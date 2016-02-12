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Постер фильма Путешествие по национальным паркам
7.2
Путешествие по национальным паркам - Трейлер
Киноафиша Фильмы Путешествие по национальным паркам
7.2

Путешествие по национальным паркам

, 2016
National Parks Adventure
США / документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Путешествие по национальным паркам
7.2
Путешествие по национальным паркам - Трейлер
Путешествие по национальным паркам  Трейлер

О фильме

Вместе с искателями приключений зрители перенесутся на дно Гранд Каньона и попробуют подняться на скалу Башня Дьявола, прогуляются под кронами гигантских секвой парка Редвуд и увернутся от струй гейзеров Йеллоустона, встретят аллигаторов на мангровых болотах долины Эверглейдс и поучаствуют в медвежьей рыбалке во время нереста лосося на Аляске. Релиз фильма «Путешествие по национальным Паркам» посвящен столетнему юбилею Службы национальных парков США, которая сейчас опекает порядка сотни природных и исторических достопримечательностей, общая площадь которых превышает территорию Великобритании.

В ролях

Константин Хабенский
Константин Хабенский
Роберт Редфорд
Роберт Редфорд
Narrator
Конрад Энкер
Конрад Энкер
Self
Max Lowe
Self
Rachel Pohl
Self
Режиссер Грег МакГилливрей
Сценарист Stephen Judson, Tim Cahill
Композитор Steve Wood
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 12 февраля 2016
Дата выхода
17 сентября 2016 Россия 6+
17 сентября 2016 Казахстан
16 февраля 2016 Нидерланды
12 февраля 2016 США
17 сентября 2016 Украина
MPAA G
Сборы в мире $2 175
Производство MacGillivray Freeman Films
Другие названия
National Parks Adventure, America Wild: National Parks Adventure, America Wild: Parques naturales, Det vilde Amerika, Parques nacionales, la aventura en América salvaje, Путешествие по национальным паркам 3D, America Wild National Parks Adventure, National Parks Adventures

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 11 голосов
7 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры фильма

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Путешествие по национальным паркам - Трейлер
Путешествие по национальным паркам Трейлер
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