Ледниковый период: Столкновение неизбежно, 2016

К экранизации продолжения приключений полюбившихся зрителям героев приступил Майк Тёрмайер. Именно он поставил третью и четвёртые части «Ледникового периода». Вторым режиссёром стал Гален Т.Чу, который написал сценарий к самой первой истории о ленивце, мамонте и саблезубом тигре. Съёмочная группа практически не претерпела изменений, поэтому стоит ожидать, что мультфильм будет снят в лучших традициях франшизы. Состав актёров озвучания в Америке то и дело пополняется новыми звёздами. В российском же прокате вы вновь услышите Антона Камолова, Ольгу Шелест, Александра Груздева и Илью Бледного.

Любимец публики Скрэт продолжает бесконечную погоню за любимым жёлудем. В этот раз тщетные попытки вогнать в землю своё сокровище приводят беднягу на самый настоящий космический корабль, который, видимо, уже давно был сокрыт в снегах. Устроив небольшой переполох в космосе, Скрэт стал причиной очередных изменений на родной планете. Теперь животные вновь вынуждены покинуть насиженные места, чтобы отыскать более безопасное место. Вы встретите всех героев, которые по-прежнему продолжают подшучивать друг над другом. А их очередное путешествие будет не менее весёлым, чем предыдущие. Не пропустите один из главных мультфильмов лета!