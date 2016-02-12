Война против всех, 2016

Перед вами новый фильм от одного из самых известных ирландских режиссёров Джона Майкла МакДоны. «Война против всех» стант его третьей картиной после «Голгофы» и «Однажды в Ирландии». Сценарий к ней он по обыкновению написал самостоятельно, и он не лишён чёрного юмора и сатиры. Главных героев в ленте сыграли перспективные и узнаваемые актёры: Александр Скарсгард («Настоящая кровь», «Тарзан. Легенда») и Майкл Пенья («Человек-муравей», «Марсианин»). Также к ним присоединились звезда саги «Дивергент» Тео Джеймс и Тесса Томпсон из фильма «Крид: Наследие Рокки».

Картина «Война против всех» расскажет о напарниках Бобе и Терри. На первый взгляд они кажутся самыми обычными полицейскими, но есть у них и тёмная сторона. Дома Боб играет в примерного семьянина, а во время службы он вместе с Терри, который любит демонстрировать силу своих кулаков, при помощи изощрённого шантажа выбивает всю правду из преступников. Но на каждую рыбку есть рыбка покрупнее. И герои понимают это, столкнувшись с самым опасным врагом за всю их карьеру.