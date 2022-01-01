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Архив премьер 1990 года

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1 января 1990
Индустриальная симфония №1: Сон девушки с разбитым сердцем, Дэвид Линч, США Палач, Виктор Сергеев, СССР Духов день, Сергей Сельянов, СССР По прозвищу «Зверь», Александр Муратов, Россия Собачий пир, Леонид Менакер, СССР
2 января 1990
Бумажные глаза Пришвина, Валерий Огородников, СССР
12 января 1990
Внутреннее расследование, Майк Фиггис, США Техасская резня бензопилой 3: Кожаное лицо, Джефф Барр, США
19 января 1990
Дрожь земли, Рон Андервуд, США
22 января 1990
Остров сокровищ, Фрейзер С. Хестон, Великобритания / США
27 января 1990
Любовь крупным планом, Алан Рудольф, США
31 января 1990
Очарованный странник, Ирина Поплавская, СССР
1 февраля 1990
Бабник, СССР Крупный план, Аббас Киаростами, Иран
2 февраля 1990
Стелла, Джон Эрман, США Мужчины не уходят, Пол Брикман, США
9 февраля 1990
Большой калибр, Боб Кларк, США
11 февраля 1990
Оно, Сергей Овчаров, СССР
16 февраля 1990
Ночной народ, Клайв Баркер, США Гора мужества, Кристофер Лейтч, США / Франция Месть, Тони Скотт, США / Мексика
26 февраля 1990
Слишком молода, чтобы умереть?, Роберт Марковиц, США
1 марта 1990
Сэнит Зон, Ефим Гальперин, СССР
2 марта 1990
Ивин А., Игорь Черницкий, СССР
3 марта 1990
Налево от лифта, Эдуар Молинаро, Франция
9 марта 1990
Джо против Вулкана, Джон Патрик Шэнли, США
23 марта 1990
Удар по системе, Ян Эглсон, США Золотая молодежь, Уит Стиллман, США Красотка, Гэрри Маршалл, США
26 марта 1990
Случайный вальс, Светлана Проскурина, СССР
28 марта 1990
Тихие палисады, Бернард Шмитт, США / Франция
30 марта 1990
Черепашки-ниндзя, Стив Бэррон, США / Гонконг
6 апреля 1990
Люблю тебя до смерти, Лоуренс Кэздан, США Плакса, Джон Уотерс, США
17 апреля 1990
Возвращение в Зурбаган, Олег Гойда, СССР
21 апреля 1990
Красный прибой, Х. Гордон Боос, США Похороны Сталина, Евгений Евтушенко, СССР
27 апреля 1990
Вопросы и ответы, Сидни Люмет, США Винсент и Тео, Роберт Олтмен, Германия / Франция / Великобритания / Нидерланды / Италия
1 мая 1990
Трудно быть богом, Петер Фляйшман, Владимир Горпенко, ФРГ / Франция / СССР
3 мая 1990
Сказки с темной стороны, Джон Харрисон, США
6 мая 1990
Корчак, Анджей Вайда, Польша / Германия / Великобритания
9 мая 1990
Загон, Роберт Дауни ст, США Дамский портной, Леонид Горовец, СССР
10 мая 1990
Сны Акиры Куросавы, Акира Куросава, США / Япония
18 мая 1990
Птичка на проводе, Джон Бэдэм, США
19 мая 1990
Дикие сердцем, Дэвид Линч, США
25 мая 1990
Ведьмы, Николас Роуг, Великобритания Назад в будущее 3, Роберт Земекис, США Только через ее труп, Морис Филлипс, США
1 июня 1990
Моя морячка, Анатолий Эйрамджан, СССР
6 июня 1990
Царская охота, Виталий Мельников, Россия Паспорт, Георгий Данелия, СССР Бакенбарды, Юрий Мамин, СССР Повесть непогашенной луны, Евгений Цымбал, СССР
8 июня 1990
Другие 48 часов, Уолтер Хилл, США
14 июня 1990
Дик Трэйси, Уоррен Битти, США
22 июня 1990
Робокоп 2, Ирвин Кершнер, США
27 июня 1990
Мальчики, Юрий Григорьев Дни грома, Тони Скотт, США
29 июня 1990
Папа-призрак, Сидни Пуатье, США
1 июля 1990
Дежа Вю, Юлиуш Махульский, СССР / Польша
2 июля 1990
Крепкий орешек 2, Ренни Харлин, США
