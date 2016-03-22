Элвис и Никсон, 2016

Режиссёр Лиза Джонсон уже успела показать себя на «Берлинском кинофестивале», а её новая картина совершенно не похожа на всё, что женщина снимала до этого. Это своеобразный ремейк фильма 1997 года под названием «Элвис встречает Никсона». Более всего впечатляет внушительный актёрский состав, в который входят как ветераны кино, так и юные звёзды. Роль президента Никсона исполнил Кевин Спейси, известный современному зрителю по участию в сериале «Карточный домик». Легендарного Элвиса Пресли сыграл Майкл Шеннон, которого можно увидеть в «Подпольной империи» и «Человеке из стали». Также в картине засветился главный представитель «Чудаков» Джонни Ноксвил,а другие роли исполнили Эван Питерс из «Американской истории ужасов» и Алекс Петтифер, снявшийся в ленте «Я – четвёртый».

В основу сюжета легла реальная история, которая произошла 21 декабря 1970 года в Вашингтоне. У Пресли накануне случилась семейная драма, а Никсон стремительно теряет свою популярность. Поэтому данная встреча призвана спасти их обоих. Элвис желает встать на путь защиты общества от потребления наркотиков и просит назначить его главой соответствующего ведомства. Но все прекрасно знают, какой у музыканта буйный нрав, поэтому переговоры грозят закончиться полным провалом. Тем не менее уморительные и комичные ситуации зрителям и героям точно обеспечены.