Война против всех, 2016

Перед вами новый фильм от одного из самых известных ирландских режиссёров Джона Майкла МакДоны. «Война против всех» стант его третьей картиной после «Голгофы» и «Однажды в Ирландии». Сценарий к ней он по обыкновению написал самостоятельно, и он не лишён чёрного юмора и сатиры. Главных героев в ленте сыграли перспективные и узнаваемые актёры: Александр Скарсгард («Настоящая кровь», «Тарзан. Легенда») и Майкл Пенья («Человек-муравей», «Марсианин»). Также к ним присоединились звезда саги «Дивергент» Тео Джеймс и Тесса Томпсон из фильма «Крид: Наследие Рокки».
Картина «Война против всех» расскажет о напарниках Бобе и Терри. На первый взгляд они кажутся самыми обычными полицейскими, но есть у них и тёмная сторона. Дома Боб играет в примерного семьянина, а во время службы он вместе с Терри, который любит демонстрировать силу своих кулаков, при помощи изощрённого шантажа выбивает всю правду из преступников. Но на каждую рыбку есть рыбка покрупнее. И герои понимают это, столкнувшись с самым опасным врагом за всю их карьеру.
- Фильм «Война против всех» снимался в Альбукерке. Это первый фильм МакДоны, действие которого происходит не в Ирландии
- Картина «Война против всех» также является первой в карьере режиссёра, где не сыграл Брендан Глисон
- Изначально роль Александра Скарсгарда должен был играть Гаррет Хедлунд («Трон: Наследие»)
- Фильм был показан на Берлинском кинофестивале
Двое коррумпированных копов-отморозков из Нью-Мексико прессуют всех, кто попадается им под руку... или под колеса авто. Судьба подкидывает им шанс срубить целый миллион долларов, но на смачный куш также претендует эксцентричный английский лорд не без странных пристрастий. В борьбе за заслуженный улов напарники случайно узнают о стрёмных секретах красавчика-лорда и впрягаются нести возмездие. Плохим копам не терпится попробовать нечто совсем новое — борьбу за справедливость... ну, за то, как они понимают справедливость.