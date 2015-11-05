Анджелина Джоли, известная в качестве самой красивой женщины Голливуда, за своими плечами имеет уже достаточно неплохой режиссёрский опыт. Это уже её четвёртая картина, но в этот раз она получилась сугубо семейной. Дело в том, что главные роли исполняют сами супруги Питт, а местом действия выбрана Франция, где они действительно провели медовый месяц. Однако не стоит путать сюжет с биографией, все события являются вымышленными, кроме брака персонажей, обручённых и в реальности.
Если предыдущие работы Джоли имели в качестве смыслового ядра человеческую отвагу и стойкость, то эта лента представляет собой некую повесть о романтических отношениях. Это история о неудачном браке Ванессы и Роланда, которые стремительно отдаляются друг от друга. В прошлом героиня была знаменитой танцовщицей, однако ради брака оставила своё увлечение. Её супруг находится в вечном поиске идей и вдохновения, избрав для себя крайне тернистый путь писателя. События развернутся в 70-е годы на французском побережье, куда герои отправляются с целью вдохнуть новую жизнь в увядающий союз. В ходе поездки всё только ухудшается и готовится рухнуть в любой момент. Однако им предстоит испытать на себе целительное воздействие Лазурного берега, ставшего их следующим пунктом пребывания. Именно там они попробуют начать всё сначала.
- Это первый фильм, в котором Анджелина Джоли в титрах значится как «Анджелина Джоли Питт»;
- Первый игровой фильм за 10 лет, в котором Анджелина Джоли и Брэд Питт сыграли вместе. До этого они снимались в ленте «Миссис и Мистер Смит» (2005);
- Ходят слухи, что это последний фильм в актерской карьере Анджелины Джоли;
- Съемки фильма проходили на острове Гоцо в Средиземном море;
- Брэд Питт и Мелани Лоран уже снимались вместе в ленте Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки»;
|11 февраля 2016
|Россия
|UPI
|18+
|11 февраля 2016
|Азербайджан
|7 января 2016
|Аргентина
|11 февраля 2016
|Беларусь
|13 ноября 2015
|Бразилия
|11 декабря 2015
|Великобритания
|12 ноября 2015
|Венгрия
|27 ноября 2015
|Вьетнам
|10 декабря 2015
|Германия
|26 ноября 2015
|Гонконг
|10 декабря 2015
|Греция
|19 ноября 2015
|Дания
|26 ноября 2015
|Израиль
|11 марта 2016
|Испания
|12 ноября 2015
|Италия
|11 февраля 2016
|Казахстан
|26 ноября 2015
|Ливан
|1 января 2016
|Литва
|26 ноября 2015
|Нидерланды
|27 ноября 2015
|Норвегия
|13 ноября 2015
|Польша
|7 января 2016
|Португалия
|12 ноября 2015
|Румыния
|15
|13 ноября 2015
|США
|19 ноября 2015
|Словакия
|1 января 2016
|Тайвань
|20 ноября 2015
|Турция
|11 февраля 2016
|Украина
|18 ноября 2015
|Филиппины
|27 ноября 2015
|Финляндия
|9 декабря 2015
|Франция
|13 ноября 2015
|Швеция
|1 января 2016
|Эстония