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1 января 1987
Лиловый шар
, Павел Арсенов, СССР
Мартынко
, Эдуард Назаров, СССР
Сказка про влюбленного маляра
, Надежда Кошеверова, СССР
Прямое попадание
, Владимир Морозов, СССР
Команда 33
, Николай Гусаров, СССР
2 января 1987
Виздом
, Эмилио Эстевес, США
5 января 1987
Большой подземный бал
, Станислав Соколов, СССР
14 января 1987
Взять живым или мертвым
, Гари Шерман, США
30 января 1987
Дни радио
, Вуди Аллен, США
1 февраля 1987
Очи черные
, Никита Михалков, Италия
12 февраля 1987
Изо всех сил
, Менахем Голан, США
20 февраля 1987
Щенок и старая тапочка
, Владимир Данилевич, СССР
27 февраля 1987
Кошмар на улице Вязов 3
, Чак Расселл, США
28 февраля 1987
Разговор с ангелами
, Дерек Джармен, Великобритания
6 марта 1987
Алюминиевые человечки
, Барри Левинсон, США
Сердце ангела
, Алан Паркер, США / Канада / Великобритания
Смертельное оружие
, Ричард Доннер, США
Воспитание Аризоны
, Джоэл Коэн, Итан Коэн, США
16 марта 1987
Левша
, Сергей Овчаров, СССР
Зловещие мертвецы 2
, Сэм Рэйми, США
24 марта 1987
Свидание вслепую
, Блейк Эдвардс, США
25 марта 1987
Скорбное бесчувствие
, Александр Сокуров, СССР
27 марта 1987
Уитнэйл и я
, Брюс Робинсон, Великобритания
28 марта 1987
Посторонним вход разрешен
, Йозеф Пинкава, СССР / Чехословакия
3 апреля 1987
Полицейская академия 4: граждане в патруле
, Джим Дрэйк, США
Дом Бернарды Альбы
, Марио Камус, Испания
4 апреля 1987
Московская элегия
, Александр Сокуров, СССР
12 апреля 1987
Джамп стрит, 21 (сериал)
, Ким Мэннерс, Ларри Шоу, Марио Ван Пиблз, США
19 апреля 1987
Остров погибших кораблей
, Евгений Гинзбург, Рауф Мамедов, СССР
23 апреля 1987
Коротышка – зеленые штанишки
, Иван Давыдов, СССР
24 апреля 1987
Сады камней
, Фрэнсис Форд Коппола, США
8 мая 1987
Преследование по пятам
, Стивен Лисбергер, США / Мексика
12 мая 1987
Грязные танцы
, Эмиль Ардолино, США
13 мая 1987
Восставший из ада
, Клайв Баркер, Великобритания
19 мая 1987
Полицейский из Беверли-Хиллз 2
, Тони Скотт, США
22 мая 1987
Разорванный круг
, Вениамин Дорман, СССР
27 мая 1987
Ария
, Роберт Олтмен, Джульен Темпл, Билл Брайден, Кен Расселл, Брюс Бересфорд, Великобритания
Надин
, Роберт Бентон, США
2 июня 1987
Неприкасаемые
, Брайан Де Пальма, США
6 июня 1987
Первая встреча, последняя встреча
, Виталий Мельников, СССР
Акция
, Владимир Шамшурин, СССР
Последняя ночь Шахерезады
, Тахир Сабиров, СССР
12 июня 1987
Хищник
, Джон МакТирнан, США
Иствикские ведьмы
, Джордж Миллер, США
17 июня 1987
Цельнометаллическая оболочка
, Стэнли Кубрик, Великобритания / США
19 июня 1987
Приключения няни
, Крис Коламбус, США
23 июня 1987
Сети зла
, Том Манкевич, США
26 июня 1987
Блюз уходящего лета
, Ренен Шор, Израиль
Приключения пингвиненка Лоло
, Геннадий Сокольский, Кэндзи Ёсида, СССР / Япония
27 июня 1987
Искры из глаз
, Джон Глен, Великобритания / США
28 июня 1987
Золотая баба
, Виктор Кобзев, СССР
1 июля 1987
Мио, мой Мио
, Владимир Грамматиков, Швеция / СССР / Норвегия
