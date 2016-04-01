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Секреты секса и любви Секреты секса и любви
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Kiki, el amor se hace

Секреты секса и любви, 2016

2016 / Испания
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Испанский актёр Пако Леон («Ещё три свадьбы», «Беременность») уже пробовал себя в качестве режиссёра, однако по большей части это были короткие метры и ленты, не вышедшие за пределы его родной страны. Однако его новая картина «Секреты секса и любви» дошла до широкого проката, а сценарий к ней он написал в соавторстве с коллегой по цеху, австралийцем Джошом Лоусоном («Задержка в развитии», «Обитель лжи»).

В центре сюжета картины «Секреты секса и любви» окажутся несколько совершенно разных пар, для которых это лето станет одним из самых незабываемых в жизни. Фильм даже можно назвать провокационным, ведь его главной темой является преодоление рамок разумного в сексуальных отношениях. Главных героев связывают сильные чувства, а также неконтролируемое влечение, которому они дадут выход в горячем Мадриде. Они поймут, что не существует ничего недозволенного и будут экспериментировать с собственными желаниями и чувствами. К чему же это в итоге приведёт?

- «Секреты секса и любви» является ремейком австралийской ленты «Маленькая смерть», режиссёром которой является Джон Лоусон, один из авторов сценария испанской версии

- Режиссёр картины Пако Леон также сыграл в ней одну из ролей

Жарким летом в Мадриде пять пар в томлении страсти открывают для себя весьма неожиданные формы сексуального влечения. Изумление и страх перед неведомыми удовольствиями сменяются неконтролируемым желанием. Табу рушатся, и теперь ничто не в силах удержать героев от любовных экспериментов.

6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 15 сентября 2016
Премьера в мире 1 апреля 2016
Возраст 18+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Пако Леон
Пако Леон
В ролях
Наталия де Молина
Наталия де Молина
Алехандро Гарсия
Алехандро Гарсия
Джакобо Санчес
Джакобо Санчес
Сильвия Рей
Сильвия Рей
Пако Леон
Пако Леон
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Секреты секса и любви
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за 1 рубль
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Если поискать, то у каждой любовной пары всегда найдется в шкафу какой-нибудь заплесневелый скелетик. А то и два. Правда, далеко не все любовники и супруги об этом догадываются. А ежели и догадываются, то особого желания разбираться с этими скелетиками у них нет. Ну, мало ли что там творится в голове у твоей второй половинки – какая разница? Мало ли что не устраивает её/его в отношениях – что за ерунда?! Всегда ведь проще сделать вид, что проблемы не существует, не так ли? Однако…
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14 сентября 2016 17:08
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