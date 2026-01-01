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Архив премьер 1990 года

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1 января 1990
По прозвищу «Зверь», Александр Муратов, СССР Собачий пир, Леонид Менакер, СССР Духов день, Сергей Сельянов, СССР Это мы, господи..., Александр Итыгилов, СССР Палач, Виктор Сергеев, СССР Индустриальная симфония №1: Сон девушки с разбитым сердцем, Дэвид Линч, США Балаган, Андрей Бенкендорф, СССР
2 января 1990
Бумажные глаза Пришвина, Валерий Огородников, СССР
7 января 1990
Когда-то давно, Галина Баринова, СССР
12 января 1990
Техасская резня бензопилой 3: Кожаное лицо, Джефф Барр, США Внутреннее расследование, Майк Фиггис, США
19 января 1990
Дрожь земли, Рон Андервуд, США
22 января 1990
Остров сокровищ, Фрейзер С. Хестон, Великобритания / США
27 января 1990
Любовь крупным планом, Алан Рудольф, США
31 января 1990
Очарованный странник, Ирина Поплавская, СССР
1 февраля 1990
Крупный план, Аббас Киаростами, Иран Бабник, СССР
2 февраля 1990
Стелла, Джон Эрман, США Мужчины не уходят, Пол Брикман, США
7 февраля 1990
Как Ниночка царицей стала, Сергей Олифиренко, СССР
9 февраля 1990
Большой калибр, Боб Кларк, США
11 февраля 1990
Оно, Сергей Овчаров, СССР
16 февраля 1990
Ночной народ, Клайв Баркер, США Гора мужества, Кристофер Лейтч, США / Франция Месть, Тони Скотт, США / Мексика
24 февраля 1990
Рой, Владимир Хотиненко, СССР
26 февраля 1990
Слишком молода, чтобы умереть?, Роберт Марковиц, США
1 марта 1990
Сэнит Зон, Ефим Гальперин, СССР
2 марта 1990
Ивин А., Игорь Черницкий, СССР
3 марта 1990
Налево от лифта, Эдуар Молинаро, Франция
9 марта 1990
Джо против Вулкана, Джон Патрик Шэнли, США
23 марта 1990
Красотка, Гэрри Маршалл, США Золотая молодежь, Уит Стиллман, США Удар по системе, Ян Эглсон, США
26 марта 1990
Случайный вальс, Светлана Проскурина, СССР
28 марта 1990
Тихие палисады, Бернард Шмитт, США / Франция
30 марта 1990
Черепашки-ниндзя, Стив Бэррон, США / Гонконг
6 апреля 1990
Люблю тебя до смерти, Лоуренс Кэздан, США Плакса, Джон Уотерс, США
17 апреля 1990
Возвращение в Зурбаган, Олег Гойда, СССР
21 апреля 1990
Красный прибой, Х. Гордон Боос, США Похороны Сталина, Евгений Евтушенко, СССР
22 апреля 1990
В поисках Олуэн, Валерий Угаров, СССР
27 апреля 1990
Винсент и Тео, Роберт Олтмен, Германия / Франция / Великобритания / Нидерланды / Италия Вопросы и ответы, Сидни Люмет, США
1 мая 1990
Трудно быть богом, Петер Фляйшман, Владимир Горпенко, ФРГ / Франция / СССР
3 мая 1990
Сказки с темной стороны, Джон Харрисон, США
5 мая 1990
Фанат, Владимир Феоктистов, СССР
6 мая 1990
Корчак, Анджей Вайда, Польша / Германия / Великобритания
9 мая 1990
Дамский портной, Леонид Горовец, СССР Загон, Роберт Дауни ст, США
10 мая 1990
Сны Акиры Куросавы, Акира Куросава, США / Япония
18 мая 1990
Птичка на проводе, Джон Бэдэм, США
19 мая 1990
Дикие сердцем, Дэвид Линч, США
25 мая 1990
Назад в будущее 3, Роберт Земекис, США Только через ее труп, Морис Филлипс, США Ведьмы, Николас Роуг, Великобритания
1 июня 1990
Моя морячка, Анатолий Эйрамджан, СССР
6 июня 1990
Паспорт, Георгий Данелия, СССР Царская охота, Виталий Мельников, Россия Повесть непогашенной луны, Евгений Цымбал, СССР Бакенбарды, Юрий Мамин, СССР
8 июня 1990
Другие 48 часов, Уолтер Хилл, США
