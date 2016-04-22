Крутые меры, 2016

Фильм «Крутые меры», совместного производства Франции, Англии и США, является третьей режиссёрской работой Джеймса Уоткинса. До этого он работал с жанром ужасов («Райское озеро», «Женщина в чёрном»), но в этот раз решил попробовать себя в боевике. В картинах Уоткинса обычно снимаются известные актёры, и лента «Крутые меры» не является исключением. Главные роли сыграли очень узнаваемые британцы: Идрис Эльба («Безродные звери», «Прометей») и Ричард Мэдлен («Золушка», «Игра престолов»).

Сюжет фильма «Крутые меры» перенесёт зрителей в Париж, где накануне 14 июля (День взятия Бастилии) прогремела череда взрывов. Камеры зафиксировали на одном из мест карманника, который может помочь раскрытию дела. Под присмотром офицера Шона Бриара он содействует ЦРУ при помощи своих нестандартных методов. В это же время в городе начинаются беспорядки, а зацепки указывают на тщательно продуманный заговор.