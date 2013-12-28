Принцесса-лягушка, 2013

Мультфильм «Принцесса-лягушка» снял кинематографист родом из Кореи, Нельсон Шин. За свою долгую карьеру он спродюсировал культовую серию «Земля до начала времён», а также несколько анимационных картин о «Трансформерах» и ленту «Симпсоны в кино». В оригинале свои голоса главным героям подарили начинающие актёры, среди которых Белла Торн («Смешанные») и звёзды канала «Дисней» Грегг Салкин и Даллас Ловато. Также одного из персонажей озвучил известный комик Роб Шнайдер («Мужчина по вызову»).
Мультфильм «Принцесса-лягушка» расскажет о самых настоящих Олимпийских играх в королевстве земноводных существ. А главным призом станет дочь короля, которую победитель возьмёт в жёны. Но проблема в том, что девушка совсем не желает выходить замуж. Вместо этого она рисует себе усы и сама становится участником соревнований с целью победить. Под мужским прикрытием она обретает новых друзей и смело встречается лицом к лицу с опасностями. Но от своей природы всё равно не убежишь.
- Мультфильм «Принцесса-лягушка» получил номинацию на премию Asia Pacific Screen Award в 2014 году за лучший мультфильм
- Это первая картина Нельсона Шина за последние 8 лет, последней его картиной была «Императрица Чон» в 2005 году
- В мультфильме есть сцена, в которой главная героиня произносит реплику, однако при этом её губы не двигаются
В королевстве лягушек переполох, ведь совсем скоро назначены Олимпийские игры, каких страна еще не видывала! На этот раз король пообещал выдать свою красавицу дочь за их победителя. Но пока участники съезжались с разных концов страны, принцесса сбежала из дворца. Переодевшись в мужскую одежду, она отправляется жить среди простого люда, где встречает своих новых друзей: уличного торговца Рэйна и его приятеля малыша Кена. Как-то раз, спасаясь от разгневанного покупателя, Рэйн, а вместе с ним и переодетая принцесса, невольно становятся участниками предстоящего соревнования. А пока они готовятся к турниру, малыш Кен обнаруживает тайный заговор среди участников, который грозит большой бедой всему королевству!