Завтрак у папы, 2015

«Завтрак у папы» стал десятым проектом режиссёра и сценариста Марии Кравченко и первым, получившим возможность появиться в широком прокате. Шанс заявить о себе появился также и у авторов сценария Юлианы Кошкиной («Крылья») и у Анны Рудницкой (сериал «Случайный свидетель»). В картине снялись известные российские актёры, в числе которых исполнитель главной роли Юрий Колокольников, не так давно блеснувший в «Игре престолов», а также звезда фильмов «Кука», «Статский советник» и «Плюс один». Компанию ему составили Катерина Шпица («Поддубный», «Пятница») и Полина Максимова («8 новых свиданий»). Роль дочери главного героя исполнила Луиза-Габриэла Бровина.
Александр Титов больше всего на свете любит свой холостяцкий образ жизни. Он неплохо зарабатывает и состоит в отношениях без обременительных обязательств с прекрасной Оксаной. Но всё меняется, когда на пороге его квартиры появляется девочка, уверяющая, что она его дочь. Как только он пускает её в дом, становится ясно, что покидать его Аля не намерена. Ко всему прочему, у Титова неожиданно появляется необходимость на неделю обзавестись семьёй, поэтому он использует подругу и девочку в корыстных целях. Однако постепенно он понимает, что родство и близость с Алей сильнее любых денег и начинает менять свою жизнь.
- Фильм «Завтрак у папы» является первой игровой работой режиссёра Марии Кравченко, снимавшей ранее в документальном жанре.
- Исполнительнице главной роли Луизе-Габриэле Бровиной на данный момент 13 лет. Сниматься она начала в очень раннем возрасте, и к настоящему времени за её плечами уже более 30 проектов.
- Официальным санудтреком к фильму «Завтрак у папы» стала песня «Папина дочка» в исполнении Егора Крида.
- Одну из ролей в фильме сыграл Валентин Пелка, актёр англо-польского происхождения, снимавшийся в таких картинах, как «Пианист», «Я плюю на ваши могилы 2», а также в сериале «Горец».
- Для одной из сценаристок, Анны Рудницкой, «Завтрак у папы» также является дебютом в полнометражном кино, до этого она писала для телевидения. А её коллега Юлиана Кошкина к настоящему моменту уже успела снять собственную картину «Осторожно, пистолет не заряжен!».
Саша Титов, успешный креативный директор рекламного агентства, считает себя счастливчиком: он полностью доволен собой, своей работой и ни к чему не обязывающими отношениями с коллегой Оксаной Тарелкиной. Но однажды на пороге своего пентхауса Саша встречает милую десятилетнюю девчушку Алю, которая представляется его дочкой. Готов ли Саша принять все сюрпризы, приготовленные судьбой, и в корне изменить привычную холостяцкую жизнь?