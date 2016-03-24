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Уроки выживания, 2016

2016 / Россия
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16 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Женя Аистов – свободолюбивый мужчина и профессиональный летчик. Он знает толк в женщинах и терпеть не может детей. Когда-то он руководил огромным самолетом, а теперь летает на небольшом судне, доставляя грузы на экзотический курорт. Второй основной герой фильма – второклассник Коля, первый раз отдыхающий за границей. С его мамой неожиданно случилась беда, женщину увезли в больницу. Чтобы добраться к ней, парнишке нужен самолет. Он тайком пробирается в грузовой аэроплан, где вскоре его с удивлением обнаружит Евгений, потерпев крушение над необитаемым островом…

  • Съемки фильма проводились на острове Бамбу, расположенном на юге Таиланда.
  • Фильм относится к жанру робинзонады – разновидность приключенческого кино, рассказывающая о выживании одного или нескольких персонажей в необитаемых землях.
  • Критики положительно оценили актерскую игру Дениса Никифорова и Ильи Костюкова, отсутствие ненужного пафоса и потрясающе красивые ландшафты.
  • Для режиссера Андрея Томашевского это третий фильм в карьере.
  • Актеру Илье Костюкову на момент съемок фильма было десять лет, но несмотря на юный возраст, в его фильмографии насчитывалось девять полнометражных проектов и сериал.

Женя Аистов — брутальный красавец и лихой летчик. Он знает толк в жизни и женщинах, ценит свободу и… не любит детей. Когда-то он был командиром воздушного судна, а ныне управляет маленьким самолетом, доставляющим грузы на экзотический курорт. Однажды он терпит крушение на необитаемом острове. Но самое ужасное, что вместе с ним на острове оказывается 8-летний мальчишка, смешной и занудливый Коля. Так началась эта веселая «игра» на выживание…

5.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 24 марта 2016
Премьера в мире 24 марта 2016
Возраст 6+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Андрей Томашевский
В ролях
Денис Никифоров
Денис Никифоров
Илья Костюков
Илья Костюков
Екатерина Волкова
Екатерина Волкова
Александр Самойленко
Александр Самойленко
Анастасия Черникова
Анастасия Черникова
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Постер фильма Уроки выживания 1 постер
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Весь покрытый зеленью, абсолютно весь… У восьмилетнего Кольки появился друг. И друг не простой. Не какой-нибудь первоклашка-оболтус (с такими наш Колька не водится). А оболтус великовозрастный, в самом расцвете сил. Зовут его Женя Аистов (Денис Никифоров), на вид лет 30, летчик. Впрочем, летчик он уже бывший: работал когда-то на международных авиалиниях, но лень-матушка богатыря победила. Поэтому устроился Аистов на должность штатного бездельника в крошечный таиландский отель. А что,…
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