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Киноафиша Премьеры Архив Архив 1969

Архив премьер 1969 года

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1 января 1969
Князь Игорь, Роман Тихомиров, СССР Дед Мороз и лето, Валентин Караваев, СССР Король-олень, Павел Арсенов, СССР
10 января 1969
Братья Карамазовы, Кирилл Лавров, Иван Пырьев, Михаил Ульянов, СССР
23 января 1969
Диллинджер мертв, Марко Феррери, Италия
25 января 1969
Веревка и кольт, Робер Оссейн, Франция / Италия / Испания
27 января 1969
Вечер накануне Ивана Купала, Юрий Ильенко, СССР
31 января 1969
Иконостас, Христо Христов, Болгария Жадный Кузя, Михаил Каменецкий, СССР
2 февраля 1969
Умка, Владимир Попов, Владимир Пекарь, СССР
18 февраля 1969
Андрей Рублев, Татьяна Новикова, Россия
23 февраля 1969
На войне как на войне, Виктор Трегубович, СССР
14 марта 1969
Сжигатель трупов, Юрай Герц, Чехословакия
15 марта 1969
Деревенский детектив, Иван Лукинский, СССР
7 апреля 1969
Журавушка, Николай Москаленко, СССР
4 июня 1969
В стране невыученных уроков, Юрий Прытков, СССР
6 июня 1969
Странные люди, Василий Шукшин, СССР Гори, гори, моя звезда, Александр Митта, СССР
10 июля 1969
Патни Своуп, Роберт Дауни ст, США
11 июля 1969
Дети и спички, Юрий Норштейн, СССР Живой труп, Владимир Венгеров, СССР
14 июля 1969
На пути в Берлин, Михаил Ершов, СССР
21 июля 1969
Пятеро с неба, Владимир Шредель, СССР
4 августа 1969
Похоронная процессия роз, Тосио Мацумото, Япония
18 августа 1969
Сокровища пылающих скал, Евгений Шерстобитов, СССР
27 августа 1969
Люди дождя, Фрэнсис Форд Коппола, США
30 августа 1969
Свинарник, Пьер Паоло Пазолини, Италия / Франция
1 сентября 1969
Веселое волшебство, Борис Рыцарев, СССР
2 сентября 1969
Замороженный, Эдуар Молинаро, Франция / Италия
7 сентября 1969
Балерина на корабле, Лев Атаманов, СССР
22 сентября 1969
Каждый вечер в одиннадцать, Самсон Самсонов, СССР
10 октября 1969
Летающий корабль-призрак, Хироси Икэда, Япония Бременские музыканты, Инесса Ковалевская, СССР
1 декабря 1969
Бег иноходца, Cергей Урусевский, СССР
2 декабря 1969
Тренер, Яков Базелян, СССР
11 декабря 1969
Эти невинные забавы, Август Балтрушайтис, СССР
22 декабря 1969
Не горюй!, Георгий Данелия, СССР
29 декабря 1969
Старый знакомый, Аркадий Кальцатый, Игорь Ильинский, СССР
30 декабря 1969
Крокодил Гена, Роман Качанов, СССР
31 декабря 1969
Красная палатка, Михаил Калатозов, СССР / Италия / Великобритания
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Главная роль
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Забытое чудо
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Драйв
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