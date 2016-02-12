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Война против всех Война против всех
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War on Everyone

Война против всех, 2016

2016 / Великобритания
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами новый фильм от одного из самых известных ирландских режиссёров Джона Майкла МакДоны. «Война против всех» стант его третьей картиной после «Голгофы» и «Однажды в Ирландии». Сценарий к ней он по обыкновению написал самостоятельно, и он не лишён чёрного юмора и сатиры. Главных героев в ленте сыграли перспективные и узнаваемые актёры: Александр Скарсгард («Настоящая кровь», «Тарзан. Легенда») и Майкл Пенья («Человек-муравей», «Марсианин»). Также к ним присоединились звезда саги «Дивергент» Тео Джеймс и Тесса Томпсон из фильма «Крид: Наследие Рокки».

Картина «Война против всех» расскажет о напарниках Бобе и Терри. На первый взгляд они кажутся самыми обычными полицейскими, но есть у них и тёмная сторона. Дома Боб играет в примерного семьянина, а во время службы он вместе с Терри, который любит демонстрировать силу своих кулаков, при помощи изощрённого шантажа выбивает всю правду из преступников. Но на каждую рыбку есть рыбка покрупнее. И герои понимают это, столкнувшись с самым опасным врагом за всю их карьеру.

- Фильм «Война против всех» снимался в Альбукерке. Это первый фильм МакДоны, действие которого происходит не в Ирландии

- Картина «Война против всех» также является первой в карьере режиссёра, где не сыграл Брендан Глисон

- Изначально роль Александра Скарсгарда должен был играть Гаррет Хедлунд («Трон: Наследие»)

- Фильм был показан на Берлинском кинофестивале

Двое коррумпированных копов-отморозков из Нью-Мексико прессуют всех, кто попадается им под руку... или под колеса авто. Судьба подкидывает им шанс срубить целый миллион долларов, но на смачный куш также претендует эксцентричный английский лорд не без странных пристрастий. В борьбе за заслуженный улов напарники случайно узнают о стрёмных секретах красавчика-лорда и впрягаются нести возмездие. Плохим копам не терпится попробовать нечто совсем новое — борьбу за справедливость... ну, за то, как они понимают справедливость.

6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 3 ноября 2016
Премьера онлайн 24 марта 2017
Премьера в мире 12 февраля 2016
Возраст 18+
Прокатчик Arthouse
Режиссер
Джон Майкл МакДона
Джон Майкл МакДона
В ролях
Александр Скарсгард
Александр Скарсгард
Майкл Пенья
Майкл Пенья
Тео Джеймс
Тео Джеймс
Тесса Томпсон
Тесса Томпсон
Стефани Сигман
Стефани Сигман
Все актеры и съемочная группа
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7.3333335
Постер фильма Война против всех 4 постера
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Наша рецензия
Режиссёр Джон Майкл МакДона пошёл по стопам младшего брата Мартина МакДона («Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов») и направил свою камеру на Америку. До этого постановщик снял прогремевшие с большим фестивальным успехом ленты «Однажды в Ирландии» и «Голгофа», обе подверженные очень ирландским настроениям и куда более меланхоличные и угнетающие, чем его новая картина. «Война против всех» впервые явила себя зрителям на Берлинском…
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14 февраля 2018 00:55
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