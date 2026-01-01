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1 января 1978
Дед Мороз и Серый волк
, Витольд Бордзиловский, СССР
Приключения Хомы
, Гарри Бардин, СССР
Версия полковника Зорина
, Андрей Ладынин, СССР
Голубые молнии
, Исаак Шмарук, СССР
Бедная Лиза
, Идея Гаранина, СССР
Безымянная звезда
, СССР
Шла собака по роялю
, Владимир Грамматиков, СССР
Метаморфоза
, Роман Качанов, СССР
Мышонок Пик
, Геннадий Сокольский, СССР
Красавец-мужчина
, Маргарита Микаэлян, СССР
6 января 1978
Кома
, Майкл Крайтон, США
23 января 1978
Позови меня в даль светлую
, Герман Лавров, СССР
31 января 1978
Муми-тролль
, Аида Зябликова, СССР
2 февраля 1978
Маша больше не лентяйка
, Лев Мильчин, СССР
10 февраля 1978
Человек, которому везло
, Константин Ершов, СССР
12 февраля 1978
Как тоску одолели
, Юрий Трофимов, СССР
13 февраля 1978
Краденое солнце
, Натан Лернер, СССР
Мальчик и девочка
, Розалия Зельма, СССР
15 февраля 1978
Возвращение домой
, Хэл Эшби, США
3 марта 1978
Секстет
, Кен Хьюз, США
5 марта 1978
Незамужняя женщина
, Пол Мазурски, США
8 марта 1978
Маленькая серенада
, Харольд Принц, США / ФРГ / Австрия
10 марта 1978
Ярость
, Брайан Де Пальма, США
15 марта 1978
Семейный доктор
, Ховард Зифф, США
18 марта 1978
Ошибки юности
, Борис Фрумин, СССР
23 марта 1978
Путешествие Гулливера
, Питер Р. Хант, Великобритания / Бельгия
Игра смерти
, Брюс Ли, Роберт Клауз, Боло Йен, Гонконг / США
25 марта 1978
Живите в радости
, Леонид Миллионщиков, СССР
1 апреля 1978
Степь
, Сергей Бондарчук, СССР
Бирюк
, Роман Балаян, СССР
5 апреля 1978
Прелестное дитя
, Луи Маль, США
13 апреля 1978
Кулак
, Норман Джуисон, США
14 апреля 1978
Прикосновение медузы
, Джек Голд, Франция / Великобритания
15 апреля 1978
Маниту
, Уильям Гердлер, США / Канада
17 апреля 1978
Обратная связь
, СССР
22 апреля 1978
Как утёнок-музыкант стал футболистом
, Витольд Бордзиловский, СССР
23 апреля 1978
Подарок для самого слабого
, Леонид Каюков, СССР
26 апреля 1978
Последний вальс
, Мартин Скорсезе, США
18 мая 1978
Полуночный экспресс
, Алан Паркер, США / Великобритания
История Бадди Холли
, Стив Рэш, США
19 мая 1978
Слава Богу, сегодня пятница
, Роберт Клайн, США
31 мая 1978
Златовласка
, Леонид Аристов, Лидия Сурикова, СССР
1 июня 1978
Тактика бега на длинную дистанцию
, Евгений Васильев, СССР
Последняя невеста Змея Горыныча
, Роман Давыдов, СССР
5 июня 1978
Поединок в тайге
, Иван Лукинский, Владимир Златоустовский, СССР
6 июня 1978
Трое из Простоквашино
, Владимир Попов, СССР
Уходя — уходи
, Виктор Трегубович, СССР
Дуэнья
, Михаил Григорьев, СССР
Летняя поездка к морю
, Семён Аранович, СССР
Короли и капуста
, Николай Рашеев, СССР
Конец императора тайги
, Владимир Саруханов, СССР
10 июня 1978
Конвой
, Сэм Пекинпа, США / Великобритания
13 июня 1978
Бриолин
, Рэндал Клайзер, США
Расмус-бродяга
, СССР
14 июня 1978
Расскажи спартанцам
, Тед Пост, США
16 июня 1978
Челюсти 2
, Жанно Шварц, США
27 июня 1978
Небеса могут подождать
, Уоррен Битти, Бак Генри, США
28 июня 1978
Дикие гуси
, Эндрю В. МакЛаглен, Великобритания / Швейцария
30 июня 1978
Скандальные "медведи" едут в Японию
, Джон Берри, США / Япония
12 июля 1978
Горный мастер
, Инесса Ковалевская, СССР
14 июля 1978
Грязная игра
, Колин Хиггинс, США
Рой
, Ирвин Аллен, США
17 июля 1978
Трактир на Пятницкой
, Александр Файнциммер, СССР
21 июля 1978
Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера
, Майкл Шульц, США
25 июля 1978
Молчаливая Флейта
, Ричард Мур, США
28 июля 1978
Хупер
, Хэл Нидэм, США
1 августа 1978
Адела еще не ужинала
, Ольдржих Липский, Чехословакия
2 августа 1978
Интерьеры
, Вуди Аллен, США
Глаза Лоры Марс
, Ирвин Кершнер, США
Магия Лэсси
, Дон Чэффи, США
3 августа 1978
Пиранья
, Джо Данте, США
16 августа 1978
Отряд 10 из Наварона
, Гай Хэмилтон, Великобритания
24 августа 1978
Ветер странствий
, Юрий Егоров, СССР
11 сентября 1978
Странная женщина
, Юлий Райзман, СССР
13 сентября 1978
Дни для жатвы
, Терренс Малик, США
15 сентября 1978
Кровные братья
, Роберт Маллиган, США
20 сентября 1978
Адская кухня
, Сильвестр Сталлоне, США
29 сентября 1978
Смерть на Ниле
, Джон Гиллермин, Великобритания
4 октября 1978
Мальчики из Бразилии
, Франклин Дж. Шаффнер, США / Великобритания
6 октября 1978
На юг
, Джек Николсон, США
24 октября 1978
Виз
, Сидни Люмет, США
25 октября 1978
Приближается всадник
, Алан Дж. Пакула, США
Мальчишки
, Вадим Зобин, СССР
2 ноября 1978
Караваны
, Джеймс Фарго, США / Иран
3 ноября 1978
Юбилей
, Дерек Джармен, Великобритания
6 ноября 1978
Супруги Орловы
, Марк Донской, СССР
15 ноября 1978
Властелин колец
, Ральф Бакши, США
20 ноября 1978
Красная косынка
, Атиф Йылмаз, Турция
22 ноября 1978
В то же время, в следующем году
, Роберт Маллиган, США
28 ноября 1978
Стратегия риска
, Александр Прошкин, СССР
2 декабря 1978
На задней парте
, Валерий Угаров, СССР
4 декабря 1978
Целуются зори
, Сергей Никоненко, СССР
И ты увидишь небо
, Георгий Кузнецов, СССР
8 декабря 1978
Ограбление Бринкса
, Уильям Фридкин, США
10 декабря 1978
Супермен
, Ричард Доннер, США / Великобритания
15 декабря 1978
Калифорнийский отель
, Херберт Росс, США
Новые приключения капитана Врунгеля
, Геннадий Васильев, СССР
17 декабря 1978
Уроки французского
, Евгений Ташков, СССР
22 декабря 1978
Вторжение похитителей тел
, Филип Кауфман, США
Звездная мишень
, Джон Хаф, США
Миг за мигом
, Джейн Вагнер, США
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