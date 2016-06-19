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Ледниковый период: Столкновение неизбежно Ледниковый период: Столкновение неизбежно
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Ice Age: Collision course

Ледниковый период: Столкновение неизбежно, 2016

2016 / США
7.2 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
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К экранизации продолжения приключений полюбившихся зрителям героев приступил Майк Тёрмайер. Именно он поставил третью и четвёртые части «Ледникового периода». Вторым режиссёром стал Гален Т.Чу, который написал сценарий к самой первой истории о ленивце, мамонте и саблезубом тигре. Съёмочная группа практически не претерпела изменений, поэтому стоит ожидать, что мультфильм будет снят в лучших традициях франшизы. Состав актёров озвучания в Америке то и дело пополняется новыми звёздами. В российском же прокате вы вновь услышите Антона Камолова, Ольгу Шелест, Александра Груздева и Илью Бледного.

Любимец публики Скрэт продолжает бесконечную погоню за любимым жёлудем. В этот раз тщетные попытки вогнать в землю своё сокровище приводят беднягу на самый настоящий космический корабль, который, видимо, уже давно был сокрыт в снегах. Устроив небольшой переполох в космосе, Скрэт стал причиной очередных изменений на родной планете. Теперь животные вновь вынуждены покинуть насиженные места, чтобы отыскать более безопасное место. Вы встретите всех героев, которые по-прежнему продолжают подшучивать друг над другом. А их очередное путешествие будет не менее весёлым, чем предыдущие. Не пропустите один из главных мультфильмов лета!

- Один из постеров к мультфильму «Ледниковый период: Столкновение неизбежно» демонстрирует персонажа Скрэта в космическом шлеме. На нём написано: «Верните Скрэта домой». Это является отсылкой к фильму «Марсианин»

- Скрэт является единственным персонажем, который не умеет разговаривать, что было сделано для большей комичности. Издаваемые им звуки и крики принадлежат голосу режиссёра первой части Криса Уэджа

- Всем актёрам озвучания дали полную свободу в создании уникальных голосов своих персонажей. Например, шепелявость ленивца Сида является введением самого Джона Легуизамо

- В общей сложности все части «Ледникового периода» собрали в прокате около 2,8 миллиардов долларов

- Картина была представлена 19 июня на Международном кинофестивале в Сиднее. На популярных ресурсах Rotten Tomatoes и Metacritic она пока что имеет неутешительную оценку

 

Отчаянная погоня за неуловимым желудем катапультирует Скрата прямо в космос, где он случайно запускает целую серию космических событий. Именно они изменят весь мир Ледникового периода и станут реальной угрозой для него. Чтобы спастись, Сид, Мэнни, Диего и остальные звери должны покинуть свои дома, отправиться в забавное и захватывающее приключение в экзотические новые земли и встретиться со множеством красочных новых персонажей.

7.2 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 14 июля 2016
Премьера в мире 19 июня 2016
Возраст 6+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Майк Термайер
Майк Термайер
В ролях
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
Ник Офферман
Ник Офферман
Все актеры и съемочная группа
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Ледниковый период: Столкновение неизбежно
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В прокате – пятая часть всемирно известной франшизы «Ледниковый период» от режиссеров Майка Тёрмайера и Галена Чу, занимавшихся предыдущими фильмами. «Столкновение неизбежно», – гласит подзаголовок. В чем же дело на этот раз? Казалось, что жизнь всех персонажей уже устроена, и придумать что-то еще означало погубить историю. Что едва не сделали создатели. Кадр из фильма «Ледниковый период: столкновение неизбежно» В семействе Мэнни и Элли…
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alex 7 августа 2016, 23:51
не 6+[Obstinate] для 76+
для тех, кто знаком с первыми частями, наверное, интересно. но если только предстоит знакомство с экзотическими героями, то… Читать дальше…
SKY 22 июля 2016, 21:21
Пока самая ниочемная часть :(
4 балла из 10
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22 голоса
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