Инферно, 2016

Экранизации книг Дэна Брауна, впрочем, как и они сами, уже давно покорили зрителей и читателей всего мира. «Инферно» является третьим по хронологии фильмом после «Кода да Винчи» и «Ангелов и демонов», с момента выхода которых прошло уже 7 лет. По традиции режиссёром картины выступил Рон Ховард, подаривший миру такие ленты, как «Игры разума», «Гонка», «Аполлон 13» и «В сердце моря». Место же главного персонажа сохранил за собой Том Хэнкс. В этот раз к нему вновь присоединились известные актёры, среди которых Фелисити Джонс, номинировавшаяся на «Оскар» за роль во «Вселенной Стивена Хокинга», Бен Фостер («Альфа Дог», «И грянул шторм»), Омар Си («1+1», «Самба») и Ирфан Кхан («Жизнь Пи», «Миллионер из трущоб»).

В центре сюжета фильма «Инферно» по обыкновению будет Роберт Лэнгдон, он же гарвардский профессор, разгадавший множество древних тайн. Но он не может вспомнить ничего после того, как просыпается в неизвестной ему больнице где-то в Италии. Как всегда, рядом с ним оказывается отзывчивый человек, готовый помочь. На этот раз это будет доктор Сиенна Брукс, вместе с которой герой пуститься в ещё одно увлекательное приключение, чтобы разрушить планы новоявленных злодеев.