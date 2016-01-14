5-ая волна, 2016

Планета пережила мощнейшую атаку инопланетной цивилизации. Человеческий мир практически полностью разрушен: электричества больше нет, по всей Земле бушуют катастрофические стихийные бедствия, а оставшиеся в живых люди заболевают смертельной модификацией вируса. После первых трех этапов нападения на Земле выжило всего несколько миллионов человек. При четвертой в общество внедрили инопланетных агентов. Грядет пятая война, которая сотрет людей с лица планеты. Кэсси – школьница, которой чудом удалось уцелеть. С Беном, своим другом, девушка пытается найти Сэма, ее младшего брата, которого похитили пришельцы.
На Землю обрушиваются четыре смертноносные и сокрушительные “волны” инопланетного происхождения: тотальное обесточивание, глобальные разрушения, всеобщая эпидемия, тайное вторжение... 5-я волна уже совсем близко, и Кэсси, одна из немногих, кто уцелел, пытается во что бы то ни стало разыскать и спасти своего младшего брата. Ее новый знакомый и последняя надежда на выживание Эван Уокер с готовностью приходит к ней на помощь, но можно ли ему доверять?..
Пятая волна придёт...Я являюсь большим фанатом американской фантастики, катастроф и апокалипсиса, подыискивала себе фильм, именно… Читать дальше…
наверно, только для любителей Хлои, кто является её фанатом
динамики в фильме нет, сюжет не интересный!