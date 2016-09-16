Почти семнадцать, 2016

«Почти семнадцать» – это второй фильм режиссёра Келли Фрэмон после картины 2009 года «Школа выживания выпускников». Исполнительным продюсером стал Брендан Фергюсон, подаривший зрителям ленту «Большие глаза». В главных ролях снялись перспективные молодые актёры: Хейли Стайнфелд («Железная хватка», «Идеальный голос 2») и Блейк Дженнер («Хор», «Каждому своё»). Также в съёмках приняли участие уже состоявшиеся звёзды: Вуди Харрельсон («Голодные игры», «Настоящий детектив») и Кира Седжвик («Ищейка», «Феномен»).

Надин — младшая сестра, которая всегда росла в тени своего брата. В результате, к подростковому возрасту она сформировалась как озлобленный циник и социофоб, который совершенно не доверяет другим людям. Каково же было ее удивление, когда она встретила Кристу — замечательную во всех отношениях девушку, быстро ставшую ее лучшей подругой. Но брат способен разрушить и эту идиллию: Криста признается Надин, что влюбилась в него... Подругу не узнать, и отныне главная героиня проводит всё время в полном одиночестве, посылая проклятья всему миру. Сможет ли она в итоге пережить этот семнадцатилетний рубеж и не сойти с ума?