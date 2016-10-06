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Программа короткометражек «Sexy Shorts 2» Программа короткометражек «Sexy Shorts 2»
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Sexy Shorts 2

Программа короткометражек «Sexy Shorts 2», 2016

2016 / США
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Причины посмотреть О фильме

«Займитесь любовью!» // Faites l’amour!
Томер Сислей, Франция
Хронометраж: 10 минут
2013 год

«Камера, мотор!» – командует режиссер: начинаются съёмки эротической сцены. Её участники едва знакомы, но постановщик требует полной отдачи: секса «жёсткого, но с любовью». Выходит не секс, а катастрофа – актеры как деревянные, движения неуклюжие. Поможет ли что-то экранным любовникам стать естественными и «сделать любовь» на отлично?
Фильм – режиссерский дебют популярного актера Томера Сислея, звезды шпионской дилогии «Ларго Винч» – будто читает тайные зрительские мысли: как они там, в кино, всё это снимают? Никого не стесняются? Много народу вокруг? По-настоящему или имитируют? Вот, пожалуйста, смотрите – где дело техники, актерского мастерства и профессионального бесстыдства, а где начинаются чувства.

«Пилоты на пути домой» // Lendurid koduteel
Прийт Пярн, Ольга Пярн, Эстония – Канада,
Хронометраж: 16 минут
2014 год

Трое отслуживших своё пилотов возвращаются домой. Их нелегкий путь пролегает через раскаленные пустыни, под вой койотов, сквозь миражи – фонтаны из советских ЦПКиО и горячие женские тела, через высокие горы и чужие города, манящие кварталами красных фонарей. Но в багаже пилотов – особый «неприкосновенный запас», который поможет сбросить усталость и снять напряжение...
Откровенный сюрреалистический мультфильм классика еще советской анимации, выдающегося эстонского мастера гротеска, абсурда и черного юмора Прийта Пярна («Треугольник», «Завтрак на траве») сделан в соавторстве с женой Ольгой – и говорит о плотском аспекте отношений мужчин и женщин без ложной скромности.

«Цепи любви» // Ketten der Liebe
Мартина Плура, Германия
Хронометраж: 6 минут
2013 год

Не все свидания заканчиваются удачно: Анна решила сделать своему бойфренду приятный эротический сюрприз – и оказалась в спальне возлюбленного совсем в неподходящее время. Стоит ли жить после такого неожиданного фиаско?
Снятый в изысканной черно-белой гамме бодрящий анекдот с попыткой самоубийства и хорошим концом.

«Фантазм» // Phantasms of the Living
Жан-Себастьен Бернар, Франция
Хронометраж: 6 минут
2015 год

Бассейн, девочка, мальчик и влажные подростковые фантазии...
Интимный фильм о пробуждении бурных и вполне себе взрослых чувств заимствует необычное название у книги психолога и спирита XIX века Эдмунда Гарни – потому что нет ничего более мистического и вечного, чем первые сексуальные грёзы. Стоит запомнить и имя исполнительницы главной роли – у Мари Барруйе есть все шансы стать завтрашней звездой французского кино.

«Папа в маме» // Papa dans maman
Фабрис Брак, Франция
Хронометраж: 6 минут
2013 год

Две шалуньи-сестрички у двери родительской спальни. Что-то непонятное происходит по ту сторону замочной скважины. «Папа с мамой сажают семена!» – «Почему тогда папа шлепает маму?» – «Наверное, за то, что вчера она капризничала!»
Очень французская фривольная киношутка о том, какими вопросами задаётся малышня, сомневающаяся в причастности аистов к деторождению.

«Интервью» // Un entretien
Жюльен Патри, Франция
Хронометраж 10 минут
2016 год

Новая работа в новом офисе сулит герою неожиданные бонусы: здесь так много соблазнительных коллег противоположного пола, пусть некоторые и прячут волосы под дурацким платком. Вот и первое деловое интервью о путях развития бизнеса. Но в беседу неожиданно вступают анатомические органы, как правило, молчащие в общественных местах...
Пикантная кинокомедия озвучивает то, о чём обычно в бесполых корпоративных кабинетах не говорят вслух – зато думают беспрестанно.

«Мы» // Vi
Сесили МакНэйр, Дания
Хронометраж: 16 минут
2015 год

Ночь, загородный особняк, тайная вечеринка – не простая, а свингерская: мужчины в black tie, женщины полуобнажены, никаких запретов, никаких правил. Или негласные правила в этих постбрачных играх пресыщенных пар всё таки есть и их нарушение чревато разрушением даже давнего, проверенного временем союза?
Сильная психологическая драма в русле великой скандинавской традиции о войне полов, парадоксальное размышление о неисповедимых путях секса и любви.


«Буря в спальне» // Tempête dans une chambre à coucher
Лоранс Аркадиас, Жюльетт Маршан, Франция
Хронометраж: 11 минут
2011 год

 
Чтобы воскресить свою сексуальную жизнь, Харольду и Сюзан нужны решительные меры – ни ХХХ-фильмы, ни обувные фетиши уже не действуют, постель молодой пары холодна, как лёд. Глянцевый журнал подсказывает: отправляйтесь в путешествие, на земле есть такие возбуждающие места! А тем временем в квартиру незадачливых любовников приходит пышная латиноамериканская домработница...
Разнузданная анимационная комедия, среди персонажей которой есть все обязательные участники «фильмов для взрослых»: и водопроводчик, и парень с бензоколонки. Впечатляет «Буря» и оригинальной техникой исполнения: матерчатые куклы в кадре как живые.
 

«Хочешь облизать мои пальчики?» // Do You Find My Feet Suckable?

Эрика Ласт, Испания
Хронометраж: 5 минут
2014 год

Он, она, читальный зал, чья напряженная тишина будто подталкивает к буйным сексуальным фантазиям. Но иногда мечты от их исполнения отделяет всего лишь миг...
Эротический этюд – часть глобального социо-сексуального эксперимента, развернутого на интернет-портале XConfessions. Там люди делятся тем, что часто не решаются осуществить в жизни, а барселонский режиссер Эрика Ласт воплощает эти признания в фильмы, снятые с участием профессионалов секс-индустрии.

«Миром правит секс» – фрейдовская максима не теряет актуальности и в эпоху айфонов. 8 фильмов новой программы – это секс без перерыва и в самых разных вариациях: анекдоты, комедии положений, романтическая анимация, абсурдистская мультипликация и психологическая драма. Современное европейское кино смело работает с деликатной темой и не скупится на шутки – потому что смех правит миром наравне с сексом.

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Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 6 октября 2016
Премьера в мире 6 октября 2016
Возраст 18+
Прокатчик Utopia Pictures
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Алексей Беленьков 24 октября 2016, 21:07
Подскажите, что за треки играют в трейлере?
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