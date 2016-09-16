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Почти семнадцать Почти семнадцать
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The Edge of Seventeen

Почти семнадцать, 2016

2016 / США
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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«Почти семнадцать» – это второй фильм режиссёра Келли Фрэмон после картины 2009 года «Школа выживания выпускников». Исполнительным продюсером стал Брендан Фергюсон, подаривший зрителям ленту «Большие глаза». В главных ролях снялись перспективные молодые актёры: Хейли Стайнфелд («Железная хватка», «Идеальный голос 2») и Блейк Дженнер («Хор», «Каждому своё»). Также в съёмках приняли участие уже состоявшиеся звёзды: Вуди Харрельсон («Голодные игры», «Настоящий детектив») и Кира Седжвик («Ищейка», «Феномен»).

Надин — младшая сестра, которая всегда росла в тени своего брата. В результате, к подростковому возрасту она сформировалась как озлобленный циник и социофоб, который совершенно не доверяет другим людям. Каково же было ее удивление, когда она встретила Кристу — замечательную во всех отношениях девушку, быстро ставшую ее лучшей подругой. Но брат способен разрушить и эту идиллию: Криста признается Надин, что влюбилась в него... Подругу не узнать, и отныне главная героиня проводит всё время в полном одиночестве, посылая проклятья всему миру. Сможет ли она в итоге пережить этот семнадцатилетний рубеж и не сойти с ума?

  • Вуди Харрельсон импровизировал многие реплики своего персонажа, что приводило в восторг сценариста и режиссера Келли Фрэмон.
  • Режиссерский дебют Келли Фрэмон.
  • В реальной жизни Хейден Сзето на 11 лет старше Хейли Стайнфелд.
  • Изначально сценарий, который назывался “Лучшие друзья”, был больше сосредоточен на комедийном аспекте и дружбе Надин с Кристой. В этом сценарии не было мистера Брунера, а Эрвин был флейтистом, а не начинающим режиссером.
  • В некоторых сценах Надин носит футболку университета Туктояктук. Туктояктук — деревня с населением около восьмисот пятидесяти человек, расположенная на берегу Северного Ледовитого океана в Канаде.
  • На протяжении всего фильма Надин носит футболку, вдохновленную фильмом братьев Коэн “Большой Лебовски”, с мультяшным изображением Чувака.

Жизнь в старшей школе становится еще более невыносимой для Надин, когда ее лучшая подруга, Криста, начинает встречаться с ее старшим братом...

7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 16 сентября 2016
Премьера онлайн 31 января 2017
Премьера в мире 16 сентября 2016
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $9 000 000
Режиссер
Келли Фрэмон
В ролях
Хейли Стайнфелд
Хейли Стайнфелд
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Блейк Дженнер
Блейк Дженнер
Кира Седжвик
Кира Седжвик
Хейли Лу Ричардсон
Хейли Лу Ричардсон
Все актеры и съемочная группа
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3 декабря 2020 13:48
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