Анджелина Джоли, известная в качестве самой красивой женщины Голливуда, за своими плечами имеет уже достаточно неплохой режиссёрский опыт. Это уже её четвёртая картина, но в этот раз она получилась сугубо семейной. Дело в том, что главные роли исполняют сами супруги Питт, а местом действия выбрана Франция, где они действительно провели медовый месяц. Однако не стоит путать сюжет с биографией, все события являются вымышленными, кроме брака персонажей, обручённых и в реальности.

Если предыдущие работы Джоли имели в качестве смыслового ядра человеческую отвагу и стойкость, то эта лента представляет собой некую повесть о романтических отношениях. Это история о неудачном браке Ванессы и Роланда, которые стремительно отдаляются друг от друга. В прошлом героиня была знаменитой танцовщицей, однако ради брака оставила своё увлечение. Её супруг находится в вечном поиске идей и вдохновения, избрав для себя крайне тернистый путь писателя. События развернутся в 70-е годы на французском побережье, куда герои отправляются с целью вдохнуть новую жизнь в увядающий союз. В ходе поездки всё только ухудшается и готовится рухнуть в любой момент. Однако им предстоит испытать на себе целительное воздействие Лазурного берега, ставшего их следующим пунктом пребывания. Именно там они попробуют начать всё сначала.