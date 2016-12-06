Канарские острова — мир огненных гор, 2016

В мире мало мест, которые могли бы похвастаться таким разнообразием рельефа и климата, сосредоточенным в относительно маленьком пространстве - побережье с умеренным климатом, выжженные палящим солнцем пустыни и тундра, тропические леса и замерзшие, покрытые снегом горы. Настолько же мало в мире мест, которые бы так нещадно эксплуатировались человеком, при этом оставаясь дикой местностью. Это Канарские острова – изолированная цепочка островов в Атлантическом океане, у северо-западного побережья Африки.