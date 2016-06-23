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Завтрак у папы Завтрак у папы
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Завтрак у папы, 2015

2015 / Россия
7.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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«Завтрак у папы» стал десятым проектом режиссёра и сценариста Марии Кравченко и первым, получившим возможность появиться в широком прокате. Шанс заявить о себе появился также и у авторов сценария Юлианы Кошкиной («Крылья») и у Анны Рудницкой (сериал «Случайный свидетель»). В картине снялись известные российские актёры, в числе которых исполнитель главной роли Юрий Колокольников, не так давно блеснувший в «Игре престолов», а также звезда фильмов «Кука», «Статский советник» и «Плюс один». Компанию ему составили Катерина Шпица («Поддубный», «Пятница») и Полина Максимова («8 новых свиданий»). Роль дочери главного героя исполнила Луиза-Габриэла Бровина.

Александр Титов больше всего на свете любит свой холостяцкий образ жизни. Он неплохо зарабатывает и состоит в отношениях без обременительных обязательств с прекрасной Оксаной. Но всё меняется, когда на пороге его квартиры появляется девочка, уверяющая, что она его дочь. Как только он пускает её в дом, становится ясно, что покидать его Аля не намерена. Ко всему прочему, у Титова неожиданно появляется необходимость на неделю обзавестись семьёй, поэтому он использует подругу и девочку в корыстных целях. Однако постепенно он понимает, что родство и близость с Алей сильнее любых денег и начинает менять свою жизнь.

- Фильм «Завтрак у папы» является первой игровой работой режиссёра Марии Кравченко, снимавшей ранее в документальном жанре.

- Исполнительнице главной роли Луизе-Габриэле Бровиной на данный момент 13 лет. Сниматься она начала в очень раннем возрасте, и к настоящему времени за её плечами уже более 30 проектов. 

- Официальным санудтреком к фильму «Завтрак у папы» стала песня «Папина дочка» в исполнении Егора Крида.

- Одну из ролей в фильме сыграл Валентин Пелка, актёр англо-польского происхождения, снимавшийся в таких картинах, как «Пианист», «Я плюю на ваши могилы 2», а также в сериале «Горец».

- Для одной из сценаристок, Анны Рудницкой, «Завтрак у папы» также является дебютом в полнометражном кино, до этого она писала для телевидения. А её коллега Юлиана Кошкина к настоящему моменту уже успела снять собственную картину «Осторожно, пистолет не заряжен!».

 

Саша Титов, успешный креативный директор рекламного агентства, считает себя счастливчиком: он полностью доволен собой, своей работой и ни к чему не обязывающими отношениями с коллегой Оксаной Тарелкиной. Но однажды на пороге своего пентхауса Саша встречает милую десятилетнюю девчушку Алю, которая представляется его дочкой. Готов ли Саша принять все сюрпризы, приготовленные судьбой, и в корне изменить привычную холостяцкую жизнь?
 

7.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 23 июня 2016
Премьера в мире 23 июня 2016
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Мария Кравченко
Мария Кравченко
В ролях
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Катерина Шпица
Катерина Шпица
Луиза-Габриэла Бровина
Луиза-Габриэла Бровина
Полина Максимова
Полина Максимова
Валентин Пелка
Валентин Пелка
Все актеры и съемочная группа
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Завтраки бывают разные. Бывают очень полезные и …дико скучные. Как манная каша, например. Назовем такие завтраки «мамина слабость» - ибо какая мамочка не пичкала подобным свое чадо?! А бывают завтраки – детеныша за уши не оттащить. Намазанная на хлеб шоколадная паста, хрустящие кукурузные хлопья с молоком, ну, и так далее. Это уже яства из папиной кулинарной книги: ведь не станет же глава семейства колупаться с овсянкой. А потому, когда папа готовит завтрак, у маленьких…
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