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Popstar: Never Stop Never Stopping / Conner4Real

Поп-звезда: не переставай, не останавливайся, 2016

2016 / США
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Коннер Фрил с раннего возраста является музыкальным вундеркиндом. Вместе со своими друзьями детства, Лоуренсом Данном и Оуэном Башаром, Коннер создает поп-рэп-группу, получившую название «The Style Boyz». Они практически мгновенно завоевывают известность в музыкальной индустрии, вдохновляя многих современных музыкантов. Однако, все больше завидуя Коннеру, Лоуренс уходит.

Фильм рассказывает долгую историю отношений между членами группы, воссоединяющимися и снова расходящимися, раскрывает их темные тайны, а также надежды и мечты.

  • Шлем робота Оуэна издает тот же шум, что и пришельцы из фильма «Война миров» с Томом Крузом.
  • Большинство снимков большой толпы были кадрами с записи концертов популярной группы One Direction.
  • В этом фильме Сил говорит, что он получил шрамы на лице от волков. В реальной жизни актер получил эти шрамы от волчанки, аутоиммунного заболевания.
  • Песня Conner4real «Equal Rights» является пародией на трек Macklemore «Same Love».
  • Продюсер группы The Poppies, которая целует Акиву Шаффера, – это его жена в реальной жизни.
  • В фильме представлены камеи нескольких музыкантов, которые ранее выпускали песни в коллабе с The Lonely Island, в том числе: Майкла Болтона, Джастина Тимберлейка, Эйкона, Адама Левина, Фаррелла Уильямса и Снуп Догга.

С самого детства Коннер был без ума от музыки. Ещё ребёнком он с двумя лучшими друзьями создал группу «The Style Boyz». Группа стала очень популярной, и Коннор зазвездился, решив, что успех группы - исключительно его заслуга. Один друг детства вовсе перестал с ним разговаривать, другой работает у Коннера диджеем. А лучшие друзья суперзвезды - его менеджер, организатор вечеринок и прочие непонятные личности, которым бы только тусоваться с утра до ночи.

И вот приближается великий день - выход нового сольного альбома. Но, как известно, чем выше ты взлетел, тем больнее будет падать.

6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 24 мая 2016
Премьера онлайн 13 октября 2016
Премьера в мире 24 мая 2016
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Акива Шаффер
В ролях
Акива Шаффер
Джорма Такконе
Имоджен Путс
Имоджен Путс
Джеймс Бакли
Джеймс Бакли
Все актеры и съемочная группа
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