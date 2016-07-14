Хорошие дети, 2016

Энди, Нора, Спайс и Лайон заканчивают учебу в элитной старшей школе. В какой-то момент они понимают, что почти не получили нормального опыта старшеклассника, так как все время были занятый учебой и примерным поведением, чтобы не разочаровать родителей. Поэтому перед поступлением в колледж они решают провести последнее лето своей юности в полном отрыве, чтобы открыть для себя другую сторону жизни. Молодых людей ждут безбашенные вечеринки, литры алкоголя и множество случайных партнеров, прежде чем они поймут, что важно принимать себя таким, какой ты есть.
Это непростая история четырех друзей, они ученики элитной школы и круглые отличники. Но только слишком забиты, и, окончив школу, друзья решают что-то изменить в своей жизни. Ведь это так не просто — быть для всех примером, но в то же время и насмешкой. Ребята решаются после выпускного попробовать на вкус всю сладость взрослой жизни, но только как все это сделать? Они легко находят выход, пустившись во все тяжкие. Но смогут ли они устоять перед кучей соблазнов и похоти? Конечно же нет. Это еще никому не удавалось, особенно когда они именно к этому стремятся.
Так и начинаются их общие приключения, но во чем они смогут увязнуть, как они пройдут это своеобразное крещение взрослой жизни?