Принцесса-лягушка, 2013

Мультфильм «Принцесса-лягушка» снял кинематографист родом из Кореи, Нельсон Шин. За свою долгую карьеру он спродюсировал культовую серию «Земля до начала времён», а также несколько анимационных картин о «Трансформерах» и ленту «Симпсоны в кино». В оригинале свои голоса главным героям подарили начинающие актёры, среди которых Белла Торн («Смешанные») и звёзды канала «Дисней» Грегг Салкин и Даллас Ловато. Также одного из персонажей озвучил известный комик Роб Шнайдер («Мужчина по вызову»).

Мультфильм «Принцесса-лягушка» расскажет о самых настоящих Олимпийских играх в королевстве земноводных существ. А главным призом станет дочь короля, которую победитель возьмёт в жёны. Но проблема в том, что девушка совсем не желает выходить замуж. Вместо этого она рисует себе усы и сама становится участником соревнований с целью победить. Под мужским прикрытием она обретает новых друзей и смело встречается лицом к лицу с опасностями. Но от своей природы всё равно не убежишь.