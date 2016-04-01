Секреты секса и любви, 2016

Испанский актёр Пако Леон («Ещё три свадьбы», «Беременность») уже пробовал себя в качестве режиссёра, однако по большей части это были короткие метры и ленты, не вышедшие за пределы его родной страны. Однако его новая картина «Секреты секса и любви» дошла до широкого проката, а сценарий к ней он написал в соавторстве с коллегой по цеху, австралийцем Джошом Лоусоном («Задержка в развитии», «Обитель лжи»).

В центре сюжета картины «Секреты секса и любви» окажутся несколько совершенно разных пар, для которых это лето станет одним из самых незабываемых в жизни. Фильм даже можно назвать провокационным, ведь его главной темой является преодоление рамок разумного в сексуальных отношениях. Главных героев связывают сильные чувства, а также неконтролируемое влечение, которому они дадут выход в горячем Мадриде. Они поймут, что не существует ничего недозволенного и будут экспериментировать с собственными желаниями и чувствами. К чему же это в итоге приведёт?