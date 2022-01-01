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Киноафиша Премьеры Архив Архив 1978

Архив премьер 1978 года

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1 января 1978
Красавец-мужчина, Маргарита Микаэлян, СССР Версия полковника Зорина, Андрей Ладынин, СССР Метаморфоза, Роман Качанов, СССР Голубые молнии, Исаак Шмарук, СССР Бедная Лиза, Идея Гаранина, СССР Мышонок Пик, Геннадий Сокольский, СССР Приключения Хомы, Гарри Бардин, СССР Дед Мороз и Серый волк, Витольд Бордзиловский, СССР Шла собака по роялю, Владимир Грамматиков, СССР
6 января 1978
Кома, Майкл Крайтон, США
31 января 1978
Муми-тролль, Аида Зябликова, СССР
2 февраля 1978
Маша больше не лентяйка, Лев Мильчин, СССР
13 февраля 1978
Краденое солнце, Натан Лернер, СССР Мальчик и девочка, Розалия Зельма, СССР
15 февраля 1978
Возвращение домой, Хэл Эшби, США
3 марта 1978
Секстет, Кен Хьюз, США
5 марта 1978
Незамужняя женщина, Пол Мазурски, США
8 марта 1978
Маленькая серенада, Харольд Принц, США / ФРГ / Австрия
10 марта 1978
Ярость, Брайан Де Пальма, США
15 марта 1978
Семейный доктор, Ховард Зифф, США
18 марта 1978
Ошибки юности, Борис Фрумин, СССР
23 марта 1978
Игра смерти, Брюс Ли, Роберт Клауз, Гонконг / США Путешествие Гулливера, Питер Р. Хант, Великобритания / Бельгия
25 марта 1978
Живите в радости, Леонид Миллионщиков, СССР
1 апреля 1978
Степь, Сергей Бондарчук, СССР Бирюк, Роман Балаян, СССР
5 апреля 1978
Прелестное дитя, Луи Маль, США
13 апреля 1978
Кулак, Норман Джуисон, США
14 апреля 1978
Прикосновение медузы, Джек Голд, Франция / Великобритания
15 апреля 1978
Маниту, Уильям Гердлер, США / Канада
17 апреля 1978
Обратная связь, СССР
22 апреля 1978
Как утёнок-музыкант стал футболистом, Витольд Бордзиловский, СССР
23 апреля 1978
Подарок для самого слабого, Леонид Каюков, СССР
26 апреля 1978
Последний вальс, Мартин Скорсезе, США
18 мая 1978
Полуночный экспресс, Алан Паркер, США / Великобритания История Бадди Холли, Стив Рэш, США
19 мая 1978
Слава Богу, сегодня пятница, Роберт Кляйн, США
1 июня 1978
Последняя невеста Змея Горыныча, Роман Давыдов, СССР Тактика бега на длинную дистанцию, Евгений Васильев, СССР
5 июня 1978
Поединок в тайге, Иван Лукинский, Владимир Златоустовский, СССР
6 июня 1978
Дуэнья, Михаил Григорьев, СССР Летняя поездка к морю, Семен Аранович, СССР Конец императора тайги, Владимир Саруханов, СССР Трое из Простоквашино, Владимир Попов, СССР Уходя — уходи, Виктор Трегубович, СССР Короли и капуста, Николай Рашеев, СССР
10 июня 1978
Конвой, Сэм Пекинпа, США / Великобритания
13 июня 1978
Расмус-бродяга, Мария Муат, СССР Бриолин, Рэндал Клайзер, США
14 июня 1978
Расскажи спартанцам, Тед Пост, США
16 июня 1978
Челюсти 2, Жанно Шварц, США
27 июня 1978
Небеса могут подождать, Уоррен Битти, Бак Генри, США
28 июня 1978
Дикие гуси, Эндрю В. МакЛаглен, Великобритания / Швейцария
30 июня 1978
Скандальные "медведи" едут в Японию, Джон Берри, США / Япония
12 июля 1978
Горный мастер, Инесса Ковалевская, СССР
14 июля 1978
Рой, Ирвин Аллен, США Грязная игра, Колин Хиггинс, США
17 июля 1978
Трактир на Пятницкой, Александр Файнциммер, СССР
21 июля 1978
Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера, Майкл Шульц, США
25 июля 1978
Молчаливая Флейта, Ричард Мур, США
28 июля 1978
Хупер, Хэл Нидэм, США
1 августа 1978
Адела еще не ужинала, Ольдржих Липский, Чехословакия
2 августа 1978
Глаза Лоры Марс, Ирвин Кершнер, США Магия Лэсси, Дон Чэффи, США Интерьеры, Вуди Аллен, США
3 августа 1978
Пиранья, Джо Данте, США
16 августа 1978
Отряд 10 из Наварона, Гай Хэмилтон, Великобритания
24 августа 1978
Ветер странствий, Юрий Егоров, СССР
13 сентября 1978
Дни для жатвы, Терренс Малик, США
15 сентября 1978
Кровные братья, Роберт Маллиган, США
20 сентября 1978
Адская кухня, Сильвестр Сталлоне, США
29 сентября 1978
Смерть на Ниле, Джон Гиллермин, Великобритания
4 октября 1978
Мальчики из Бразилии, Франклин Дж. Шаффнер, США / Великобритания
6 октября 1978
На юг, Джек Николсон, США
24 октября 1978
Виз, Сидни Люмет, США
25 октября 1978
Приближается всадник, Алан Дж. Пакула, США Мальчишки, Вадим Зобин
2 ноября 1978
Караваны, Джеймс Фарго, США / Иран
3 ноября 1978
Юбилей, Дерек Джармен, Великобритания
6 ноября 1978
Супруги Орловы, Марк Донской, СССР
15 ноября 1978
Властелин колец, Ральф Бакши, США
20 ноября 1978
Красная косынка, Атиф Йылмаз, Турция
22 ноября 1978
В то же время, в следующем году, Роберт Маллиган, США
28 ноября 1978
Стратегия риска, Александр Прошкин, СССР
2 декабря 1978
На задней парте, Валерий Угаров, СССР
4 декабря 1978
И ты увидишь небо, Георгий Кузнецов, СССР Целуются зори, Сергей Никоненко, СССР
8 декабря 1978
Ограбление Бринкса, Уильям Фридкин, США
10 декабря 1978
Супермен, Ричард Доннер, США / Великобритания
15 декабря 1978
Новые приключения капитана Врунгеля, Геннадий Васильев, СССР Калифорнийский отель, Херберт Росс, США
17 декабря 1978
Уроки французского, Евгений Ташков, СССР
22 декабря 1978
Вторжение похитителей тел, Филип Кауфман, США Миг за мигом, Джейн Вагнер, США Звездная мишень, Джон Хаф, США
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Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
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