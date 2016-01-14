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5-ая волна 5-ая волна
Киноафиша Фильмы 5-ая волна
The 5th Wave

5-ая волна, 2016

2016 / США
5.3 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Планета пережила мощнейшую атаку инопланетной цивилизации. Человеческий мир практически полностью разрушен: электричества больше нет, по всей Земле бушуют катастрофические стихийные бедствия, а оставшиеся в живых люди заболевают смертельной модификацией вируса. После первых трех этапов нападения на Земле выжило всего несколько миллионов человек. При четвертой в общество внедрили инопланетных агентов. Грядет пятая война, которая сотрет людей с лица планеты. Кэсси – школьница, которой чудом удалось уцелеть. С Беном, своим другом, девушка пытается найти Сэма, ее младшего брата, которого похитили пришельцы.

  • Хлоя Грейс Морец, сыгравшая главную роль, трижды читала книгу, по которой снят фильм. Она была очень рада воплотить образ своего любимого персонажа.
  • Множество эпизодов снимались в Джорджии, на Коттон-авеню Мейкона. Многие здания были повреждены при применении пиротехнических эффектов.
  • Между Кэсси и Эваном должна была быть эротическая сцена, но ее убрали из окончательной версии фильма.
  • В романе, на котором основана кинолента, Рингер имеет черные волосы и азиатские корни.
  • Эпизоды в лесы снимались возле Уиндера в Джорджии, на тропе Джексона.

На Землю обрушиваются четыре смертноносные и сокрушительные “волны” инопланетного происхождения: тотальное обесточивание, глобальные разрушения, всеобщая эпидемия, тайное вторжение... 5-я волна уже совсем близко, и Кэсси, одна из немногих, кто уцелел, пытается во что бы то ни стало разыскать и спасти своего младшего брата. Ее новый знакомый и последняя надежда на выживание Эван Уокер с готовностью приходит к ней на помощь, но можно ли ему доверять?..

5.3 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 21 января 2016
Премьера в мире 14 января 2016
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Дж. Блэйксон
Дж. Блэйксон
В ролях
Хлоя Грейс Морец
Хлоя Грейс Морец
Майка Монро
Майка Монро
Мэгги Сифф
Мэгги Сифф
Лив Шрайбер
Лив Шрайбер
Тони Револори
Тони Револори
Все актеры и съемочная группа
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Андрей 31 мая 2016, 09:29
долго хотел посмотреть этот фильм и хорошо, что не посмотрел его в кино! очень слабый!
наверно, только для любителей Хлои, кто является её фанатом
динамики в фильме нет, сюжет не интересный!
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