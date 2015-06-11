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Киноафиша Фильмы Инсайт

Инсайт

Insayt 18+
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О фильме

Обладатель «Золотого медведя» за фильм «Пугало» Александр Котт за свою долгую карьеру снял немало фильмов как для широкого, так и для ограниченного проката. Он работал над всеми частями фильма «Ёлки», кроме самой первой, а также часто снимает для телевидения. В его новой картине «Инсайт» снялись небезызвестные российские актёры, среди которых Александр Яценко («Тихий дон», «Оттепель»), Агриппина Стеклова («Клинч», «Географ глобус пропил»), Филипп Авдеев из «Класса коррекции», а также Михаил Черкасов из сериала «Кухня».

Режиссёр поведает зрителям душещипательную историю любви, которой придётся пройти множество испытаний. Главный герой Павел Зуев уже в зрелом возрасте потерял зрение. Ему повезло, что он успел увидеть мир, однако теперь придётся учиться смотреть на него по-другому. За ним ухаживает медсестра, которая проявляет к мужчине не только профессиональную заботу. Он тоже воспылал к ней чувствами, но ситуация омрачается тем, что Павел никогда её не видел. Сумеют ли герои обрести истинное счастье?

Павел Зуев внезапно теряет зрение и вынужден начать жизнь с нуля. Он никогда не увидит женщину, которая поможет ему в этом…

Инсайт - трейлер
Инсайт  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 11 июня 2015
Дата выхода
7 апреля 2016 Россия Самокат 16+
7 апреля 2016 Беларусь
7 апреля 2016 Казахстан
7 апреля 2016 Украина
Другие названия
Insayt, Insight, Slepaya lyubov, Слепая любовь
Режиссер
Александр Котт
Александр Котт
В ролях
Александр Яценко
Александр Яценко
Агриппина Стеклова
Агриппина Стеклова
Андрей Бильжо
Андрей Бильжо
Филипп Авдеев
Филипп Авдеев
Михаил Черкасов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
6.5 IMDb
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Наша рецензия

Самого главного глазами не увидишь…   Он ослеп и влюбился почти в один день. Ослеп, случайно ударившись головой. Влюбился, случайно коснувшись руки. Всё просто. Когда показалось, что жить больше незачем, странная женщина с длинными кудрявыми волосами вдруг оказалась рядом. Да, он никогда её не увидит: отслоение сетчатки обоих глаз – приговор суровый и обжалованию не подлежит. Но Зуеву (Александр Яценко) это уже не важно. Человеку влюбленному глаза не нужны. Агриппина…
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