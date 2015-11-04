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Параллельные прямые пересекаются в бесконечности Параллельные прямые пересекаются в бесконечности
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Параллельные прямые пересекаются в бесконечности, 2015

2015 / Россия
5.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Причины посмотреть О фильме

Лика Алексеева является новым лицом в отечественном независимом кино. В 2013 году она сняла короткометражку «На карандаш» и теперь в прокат выходит её первая полнометражная лента. Она самостоятельно спродюсировала картину, а сценарий написала Татьяна Загадай, бывшая автором и прошлого фильма подруги. Главную роль сыграл известный в России актёр Егор Корешков, снявшийся в обеих частях «Горько». Компанию ему составила Анна Цуканова, сыгравшая в сериале «Восьмидесятые», а также в «Доме солнца».

 

Саша переживает глубокую личную травму, которую ей нанёс Егор. Но вместо того чтобы уладить конфликт прошлого, она ходит за мужчиной по пятам, не решаясь заговорить. Как только внутренний диалог с самой собой приводит к принятию решения подойти, судьба сама сталкивает её с ним. Теперь героям предстоит нырнуть в драматичную и порой шокирующую бездну собственных противоречий, и цена может оказаться слишком высокой. Мрачный и полный тайн фильм прекрасно подойдёт всем, кто устал от бесперебойных комедий и хочет вдумчиво насладиться подлинным искусством.

Двадцативосьмилетняя Саша с маниакальным упорством следит за молодым мужчиной Егором. Она уже готова заговорить с ним, но всё время что-то мешает… Этот человек очень давно надломил что-то внутри, разговор с ним прокручивался в голове тысячу раз, но что он должен сказать или сделать, чтобы стало легче? А тут ещё внезапно объявившийся отец, излишне навязчивый любовник, и несовершеннолетняя беременная пациентка. Тем временем провинциальный фотограф Егор для организации персональной выставки вынужден идти на провокации своих моделей, воплощая в жизнь их тайные страхи. Только вот сможет ли он вовремя остановиться? Где грань между провокацией и жестокостью? И вот Егор на пороге Сашиной квартиры.

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10 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 21 апреля 2016
Премьера в мире 4 ноября 2015
Возраст 18+
Прокатчик ЛА Продакшн
Режиссер
Лика Алексеева
В ролях
Егор Корешков
Егор Корешков
Анна Цуканова-Котт
Анна Цуканова-Котт
Алексей Юдников
Алексей Юдников
Любовь Соколинская
Любовь Соколинская
Софья Лебедева
Софья Лебедева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Параллельные прямые пересекаются в бесконечности 2 постера
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Точка пересечения В прокат выходит драма «Параллельные прямые пересекаются в бесконечности» – дебют режиссера Лики Алексеевой в полнометражном кино. Четырехчастное название объясняется просто: это история двух людей, чьи жизни вдруг встретились в одной точке. Молодой фотограф Егор (Егор Корешков) находит свою главную тему – фиксировать на камеру человеческие страхи. Причем интересуют его страхи не наигранные, а настоящие. Так появляется серия снимков, где центральное…
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