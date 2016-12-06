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Канарские острова — мир огненных гор
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Die Kanarischen Inseln — Im Reich der Feuerberge

Канарские острова — мир огненных гор, 2016

2016 / Австрия
8.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8
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О фильме

В мире мало мест, которые могли бы похвастаться таким разнообразием рельефа и климата, сосредоточенным в относительно маленьком пространстве - побережье с умеренным климатом, выжженные палящим солнцем пустыни и тундра, тропические леса и замерзшие, покрытые снегом горы. Настолько же мало в мире мест, которые бы так нещадно эксплуатировались человеком, при этом оставаясь дикой местностью. Это Канарские острова – изолированная цепочка островов в Атлантическом океане, у северо-западного побережья Африки.

8.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 6 декабря 2016
Премьера онлайн 17 марта 2017
Премьера в мире 6 декабря 2016
Возраст 6+
Режиссер
Майкл Шламбергер
В ролях
Майкл Шламбергер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Канарские острова — мир огненных гор 1 постер
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