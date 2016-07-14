Хорошие дети, 2016

Это непростая история четырех друзей, они ученики элитной школы и круглые отличники. Но только слишком забиты, и, окончив школу, друзья решают что-то изменить в своей жизни. Ведь это так не просто — быть для всех примером, но в то же время и насмешкой. Ребята решаются после выпускного попробовать на вкус всю сладость взрослой жизни, но только как все это сделать? Они легко находят выход, пустившись во все тяжкие. Но смогут ли они устоять перед кучей соблазнов и похоти? Конечно же нет. Это еще никому не удавалось, особенно когда они именно к этому стремятся.



Так и начинаются их общие приключения, но во чем они смогут увязнуть, как они пройдут это своеобразное крещение взрослой жизни?