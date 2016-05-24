Поп-звезда: не переставай, не останавливайся, 2016

Коннер Фрил с раннего возраста является музыкальным вундеркиндом. Вместе со своими друзьями детства, Лоуренсом Данном и Оуэном Башаром, Коннер создает поп-рэп-группу, получившую название «The Style Boyz». Они практически мгновенно завоевывают известность в музыкальной индустрии, вдохновляя многих современных музыкантов. Однако, все больше завидуя Коннеру, Лоуренс уходит.
Фильм рассказывает долгую историю отношений между членами группы, воссоединяющимися и снова расходящимися, раскрывает их темные тайны, а также надежды и мечты.
С самого детства Коннер был без ума от музыки. Ещё ребёнком он с двумя лучшими друзьями создал группу «The Style Boyz». Группа стала очень популярной, и Коннор зазвездился, решив, что успех группы - исключительно его заслуга. Один друг детства вовсе перестал с ним разговаривать, другой работает у Коннера диджеем. А лучшие друзья суперзвезды - его менеджер, организатор вечеринок и прочие непонятные личности, которым бы только тусоваться с утра до ночи.
И вот приближается великий день - выход нового сольного альбома. Но, как известно, чем выше ты взлетел, тем больнее будет падать.