Лазурный берег

, 2015
By the Sea
США / драма, мелодрама / 18+
Причины посмотреть

Факты

О фильме

Анджелина Джоли, известная в качестве самой красивой женщины Голливуда, за своими плечами имеет уже достаточно неплохой режиссёрский опыт. Это уже её четвёртая картина, но в этот раз она получилась сугубо семейной. Дело в том, что главные роли исполняют сами супруги Питт, а местом действия выбрана Франция, где они действительно провели медовый месяц. Однако не стоит путать сюжет с биографией, все события являются вымышленными, кроме брака персонажей, обручённых и в реальности.

Если предыдущие работы Джоли имели в качестве смыслового ядра человеческую отвагу и стойкость, то эта лента представляет собой некую повесть о романтических отношениях. Это история о неудачном браке Ванессы и Роланда, которые стремительно отдаляются друг от друга. В прошлом героиня была знаменитой танцовщицей, однако ради брака оставила своё увлечение. Её супруг находится в вечном поиске идей и вдохновения, избрав для себя крайне тернистый путь писателя. События развернутся в 70-е годы на французском побережье, куда герои отправляются с целью вдохнуть новую жизнь в увядающий союз. В ходе поездки всё только ухудшается и готовится рухнуть в любой момент. Однако им предстоит испытать на себе целительное воздействие Лазурного берега, ставшего их следующим пунктом пребывания. Именно там они попробуют начать всё сначала.

- Это первый фильм, в котором Анджелина Джоли в титрах значится как «Анджелина Джоли Питт»;

- Первый игровой фильм за 10 лет, в котором Анджелина Джоли и Брэд Питт сыграли вместе. До этого они снимались в ленте «Миссис и Мистер Смит» (2005);

- Ходят слухи, что это последний фильм в актерской карьере Анджелины Джоли;

- Съемки фильма проходили на острове Гоцо в Средиземном море;

- Брэд Питт и Мелани Лоран уже снимались вместе в ленте Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки»;

Они сбежали от суеты Нью-Йорка, оставив прежнюю жизнь: она – большую сцену, он – карьеру знаменитого писателя. Здесь, во Франции, на Лазурном берегу, они оказались наедине со своими демонами. Но внезапное знакомство с чувственной французской парой пробудит опасную страсть.

В ролях

Брэд Питт
Анджелина Джоли
Мелани Лоран
Мельвиль Пупо
Нильс Ареструп
Ришар Боренже
Режиссер Анджелина Джоли
Сценарист Анджелина Джоли
Композитор Габриэль Яред
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 11 декабря 2015
Премьера в мире 5 ноября 2015
Дата выхода
11 февраля 2016 Россия UPI 18+
11 февраля 2016 Азербайджан
7 января 2016 Аргентина
11 февраля 2016 Беларусь
13 ноября 2015 Бразилия
11 декабря 2015 Великобритания
12 ноября 2015 Венгрия
27 ноября 2015 Вьетнам
10 декабря 2015 Германия
26 ноября 2015 Гонконг
10 декабря 2015 Греция
19 ноября 2015 Дания
26 ноября 2015 Израиль
11 марта 2016 Испания
12 ноября 2015 Италия
11 февраля 2016 Казахстан
26 ноября 2015 Ливан
1 января 2016 Литва
26 ноября 2015 Нидерланды
27 ноября 2015 Норвегия
13 ноября 2015 Польша
7 января 2016 Португалия
12 ноября 2015 Румыния 15
13 ноября 2015 США
19 ноября 2015 Словакия
1 января 2016 Тайвань
20 ноября 2015 Турция
11 февраля 2016 Украина
18 ноября 2015 Филиппины
27 ноября 2015 Финляндия
9 декабря 2015 Франция
13 ноября 2015 Швеция
1 января 2016 Эстония
MPAA R
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $3 334 927
Производство Universal Pictures, Jolie Pas, Pellikola
Другие названия
By the Sea, Frente al mar, Vue sur mer, À Beira Mar, A tengernél, Bên Bờ Biển, Hayatın Kıyısında, Junto ao Mar, Le'yad ha'yam, Mere ääres, Meren äärellä, Nad morzem, Ob morju, Pe malul marii, Pie jūras, Pored mora, Prie juros, Vora el mar, Δίπλα στη θάλασσα, Біля моря, Край морето, Лазурный берег, 海岸情深, 海邊, 白い帽子の女

Рейтинг фильма

5.3 IMDb
Наша рецензия

КРАСИВЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ Они кажутся идеальной парой… «Дорогая, хочешь, я вернусь сегодня пораньше?» «Дорогой, не нужно, не торопись»… И ни упреков, ни обиды, ни слез. «Моя жена – лучшая  женщина», - скажет о ней Роланд старику-трактирщику, но домой почему-то не пойдет. Наоборот: он досидит в пустом кафе до утра и явится к своей суженой уже сильно навеселе. Но и та не станет терять времени даром: Ванесса будет пить, пить так же…

Отзывы о фильме

adelpiero 16 февраля 2016, 02:23
Мерзкий фильм. Анжели Джоли - какая сценаристка , да никакая . )) Жесть полфильма она смотрят в щелочку в соседнюю комнату , где сладострастно… Читать дальше…
lisochka 15 февраля 2016, 11:36
Фильм, конечно не для массового потребителя, но мне очень понравился! Интересная игра актеров и сюжет!
Новости о фильме

По ту сторону камеры: Актёры, попробовавшие себя в режиссуре
18 июня 2020 19:00 По ту сторону камеры: Актёры, попробовавшие себя в режиссуре Подборка звезды, которые умеют не только сниматься, но и снимать.
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 18
10 февраля 2016 00:00 Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 18 Новый выпуск нашего еженедельного видеообзора расскажет, на что сходить в кино этот уикенд. Фаворитом проката стал, конечно, фильм "Дэдпул". Рекомендуем всем влюбленным. Ну а тем, кто не
«Лазурный берег» Джоли и Питта провалился в прокате
16 ноября 2015 00:00 «Лазурный берег» Джоли и Питта провалился в прокате Романтическая драма, ставшая второй совместной работой Анджелины Джоли и Брэда Питта, «Лазурный берег» за выходные смогла собрать лишь 95000 долларов в ограниченном прокате. Обычно,
«У моря» Анджелины Джоли будет претендовать на «Оскар»
12 мая 2015 00:00 «У моря» Анджелины Джоли будет претендовать на «Оскар» Предыдущий фильм Анджелины Джоли, «Несломленный», не был номинирован на «Оскар» в основных категориях, однако в 2016 году у актрисы, ставшей режиссером, появится еще один шанс: новый фильм Джоли и
Новый фильм Анджелины Джоли и Брэда Питта выйдет осенью 2015 года
8 мая 2015 00:00 Новый фильм Анджелины Джоли и Брэда Питта выйдет осенью 2015 года Новый фильм Анджелины Джоли и Брэда Питта «У моря» получил официальную дату премьеры: в американских кинотеатрах картина появится 13 ноября 2015 года, международный релиз также состоится в середине