Внутреннее пространство
, Джо Данте, США
13 июля 1987
Арифметика любви
, Олег Николаевский, СССР
17 июля 1987
Челюсти 4: Месть
, Джозеф Сарджент, США
Робокоп
, Пол Верховен, США
22 июля 1987
Крейцерова соната
, Софья Милькина, Михаил Швейцер, СССР
31 июля 1987
Пропащие ребята
, Джоэл Шумахер, США
5 августа 1987
Слежка
, Джон Бэдэм, США
10 августа 1987
Дядя Ваня
, Георгий Товстоногов, Евгений Макаров, СССР
14 августа 1987
Любовь нельзя купить
, Стив Рэш, США
18 августа 1987
Сказка о громком барабане
, Евгений Шерстобитов, СССР
27 августа 1987
Взломщик
, Валерий Огородников, СССР
2 сентября 1987
Пьянь
, Барбет Шредер, США
3 сентября 1987
Мертвые
, Джон Хьюстон, Великобритания / Ирландия / США
7 сентября 1987
Месяц в деревне
, Пэт О’Коннор, Великобритания
11 сентября 1987
Филер
, Роман Балаян, СССР
Роковое влечение
, Эдриан Лайн, США
12 сентября 1987
Очень страшная история
, Никита Хубов, СССР
Живот архитектора
, Питер Гринуэй, Великобритания / Италия
15 сентября 1987
Морис
, Джеймс Айвори, Великобритания
17 сентября 1987
Бэби-бум
, Чарльз Шайер, США
18 сентября 1987
Принцесса-невеста
, Роб Райнер, США
19 сентября 1987
Без солнца
, Юлий Карасик, СССР
Стеклянный зверинец
, Пол Ньюман, США
23 сентября 1987
Бегущий человек
, Пол Майкл Глэйзер, США
4 октября 1987
Непрофессионалы
, Сергей Бодров, СССР
9 октября 1987
Идти на уступки
, Джерри Белсон, США
18 октября 1987
Завтра была война
, Юрий Кара, СССР
23 октября 1987
Забытая мелодия для флейты
, Эльдар Рязанов, СССР
29 октября 1987
Поцелуй папочку на ночь
, Питер Или Хьюмер, США
1 ноября 1987
Асса
, Сергей Соловьев, СССР
6 ноября 1987
Стальной рассвет
, Лэнс Хул, США
Меньше нуля
, Марек Каневска, США
9 ноября 1987
Визит к Минотавру
, Эльдор Уразбаев, СССР
12 ноября 1987
Кафе "Багдад"
, Перси Адлон, ФРГ / США
13 ноября 1987
Лицо со шрамом
, Брайан Де Пальма, США
20 ноября 1987
Prince: Sigh o' the Times
, Принс, Альберт Магноли, США / Канада
23 ноября 1987
Трое мужчин и младенец
, Леонард Нимой, США
25 ноября 1987
Самолетом, поездом, автомобилем
, Джон Хьюз, США
1 декабря 1987
Моонзунд
, Александр Муратов, СССР
Власть Луны
, Норман Джуисон, США
3 декабря 1987
Тальк
, Карло Вердоне, Италия
4 декабря 1987
Уолкер
, Алекс Кокс, США / Испания / Мексика
9 декабря 1987
Империя Солнца
, Стивен Спилберг, США
11 декабря 1987
Чокнутая
, Мартин Ритт, США
Уолл-стрит
, Оливер Стоун, США
Крошка Доррит
, Кристин Эдзард, Великобритания
Сбрось маму с поезда
, Дэнни ДеВито, США
Холодная сталь
, Дороти Энн Пьюзо, США
13 декабря 1987
Теленовости
, Джеймс Л Брукс, США
14 декабря 1987
Кувырок через голову
, Эдуард Гаврилов, СССР
16 декабря 1987
За бортом
, Гэрри Маршалл, США
18 декабря 1987
Чертополох
, Эктор Бабенко, США
Батарейки не прилагаются
, Мэттью Роббинс, США
23 декабря 1987
Доброе утро, Вьетнам
, Барри Левинсон, США
29 декабря 1987
Забавы молодых
, Евгений Герасимов, СССР
30 декабря 1987
Тренируй правую
, Жан-Люк Годар, Франция / Швейцария
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