13 июля 1990
Привидение, Джерри Цукер, США
18 июля 1990
Боязнь пауков, Фрэнк Маршалл, США
20 июля 1990
Новичок, Эндрю Бергман, США
25 июля 1990
Презумпция невиновности, Алан Дж. Пакула, США
10 августа 1990
Коматозники, Джоэл Шумахер, США Два Джейка, Джек Николсон, США Эйр Америка, Роджер Споттисвуд, США
16 августа 1990
Яма, Светлана Ильинская, Швеция
17 августа 1990
Мой голубой рай, Херберт Росс, США Красивая жизнь, Артур Хиллер, США
22 августа 1990
Прибавьте громкость, Аллан Мойле, Канада / США
24 августа 1990
Мужчины за работой, Эмилио Эстевес, США Человек тьмы, Сэм Рэйми, США
28 августа 1990
Гонки по кругу, Сэнди Танг, США
1 сентября 1990
Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии, Сергей Тарасов, СССР
7 сентября 1990
Ребро Адама, Вячеслав Криштофович, СССР
8 сентября 1990
Мистер Джонсон, Брюс Бересфорд, США
9 сентября 1990
Славные парни, Мартин Скорсезе, США Доверься, Хэл Хартли, США / Великобритания
10 сентября 1990
Розенкранц и Гильденcтерн мертвы, Том Стоппард, Великобритания / США
12 сентября 1990
Лебединое озеро. Зона, Юрий Ильенко, Швеция / Канада / СССР
13 сентября 1990
Я нанял убийцу по контракту, Аки Каурисмяки, Финляндия / Великобритания / Германия / Швеция / Франция Поле, Джим Шеридан, Ирландия / Великобритания
14 сентября 1990
Открытки с края бездны, Майк Николс, США Кидалы, Стивен Фрирз, США Состояние исступления, Фил Джоану, США / Великобритания
15 сентября 1990
Послушайте завтра, Джон Эмиел, США
27 сентября 1990
Обнаженное танго, Леонард Шредер, США / Япония / Швейцария / Аргентина
28 сентября 1990
Генри и Джун, Филип Кауфман, США
1 октября 1990
Вербовщик, Эдуард Гаврилов, СССР
12 октября 1990
Мистер Судьба, Джеймс Орр, США
19 октября 1990
Авалон, Барри Левинсон, США Танцующий с волками, Кевин Костнер, США
1 ноября 1990
Мистер и миссис Бридж, Джеймс Айвори, США / Великобритания
2 ноября 1990
Лестница Иакова, Эдриан Лайн, США
10 ноября 1990
Один дома, Крис Коламбус, США Верно, безумно, глубоко, Энтони Мингелла, Великобритания
14 ноября 1990
Европа, Европа, Агнешка Холланд, США
16 ноября 1990
Спасатели в Австралии, Гендель Батой, Майк Габриэль, США Рокки 5, Джон Г. Эвилдсен, США
18 ноября 1990
Оно, Томми Ли Уоллес, США / Канада
1 декабря 1990
Я объявляю вам войну, Ярополк Лапшин, СССР Русская рулетка, Валерий Чиков, СССР Униженные и оскорбленные, СССР
4 декабря 1990
Облако-рай, Николай Досталь, СССР
7 декабря 1990
Новичок, Клинт Иствуд, США
12 декабря 1990
Пробуждение, Пенни Маршалл, США
14 декабря 1990
Капитан Америка, Альберт Пьюн, США Русалки, Ричард Бенджамин, США Гавана, Сидни Поллак, США Уж кто бы говорил 2, Эми Хекерлинг, США
19 декабря 1990
Гамлет, Франко Дзеффирелли, США / Франция / Великобритания
21 декабря 1990
Костер тщеславий, Брайан Де Пальма, США Русский отдел, Фред Скеписи, США Детсадовский полицейский, Айвэн Райтман, США
23 декабря 1990
Вид на жительство, Питер Уир, США / Австралия / Франция
25 декабря 1990
Дрянь, Анатолий Иванов, СССР
29 декабря 1990
Лох-победитель воды, Аркадий Тигай
31 декабря 1990
Корова, Александр Петров, СССР
1902 1904 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
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Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
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