор Тревор Моррис. Наиболее известна его музыка к телесериалам «Тюдоры» (2207), «Лунный свет» (2007), «Столпы Земли» (2010), «Борджиа» (2011), «Викинги» (2013).
«Падение Лондона» — это уже 5-ая картина, в которой вместе играли актеры Морган Фриман и Эшли Джадд. Ранее они были коллегами в триллере «Целуя девушек» (1997), криминальной драме «Особо тяжкие преступления» (2002), в мелодраме «История дельфина» (2011), в боевике «Падение Олимпа» (2013).
Из-за конфликтов в расписании Морган Фриман и Джерард Батлер не появляются вместе в одной сцене. В сцене в коридоре Белого дома используются дублеры, а их лица не показаны.
Постановщик предыдущего фильма дилогии, режиссер картины «Падение Олимпа» Антуан Фукуа, отказался снимать сиквел, потому что ему не понравился утвержденный студией сценарий. Фредрик Бонд, приглашенный занять режиссерское кресло, в конце концов также покинул проект из-за творческих разногласий. В итоге его место занял Бабак Наджафи.
Неясно, сколько лет прошло после событий предыдущей части, однако в ней Ашер является президентом как минимум 2,5 года. В этом фильме упоминается, что он находится на посту уже более шести лет, так что события фильма происходят максимум через 3,5-4 года после первого.
Эпизод с пробежкой в начале фильма был снят в Кенсингтонских садах в центре Лондона.
Морган Фриман поучаствовал в озвучке мобильного приложения Waze, указывающего направление движения, для того чтобы поддержать релиз этого фильма.
В «Падении Олимпа» персонаж Линн Джейкобс находилась в кризисной комнате, а персонаж Рут Макмиллан сражалась на линии огня. В этой части их роли поменялись местами.
«Аэропорт Станстед» изображается на аэродроме Дансфолд в графстве Суррей, Англия, который также является базой студии знаменитого автомобильного шоу Top Gear и их испытательного трека.
В месте, где находится штаб-квартиры террориста, когда-то произошла вспышка холеры 1854 года, которая когда-то привела человечество к появлению эпидемиологии и общественного здравоохранения.
Морган Фриман открыто заявил в интервью, что, как и в случае с «Падением Олимпа», он снимался в этом фильме исключительно ради денег. На пресс-конференции для этого фильма он начал петь первые несколько слов из хита группы The O’Jays под названием «Во имя любви к деньгам», а затем сказал: «Эти масштабные боевики хорошо оплачиваются, гонорары за них просто огромные… Это фильм, на который все зрители откликнутся, они в любом случае пойдут на него в кино. Он окупит свои бюджет, а потом продюсеры тебе перезвонят».
В международном трейлере фильма звучит замедленная фортепианная версия мелодии «London Bridge is Falling Down».
Когда президентский лимузин подъезжает к собору, и дверь лимузина открывается, видно, что дверь имеет фабричную толщину. Дверь настоящего президентского лимузина защищена 4-дюймовым пуленепробиваемым стеклом.
Хотя Шарлотта Райли и Колин Сэлмон имеют больше экранного времени, чем более известные актеры второго плана, в финальных титрах фильма их имена расположены гораздо ниже из-за их малой известности.
Действие фильма начинается в Лондоне, где премьер-министр Великобритании погибает при загадочных обстоятельствах. На похоронах безусловно присутствуют руководители западного мира. Но то, что начиналось как наиболее безопасное событие на земле, превращается в опаснейшее покушение на самых мощных мировых лидеров, что в свою очередь ставит под угрозу будущее всего мира. Только три человека сохраняют надежду на предотвращение катастрофы: президент США, его верный помощник — агент спецслужбы и английский агент МИ-6, который никому не доверяет.