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Good Kids

Хорошие дети, 2016

2016 / США
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Энди, Нора, Спайс и Лайон заканчивают учебу в элитной старшей школе. В какой-то момент они понимают, что почти не получили нормального опыта старшеклассника, так как все время были занятый учебой и примерным поведением, чтобы не разочаровать родителей. Поэтому перед поступлением в колледж они решают провести последнее лето своей юности в полном отрыве, чтобы открыть для себя другую сторону жизни. Молодых людей ждут безбашенные вечеринки, литры алкоголя и множество случайных партнеров, прежде чем они поймут, что важно принимать себя таким, какой ты есть. 

  • Сценарий фильма был включен в Черный список 2011 года, список самых лучших нереализованных сценариев года. Прежде чем его сняли с полки, прошло почти пять лет.
  • Крис МакКой, написавший сценарий, также был принят на роль его постановщика. Это его режиссерский дебют в формате полного метра: единственной его работой в качестве режиссера была короткометражка «Велосипед».
  • Основные съемки фильма шли с 12 сентября по 9 октября 2014 года в Массачусетсе.
  • Получив у девушки согласие на свидание, Лайон выполняет сальто назад. Матео Ариас, исполнивший его роль, выполнил трюк самостоятельно: он научился делать их во время съемок фильма «В ударе» на Disney XD. В обоих фильмах Ариас играет мастеров боевых искусств.

Это непростая история четырех друзей, они ученики элитной школы и круглые отличники. Но только слишком забиты, и, окончив школу, друзья решают что-то изменить в своей жизни. Ведь это так не просто — быть для всех примером, но в то же время и насмешкой. Ребята решаются после выпускного попробовать на вкус всю сладость взрослой жизни, но только как все это сделать? Они легко находят выход, пустившись во все тяжкие. Но смогут ли они устоять перед кучей соблазнов и похоти? Конечно же нет. Это еще никому не удавалось, особенно когда они именно к этому стремятся.

Так и начинаются их общие приключения, но во чем они смогут увязнуть, как они пройдут это своеобразное крещение взрослой жизни?

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 14 июля 2016
Премьера онлайн 17 ноября 2017
Премьера в мире 14 июля 2016
Возраст 18+
Режиссер
Крис МакКой
В ролях
Зои Дойч
Зои Дойч
Николас Браун
Николас Браун
Матео Ариас
Израэл Бруссар
Израэл Бруссар
Эшли Джадд
Эшли Джадд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хорошие дети 2 постера
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