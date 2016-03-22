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Элвис и Никсон Элвис и Никсон
Киноафиша Фильмы Элвис и Никсон
Elvis & Nixon

Элвис и Никсон, 2016

2016 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть О фильме

Режиссёр Лиза Джонсон уже успела показать себя на «Берлинском кинофестивале», а её новая картина совершенно не похожа на всё, что женщина снимала до этого. Это своеобразный ремейк фильма 1997 года под названием «Элвис встречает Никсона». Более всего впечатляет внушительный актёрский состав, в который входят как ветераны кино, так и юные звёзды. Роль президента Никсона исполнил Кевин Спейси, известный современному зрителю по участию в сериале «Карточный домик». Легендарного Элвиса Пресли сыграл Майкл Шеннон, которого можно увидеть в «Подпольной империи» и «Человеке из стали». Также в картине засветился главный представитель «Чудаков» Джонни Ноксвил,а другие роли исполнили Эван Питерс из «Американской истории ужасов» и Алекс Петтифер, снявшийся в ленте «Я – четвёртый».

 

В основу сюжета легла реальная история, которая произошла 21 декабря 1970 года в Вашингтоне. У Пресли накануне случилась семейная драма, а Никсон стремительно теряет свою популярность. Поэтому данная встреча призвана спасти их обоих. Элвис желает встать на путь защиты общества от потребления наркотиков и просит назначить его главой соответствующего ведомства. Но все прекрасно знают, какой у музыканта буйный нрав, поэтому переговоры грозят закончиться полным провалом. Тем не менее уморительные и комичные ситуации зрителям и героям точно обеспечены.

О чем болтали король рок-н-ролла Элвис Пресли и президент США Ричард Никсон, когда они встретились в Овальном зале вашингтонского Капитолия? Обеспокоенный стремительным распространением в Америке наркомании и социализма, Элвис просит назначить его тайным агентом наркоконтроля. Президент принимает предложение певца, но заставить Пресли соблюсти хотя бы протокол Белому дому так и не удалось…

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 21 апреля 2016
Премьера в мире 22 марта 2016
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Лиза Джонсон
В ролях
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Майкл Шеннон
Майкл Шеннон
Эшли Бенсон
Эшли Бенсон
Эван Питерс
Эван Питерс
Колин Хэнкс
Колин Хэнкс
Все актеры и съемочная группа
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Элвис и Никсон смотреть онлайн

Элвис и Никсон
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Король под прикрытием В прокат выходит комедия Лизы Джонсон «Элвис и Никсон» о встрече американского президента Ричарда Никсона (Кевин Спейси) с мировой звездой музыки Элвисом Пресли (Майкл Шеннон). Этот факт действительно имел место:  в 1972 году президент и Пресли беседовали в знаменитом Овальном кабинете Белого дома, о чем  свидетельствует сделанная в тот день фотография,  Однако встреча проходила за закрытыми дверьми и протокола не велось, поэтому сюжет…
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belkadura 25 апреля 2016, 23:30
бред....не интересно.
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20 апреля 2016 17:01
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