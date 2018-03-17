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Avatar 3 Аватар 3 2024 / США
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Отзывы о фильме «Аватар 3»

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Данил Комылин 17 марта 2018, 11:44
Фильм понравился , советую )
17 марта 2018, 11:44 Ответить
Крук Едуарда 26 марта 2021, 21:29
Добрый вешор я хотів заказати пілеті
26 марта 2021, 21:29 Ответить
Крук Едуарда 26 марта 2021, 21:31
Я хотив заказати пілеті
26 марта 2021, 21:31 Ответить
Ахмед Абдуладзе 4 апреля 2021, 09:52
Смешно еще второй части не вышло зато 3 часть скоро будет
4 апреля 2021, 09:52 Ответить
User 19 ноября 2022, 20:55
Добрый вечер! От скольки лет можно смотреть?
19 ноября 2022, 20:55 Ответить
Анна Тиркельтауб 3 января 2023, 13:16
2 часть огонь просто, очень жду 3 часть 😍
3 января 2023, 13:16 Ответить
wellsulianov 16 января 2023, 08:20
6-ую затеели
16 января 2023, 08:20 Ответить
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