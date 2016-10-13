Инферно, 2016

Экранизации книг Дэна Брауна, впрочем, как и они сами, уже давно покорили зрителей и читателей всего мира. «Инферно» является третьим по хронологии фильмом после «Кода да Винчи» и «Ангелов и демонов», с момента выхода которых прошло уже 7 лет. По традиции режиссёром картины выступил Рон Ховард, подаривший миру такие ленты, как «Игры разума», «Гонка», «Аполлон 13» и «В сердце моря». Место же главного персонажа сохранил за собой Том Хэнкс. В этот раз к нему вновь присоединились известные актёры, среди которых Фелисити Джонс, номинировавшаяся на «Оскар» за роль во «Вселенной Стивена Хокинга», Бен Фостер («Альфа Дог», «И грянул шторм»), Омар Си («1+1», «Самба») и Ирфан Кхан («Жизнь Пи», «Миллионер из трущоб»).
В центре сюжета фильма «Инферно» по обыкновению будет Роберт Лэнгдон, он же гарвардский профессор, разгадавший множество древних тайн. Но он не может вспомнить ничего после того, как просыпается в неизвестной ему больнице где-то в Италии. Как всегда, рядом с ним оказывается отзывчивый человек, готовый помочь. На этот раз это будет доктор Сиенна Брукс, вместе с которой герой пуститься в ещё одно увлекательное приключение, чтобы разрушить планы новоявленных злодеев.
- Рабочее название фильма «Инферно» - «Головная боль»
- Картина является уже третьей экранизацией романов Дэна Брауна, однако она стала адаптацией четвёртой из книг этого цикла
- Премьера ленты «Инферно» была отложена в связи с выходом в декабре 2015 года седьмого эпизода «Звёздных войн», с которым она была не в состоянии конкурировать
- Режиссёром изначально был назначен Марк Романек, так как Рон Ховард не хотел снимать новую часть о похождениях Лэнгдона, ссылаясь на занятость в другом проекте. После его отмены, режиссёр всё-таки согласился
- «Инферно» - это первый игровой фильм с Томом Хэнксом, снятый в 3D
- Ирфан Кхан и Омар Си играли вместе в фильме «Мир Юрского периода». Также там сыграла дочь Рона Ховарда - Брайс Даллас Ховард
- Вирус, который называется «Инферно», был создан реквизиторами из воды, растительного масла и кетчупа
- Для фильма было изготовлено 15 посмертных масок Данте
- В одном из эпизодов картины снялся мэр Флоренции Дарио Нарделла. Он также вручил режиссёру Рону Ховарду Ключи от Города
- Чтобы снять видения главного героя, реквизиторам пришлось купить 9000 литров искусственной крови, изготовленной на основе сахара
Профессор Роберт Лэнгдон приходит в сознание в одной из итальянских больниц, полностью потеряв память. Местный врач Сиенна Брукс пытается помочь Роберту не только восстановить воспоминания, но и остановить загадочных злоумышленников, которые намерены распространить смертоносный вирус. Разгадка таинственной истории связана с «Адом» (ит. Inferno) - первой частью «Божественной комедии» Данте.
Если зритель не видит конфликт, как борьбу двух… Читать дальше…