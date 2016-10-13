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Инферно Инферно
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Inferno

Инферно, 2016

2016 / США / Япония / Турция / Венгрия
7.8 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Экранизации книг Дэна Брауна, впрочем, как и они сами, уже давно покорили зрителей и читателей всего мира. «Инферно» является третьим по хронологии фильмом после «Кода да Винчи» и «Ангелов и демонов», с момента выхода которых прошло уже 7 лет. По традиции режиссёром картины выступил Рон Ховард, подаривший миру такие ленты, как «Игры разума», «Гонка», «Аполлон 13» и «В сердце моря». Место же главного персонажа сохранил за собой Том Хэнкс. В этот раз к нему вновь присоединились известные актёры, среди которых Фелисити Джонс, номинировавшаяся на «Оскар» за роль во «Вселенной Стивена Хокинга», Бен Фостер («Альфа Дог», «И грянул шторм»), Омар Си («1+1», «Самба») и Ирфан Кхан («Жизнь Пи», «Миллионер из трущоб»).

В центре сюжета фильма «Инферно» по обыкновению будет Роберт Лэнгдон, он же гарвардский профессор, разгадавший множество древних тайн. Но он не может вспомнить ничего после того, как просыпается в неизвестной ему больнице где-то в Италии. Как всегда, рядом с ним оказывается отзывчивый человек, готовый помочь. На этот раз это будет доктор Сиенна Брукс, вместе с которой герой пуститься в ещё одно увлекательное приключение, чтобы разрушить планы новоявленных злодеев.

- Рабочее название фильма «Инферно» - «Головная боль»

- Картина является уже третьей экранизацией романов Дэна Брауна, однако она стала адаптацией четвёртой из книг этого цикла

- Премьера ленты «Инферно» была отложена в связи с выходом в декабре 2015 года седьмого эпизода «Звёздных войн», с которым она была не в состоянии конкурировать

- Режиссёром изначально был назначен Марк Романек, так как Рон Ховард не хотел снимать новую часть о похождениях Лэнгдона, ссылаясь на занятость в другом проекте. После его отмены, режиссёр всё-таки согласился

- «Инферно» - это первый игровой фильм с Томом Хэнксом, снятый в 3D

- Ирфан Кхан и Омар Си играли вместе в фильме «Мир Юрского периода». Также там сыграла дочь Рона Ховарда - Брайс Даллас Ховард

- Вирус, который называется «Инферно», был создан реквизиторами из воды, растительного масла и кетчупа

- Для фильма было изготовлено 15 посмертных масок Данте

- В одном из эпизодов картины снялся мэр Флоренции Дарио Нарделла. Он также вручил режиссёру Рону Ховарду Ключи от Города

- Чтобы снять видения главного героя, реквизиторам пришлось купить 9000 литров искусственной крови, изготовленной на основе сахара

Профессор Роберт Лэнгдон приходит в сознание в одной из итальянских больниц, полностью потеряв память. Местный врач Сиенна Брукс пытается помочь Роберту не только восстановить воспоминания, но и остановить загадочных злоумышленников, которые намерены распространить смертоносный вирус. Разгадка таинственной истории связана с «Адом» (ит. Inferno) - первой частью «Божественной комедии» Данте.

7.8 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2016
Премьера в России 13 октября 2016
Премьера онлайн 7 апреля 2020
Премьера в мире 13 октября 2016
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Рон Ховард
Рон Ховард
В ролях
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Фелисити Джонс
Фелисити Джонс
Бен Фостер
Бен Фостер
Омар Си
Омар Си
Ирфан Кхан
Ирфан Кхан
Все актеры и съемочная группа
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История о профессоре Роберте Лэнгдоне известна зрителям ещё с 2006 года, когда о нём вышел первый фильм — «Код Да Винчи» («The Da Vinci Code»), снятый по одноимённой книге Дэна Брауна. В 2009 году вышел фильм «Ангелы и Демоны» («Angels and Demons»), рассказывающий о том же персонаже. И вот теперь мир увидит третью (из четырёх книг) экранизацию полной приключений жизни Лэнгдона в фильме «Инферно» («Inferno»)…
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Дженни_Кодес 27 октября 2016, 15:26
А режиссёр там вообще был? Не постановщик супер-эффектов и бешеного темпоритма, а именно режиссёр!
Если зритель не видит конфликт, как борьбу двух… Читать дальше…
Julie Wonders 21 октября 2016, 17:34
Фильм неплохой. Более логичный и понятный по сюжету, чем "Ангелы и демоны", и с хорошими спецэффектами в некоторых местах. Однако в фильме есть много… Читать дальше…
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