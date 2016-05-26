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Future Shorts. Весеннее обострение Future Shorts. Весеннее обострение
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Future Shorts. Spring 2016

Future Shorts. Весеннее обострение, 2016

2016 / Франция / Великобритания / США / Нидерланды / Колумбия
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Причины посмотреть О фильме

«Дом, милый дом» (Home Suite Home)

Йорун Хубен, Нидерланды – Франция, 2015; 14"

300 дней в году Людвиг проводит в отелях; каждое утро он встречает в новом номере – не потому что любит путешествовать, а потому что такова его работа. Он инспектирует гостиницы, проверяя соответствие качества услуг количеству звезд; его придирчивый взгляд мигом замечает расхождение между ресторанным меню и реальным положением дел в тарелке – и не замечает многих прекрасных вещей вокруг. Но случайная встреча с красавицей Стеллой нарушает привычный порядок.

В маленьком и очаровательном фильме играют настоящие звезды голландского кино: основательный Джин Бервутс известен как актер-талисман мэтра черных комедий Алекса Ван Вармердама и постоянный участник поздних фильмов Йоса Стеллинга, в фильмографии Теклы Рейтен несколько межднародных хитов, включая «Американца» и «Залечь на дно в Брюгге». В крошечной роли гостиничного портье снялся француз Слиман Дэзи, в активе которого «Прорк» и «Выживут только любовники». Филигранные актерские работы обеспечивают этой комедии пятизвездочное качество. Невозможно устоять и перед её искренним и обаятельным посылом: чтобы наслаждаться каждым новым утром необязательно разбираться в вине и смотреть на всё строгими глазами критика. Просто радуйтесь – это легко.

«Лейди» (Leidi)

Симон Меса Сото, Колумбия – Великобритания, 2014; 17"

Лейди с младенцем и вечно озабоченной матерью живет на окраине Боготы, в горном районе, близко к облакам – вот только любоваться небом девушке недосуг: у бедняков много забот. А помощи ждать неоткуда, ведь даже отец малышки всё время где-то пропадает – то ли играет с дружбанами в футбол, то ли шабашит на подсобных работах. Сегодняшним утром Лейда хочет во что бы то ни стало его отыскать...

В 2014-м году эта сильная реалистическая драма сразила жюри каннского фестиваля с великим иранским режиссером Аббасом Кьяростами во главе. «Лейди» получила «Золотую пальмовую ветвь» – за честность и простоту, эмоциональность и красоту. Никакого искусственного нагнетания страстей и ложного драматизма, в кадре только нормальная повседневная жизнь. Но запечатлена она с необычным для дебютанта мастерством (Симон Меса Сото – выпускнинк Лондонской киношколы). С редкой человеческой теплотой. И эпическим дыханием, позволяющим в четверть часа уместить вечность.

«Воскресный обед» (Le Repas dominical)

Селин Дево, Франция, 2015; цв., 14"

Для Жана традиционный обед в кругу семьи рискует стать неизбежным еженедельным злом: мама готова пустить слезу, вспоминая о безвозвратно ушедшей молодости, тетушки с их назойливым воркованием будут страшно раздражать папу, а на самого Жана всем, похоже, глубоко плевать – уж его-то бойфренда на эти посиделки точно не пригласят. Но какой же замечательной комедией может обернуться это адское испытание, если дать волю фантазии!

Именно безудержная фантазия, воплощенная в удивительных анимационных образах, выделяет «Воскресный обед» из плеяды мультфильмов о блеске и нищете семейных ценностей. Участник Каннского фестиваля 2015 года фонтанирует сарказмом и нежностью – грань между ними не разделима. Оцените и шикарный закадровый комментарий – озвучил картину Венсан Макань, один из самых востребованных французских комиков наших дней, симпатичный увалень, только что сыгравший в хитовой драматической комедии Луи Гарреля «Друзья».

