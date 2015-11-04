Параллельные прямые пересекаются в бесконечности, 2015

Лика Алексеева является новым лицом в отечественном независимом кино. В 2013 году она сняла короткометражку «На карандаш» и теперь в прокат выходит её первая полнометражная лента. Она самостоятельно спродюсировала картину, а сценарий написала Татьяна Загадай, бывшая автором и прошлого фильма подруги. Главную роль сыграл известный в России актёр Егор Корешков, снявшийся в обеих частях «Горько». Компанию ему составила Анна Цуканова, сыгравшая в сериале «Восьмидесятые», а также в «Доме солнца».

Саша переживает глубокую личную травму, которую ей нанёс Егор. Но вместо того чтобы уладить конфликт прошлого, она ходит за мужчиной по пятам, не решаясь заговорить. Как только внутренний диалог с самой собой приводит к принятию решения подойти, судьба сама сталкивает её с ним. Теперь героям предстоит нырнуть в драматичную и порой шокирующую бездну собственных противоречий, и цена может оказаться слишком высокой. Мрачный и полный тайн фильм прекрасно подойдёт всем, кто устал от бесперебойных комедий и хочет вдумчиво насладиться подлинным искусством.