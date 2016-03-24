Уроки выживания, 2016

Женя Аистов – свободолюбивый мужчина и профессиональный летчик. Он знает толк в женщинах и терпеть не может детей. Когда-то он руководил огромным самолетом, а теперь летает на небольшом судне, доставляя грузы на экзотический курорт. Второй основной герой фильма – второклассник Коля, первый раз отдыхающий за границей. С его мамой неожиданно случилась беда, женщину увезли в больницу. Чтобы добраться к ней, парнишке нужен самолет. Он тайком пробирается в грузовой аэроплан, где вскоре его с удивлением обнаружит Евгений, потерпев крушение над необитаемым островом…