«Совершенство навсегда» (Perfection Is Forever)

Мара Трифу, Румыния – Великобритания – США, 2015; 18"

«Вы видели «Убить Билла»? Обе части? Там на примере Супермена/Кларка Кента всё чётко рассказано о нашем несовершенстве». Своими открытиями с камерой делится простой лос-анджелесский работяга, каждый день отправляющийся к голливудским холмам на обычном автобусе. Он работает имперсонатором Супермена: каждый день давно уже взрослый дядя напяливает синие трико и красный плащ, чтобы веселить туристов и детвору. Странное занятие – но каких только профессий не бывает: параллельно с историей этого «актера» фильм фиксирует будни другой «голливудской достопримечательности» – трансвестита, выступающего под сценическим именем Монализа Думсдей.

Самый забавный документальный фильм года, незлобивая сатира, рассказ об «одиноких душах», пребывающих в вечном поиске – себя, любви, совершенства, от которого все мы так далеки. Или это расстояние преодолимо? Румынский режиссер Мара Трифу отправляется на родину американской мечты, чтобы увидеть венец творения в чудаках.

«Дыра в моём сердце» (Un creux dans mon coeur)

Мис Пайненбург, Нидерланды – Франция, 2015; 9"

Он совсем юн, но чувствует только пустоту, тишину и одиночество. Он не видит смысла ни в чем и ни в ком – ни в семье, ни в друзьях. Что могло произойти с обычным французским школьником из небольшого городка? И что сможет вернуть его жизни краски?

Тонкий черно-белый фильм, снятый на севере Франции с непрофессиональными актерами и официально выдвинутый Нидерландами на соискание премии «Оскар» в короткометражной категории, – пример абсолютной кинематографической поэзии. Девять минут блюза, сладкой печали и чистого кино, в котором не важен сюжет, а чувства и атмосфера – первостепенны.

«Эдмонд» (Edmond)

 

Нина Ганц, Великобритания, 2015; 9"

 

Идиллический лес среди снежных альпийских вершин – красота и покой. Вот только этим волшебным утром в глади лесного озера отражаются не только гордые олени: в свой очередной день рождения сюда пришел Эдмонд, и мысли его совсем не праздничные. Эдмонд хочет покончить с собой – по причинам, истоки которых кроются в глубоком, как озеро, прошлом...

Многоуровневый мультфильм, сделанный с помощью нечасто используемого в анимации материала – войлока, достойно пополняет антологию британского черного юмора. И смеется лауреат Санденс-фестиваля и национальной английской премии BAFTA не только над табуированой темой – смертью. Другая мишень, в которую метко стреляет «Эдмонд» – психоанализ, способный вывернуть любые мозги набекрень.

Rationale «Fast Lane»

Люк Монахан, США, 2015; 3"

Лаконичная ночная сказка о человеке за рулем и танцующих полицейских. Мимолетная иллюзия в стиле рок. Видеоклип молодой английской группы Rationale, сделанный режиссером, работавшим с такими аритстами и коллективами, как Сэм Смит, Азилия Бэнкс, Disclosure, Flatbush Zombies и A$AP Rocky.

Новая великолепная семерка лучших короткометражек весны – веселых и грустных, стремительных и задумчивых, в рок-н-ролльных и блюзовых ритмах, про любовь и странности. Деликатная лирическая комедия из Нидерландов делится простыми радостями, колумбийский обладатель «Золотой Пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля берет за душу правдой жизни, французский мультфильм и издевательски, и трогательно показывает непреходящее значение семейных обедов, американский сатирический док находит суперменов среди нас, смешное и мудрое британское музыкальное видео отправляет в незабываемую автомобильную поездку, изысканная франко-голландская элегия сочиняет киностихотворение о юности, остроумная британская анимация бодрит фирменным черным юмором.

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Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 26 мая 2016
Премьера в мире 26 мая 2016
Возраст 18+
Прокатчик Utopia Pictures
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Постер фильма Future Shorts. Весеннее обострение 1 постер
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