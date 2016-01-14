5-ая волна, 2016

На Землю обрушиваются четыре смертноносные и сокрушительные “волны” инопланетного происхождения: тотальное обесточивание, глобальные разрушения, всеобщая эпидемия, тайное вторжение... 5-я волна уже совсем близко, и Кэсси, одна из немногих, кто уцелел, пытается во что бы то ни стало разыскать и спасти своего младшего брата. Ее новый знакомый и последняя надежда на выживание Эван Уокер с готовностью приходит к ней на помощь, но можно ли ему доверять?..