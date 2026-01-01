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1 января 1969
Князь Игорь
, Роман Тихомиров, СССР
Король-олень
, Павел Арсенов, СССР
Дед Мороз и лето
, Валентин Караваев, СССР
10 января 1969
Братья Карамазовы
, Кирилл Лавров, Иван Пырьев, Михаил Ульянов, СССР
23 января 1969
Диллинджер мертв
, Марко Феррери, Италия
25 января 1969
Веревка и кольт
, Робер Оссейн, Франция / Италия / Испания
27 января 1969
Вечер накануне Ивана Купала
, Юрий Ильенко, СССР
31 января 1969
Жадный Кузя
, Михаил Каменецкий, СССР
Иконостас
, Христо Христов, Болгария
2 февраля 1969
Умка
, Владимир Попов, Владимир Пекарь, СССР
7 февраля 1969
Великие холода
, Николай Серебряков, СССР
8 февраля 1969
Пластилиновый ёжик
, Роман Качанов, СССР
9 февраля 1969
Сказка про Колобок
, Наталия Червинская, СССР
Солнечное зёрнышко
, Владимир Дегтярев, СССР
18 февраля 1969
Андрей Рублев
, Татьяна Новикова, Россия
23 февраля 1969
На войне как на войне
, Виктор Трегубович, СССР
14 марта 1969
Сжигатель трупов
, Юрай Герц, Чехословакия
15 марта 1969
Деревенский детектив
, Иван Лукинский, СССР
7 апреля 1969
Журавушка
, Николай Москаленко, СССР
12 мая 1969
Это было в разведке
, Лев Мирский, СССР
4 июня 1969
В стране невыученных уроков
, Юрий Прытков, СССР
6 июня 1969
Гори, гори, моя звезда
, Александр Митта, СССР
Странные люди
, Василий Шукшин, СССР
10 июля 1969
Патни Своуп
, Роберт Дауни ст, США
11 июля 1969
Дети и спички
, Юрий Норштейн, СССР
Живой труп
, Владимир Венгеров, СССР
14 июля 1969
На пути в Берлин
, Михаил Ершов, СССР
21 июля 1969
Пятеро с неба
, Владимир Шредель, СССР
4 августа 1969
Похоронная процессия роз
, Тосио Мацумото, Япония
11 августа 1969
Последний угон
, Барас Халзанов, СССР
18 августа 1969
Сокровища пылающих скал
, Евгений Шерстобитов, СССР
27 августа 1969
Люди дождя
, Фрэнсис Форд Коппола, США
30 августа 1969
Свинарник
, Пьер Паоло Пазолини, Италия / Франция
1 сентября 1969
Веселое волшебство
, Борис Рыцарев, СССР
2 сентября 1969
Замороженный
, Эдуар Молинаро, Франция / Италия
7 сентября 1969
Балерина на корабле
, Лев Атаманов, СССР
22 сентября 1969
Каждый вечер в одиннадцать
, Самсон Самсонов, СССР
10 октября 1969
Бременские музыканты
, Инесса Ковалевская, СССР
Летающий корабль-призрак
, Хироси Икэда, Япония
13 октября 1969
Джамиля
, Ирина Поплавская, Сергей Юткевич, СССР
1 декабря 1969
Бег иноходца
, Сергей Урусевский, СССР
2 декабря 1969
Тренер
, Яков Базелян, СССР
6 декабря 1969
Завтра, третьего апреля
, Игорь Масленников, СССР
11 декабря 1969
Эти невинные забавы
, Август Балтрушайтис, СССР
22 декабря 1969
Не горюй!
, Георгий Данелия, СССР
29 декабря 1969
Старый знакомый
, Аркадий Кальцатый, Игорь Ильинский, СССР
30 декабря 1969
Крокодил Гена
, Роман Качанов, СССР
31 декабря 1969
Красная палатка
, Михаил Калатозов, СССР / Италия / Великобритания
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