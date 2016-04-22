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Крутые меры Крутые меры
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Bastille Day

Крутые меры, 2016

2016 / США
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Крутые меры», совместного производства Франции, Англии и США, является третьей режиссёрской работой Джеймса Уоткинса. До этого он работал с жанром ужасов («Райское озеро», «Женщина в чёрном»), но в этот раз решил попробовать себя в боевике. В картинах Уоткинса обычно снимаются известные актёры, и лента «Крутые меры» не является исключением. Главные роли сыграли очень узнаваемые британцы: Идрис Эльба («Безродные звери», «Прометей») и Ричард Мэдлен («Золушка», «Игра престолов»).

Сюжет фильма «Крутые меры» перенесёт зрителей в Париж, где накануне 14 июля (День взятия Бастилии) прогремела череда взрывов. Камеры зафиксировали на одном из мест карманника, который может помочь раскрытию дела. Под присмотром офицера Шона Бриара он содействует ЦРУ при помощи своих нестандартных методов. В это же время в городе начинаются беспорядки, а зацепки указывают на тщательно продуманный заговор.

- Фильм «Крутые меры» в оригинале называется «День взятия Бастилии» в честь праздника, отмечаемого во Франции с 1880 года. 

- Долгое время актёра Идриса Эльбу, сыгравшего главную роль в фильме, пророчили на место нового Джеймса Бонда. Как известно, Агент 007 служит в британской разведке. В «Крутых мерах» Эльба играет агента ЦРУ, что является аналогом той же службы в Америке

- Релиз фильма в Британии состоялся в апреле 2016 года спустя несколько месяцев после ужасных терактов в Париже. В картине также говорится об ужасном теракте в Париже, хотя запущена в производство она была ещё в 2013 году

Ловкий карманник Майкл Мэйсон привлекает внимание полиции и спецслужб, когда крадет сумку, содержащую гораздо больше, чем просто бумажник. На его след выходит дерзкий и резкий спецагент ЦРУ Шон Брайар. Вдвоем они становятся мишенью тайной преступной организации и в течение суток должны вывести злоумышленников на чистую воду.

6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 28 июля 2016
Премьера онлайн 23 декабря 2016
Премьера в мире 22 апреля 2016
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Джеймс Уоткинс
Джеймс Уоткинс
В ролях
Идрис Эльба
Идрис Эльба
Шарлотта Ле Бон
Шарлотта Ле Бон
Ричард Мэдден
Ричард Мэдден
Келли Райлли
Келли Райлли
Эрик Эбони
Эрик Эбони
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Крутые меры
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Майкл Мэйсон (Ричард Мэдден) – человек-виртуоз. Профи своего дела. Гений. Впрочем, об этом вы никогда и не узнаете. И куда исчезла сумочка из ваших рук, вы не узнаете тоже. И куда испарились деньги из вашего кошелька, куда подевался телефон, который еще секунду назад лежал перед вашим носом – все это тоже останется для вас загадкой. Ибо Майкл Мэйсон – карманник от Бога. Но быть первоклассным вором – это еще не все. Нужно знать, что именно ты воруешь. А иначе Госпожа…
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27 июля 2016 12:33
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