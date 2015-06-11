Обладатель «Золотого медведя» за фильм «Пугало» Александр Котт за свою долгую карьеру снял немало фильмов как для широкого, так и для ограниченного проката. Он работал над всеми частями фильма «Ёлки», кроме самой первой, а также часто снимает для телевидения. В его новой картине «Инсайт» снялись небезызвестные российские актёры, среди которых Александр Яценко («Тихий дон», «Оттепель»), Агриппина Стеклова («Клинч», «Географ глобус пропил»), Филипп Авдеев из «Класса коррекции», а также Михаил Черкасов из сериала «Кухня».

Режиссёр поведает зрителям душещипательную историю любви, которой придётся пройти множество испытаний. Главный герой Павел Зуев уже в зрелом возрасте потерял зрение. Ему повезло, что он успел увидеть мир, однако теперь придётся учиться смотреть на него по-другому. За ним ухаживает медсестра, которая проявляет к мужчине не только профессиональную заботу. Он тоже воспылал к ней чувствами, но ситуация омрачается тем, что Павел никогда её не видел. Сумеют ли герои обрести истинное счастье?