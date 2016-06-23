Завтрак у папы, 2015

«Завтрак у папы» стал десятым проектом режиссёра и сценариста Марии Кравченко и первым, получившим возможность появиться в широком прокате. Шанс заявить о себе появился также и у авторов сценария Юлианы Кошкиной («Крылья») и у Анны Рудницкой (сериал «Случайный свидетель»). В картине снялись известные российские актёры, в числе которых исполнитель главной роли Юрий Колокольников, не так давно блеснувший в «Игре престолов», а также звезда фильмов «Кука», «Статский советник» и «Плюс один». Компанию ему составили Катерина Шпица («Поддубный», «Пятница») и Полина Максимова («8 новых свиданий»). Роль дочери главного героя исполнила Луиза-Габриэла Бровина.

Александр Титов больше всего на свете любит свой холостяцкий образ жизни. Он неплохо зарабатывает и состоит в отношениях без обременительных обязательств с прекрасной Оксаной. Но всё меняется, когда на пороге его квартиры появляется девочка, уверяющая, что она его дочь. Как только он пускает её в дом, становится ясно, что покидать его Аля не намерена. Ко всему прочему, у Титова неожиданно появляется необходимость на неделю обзавестись семьёй, поэтому он использует подругу и девочку в корыстных целях. Однако постепенно он понимает, что родство и близость с Алей сильнее любых денег и начинает менять свою жизнь.