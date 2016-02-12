Вместе с искателями приключений зрители перенесутся на дно Гранд Каньона и попробуют подняться на скалу Башня Дьявола, прогуляются под кронами гигантских секвой парка Редвуд и увернутся от струй гейзеров Йеллоустона, встретят аллигаторов на мангровых болотах долины Эверглейдс и поучаствуют в медвежьей рыбалке во время нереста лосося на Аляске. Релиз фильма «Путешествие по национальным Паркам» посвящен столетнему юбилею Службы национальных парков США, которая сейчас опекает порядка сотни природных и исторических достопримечательностей, общая площадь которых превышает территорию Великобритании.
|17 сентября 2016
|Россия
|6+
|17 сентября 2016
|Казахстан
|16 февраля 2016
|Нидерланды
|12 февраля 2016
|США
|17 сентября 2016
|Украина