14 июня 1990
Дик Трэйси, Уоррен Битти, США
22 июня 1990
Робокоп 2, Ирвин Кершнер, США
27 июня 1990
Мальчики, Юрий Григорьев, СССР Дни грома, Тони Скотт, США
29 июня 1990
Папа-призрак, Сидни Пуатье, США
1 июля 1990
Дежа Вю, Юлиуш Махульский, СССР / Польша
2 июля 1990
Крепкий орешек 2, Ренни Харлин, США
13 июля 1990
Привидение, Джерри Цукер, США
18 июля 1990
Боязнь пауков, Фрэнк Маршалл, США
20 июля 1990
Новичок, Эндрю Бергман, США
25 июля 1990
Презумпция невиновности, Алан Дж. Пакула, США
10 августа 1990
Коматозники, Джоэл Шумахер, США Эйр Америка, Роджер Споттисвуд, США Два Джейка, Джек Николсон, США
16 августа 1990
Яма, Светлана Ильинская, Швеция
17 августа 1990
Красивая жизнь, Артур Хиллер, США Мой голубой рай, Херберт Росс, США
22 августа 1990
Прибавьте громкость, Аллан Мойле, Канада / США
24 августа 1990
Человек тьмы, Сэм Рэйми, США Мужчины за работой, Эмилио Эстевес, США
28 августа 1990
Гонки по кругу, Сэнди Танг, США Серый волк & Красная шапочка, Гарри Бардин, СССР
1 сентября 1990
Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии, Сергей Тарасов, СССР
7 сентября 1990
Ребро Адама, Вячеслав Криштофович, СССР
8 сентября 1990
Мистер Джонсон, Брюс Бересфорд, США
9 сентября 1990
Славные парни, Мартин Скорсезе, США Доверься, Хэл Хартли, США / Великобритания
10 сентября 1990
Розенкранц и Гильденcтерн мертвы, Том Стоппард, Великобритания / США
12 сентября 1990
Лебединое озеро. Зона, Юрий Ильенко, Швеция / Канада / СССР
13 сентября 1990
Поле, Джим Шеридан, Ирландия / Великобритания Я нанял убийцу по контракту, Аки Каурисмяки, Финляндия / Великобритания / Германия / Швеция / Франция
14 сентября 1990
Кидалы, Стивен Фрирз, США Состояние исступления, Фил Джоану, США / Великобритания Открытки с края бездны, Майк Николс, США
15 сентября 1990
Послушайте завтра, Джон Эмиел, США
27 сентября 1990
Обнаженное танго, Леонард Шредер, США / Япония / Швейцария / Аргентина
28 сентября 1990
Генри и Джун, Филип Кауфман, США
1 октября 1990
Вербовщик, Эдуард Гаврилов, СССР
12 октября 1990
Мистер Судьба, Джеймс Орр, США
19 октября 1990
Авалон, Барри Левинсон, США Танцующий с волками, Кевин Костнер, США
1 ноября 1990
Мистер и миссис Бридж, Джеймс Айвори, США / Великобритания
2 ноября 1990
Лестница Иакова, Эдриан Лайн, США
10 ноября 1990
Один дома, Крис Коламбус, США Верно, безумно, глубоко, Энтони Мингелла, Великобритания
14 ноября 1990
Европа, Европа, Агнешка Холланд, США
16 ноября 1990
Рокки 5, Джон Г. Эвилдсен, США Спасатели в Австралии, Гендель Батой, Майк Габриэль, США
18 ноября 1990
Оно, Томми Ли Уоллес, США / Канада
1 декабря 1990
Униженные и оскорбленные, СССР Я объявляю вам войну, Ярополк Лапшин, СССР Русская рулетка, Валерий Чиков, СССР Здравия желаю! или Бешеный дембель, Юрий Волкогон, СССР
4 декабря 1990
Облако-рай, Николай Досталь, СССР
7 декабря 1990
Новичок, Клинт Иствуд, США
12 декабря 1990
Пробуждение, Пенни Маршалл, США
14 декабря 1990
Уж кто бы говорил 2, Эми Хекерлинг, США Капитан Америка, Альберт Пьюн, США Гавана, Сидни Поллак, США Русалки, Ричард Бенджамин, США
19 декабря 1990
Гамлет, Франко Дзеффирелли, США / Франция / Великобритания
21 декабря 1990
Детсадовский полицейский, Айвэн Райтман, США Костер тщеславий, Брайан Де Пальма, США Русский отдел, Фред Скеписи, США
23 декабря 1990
Вид на жительство, Питер Уир, США / Австралия / Франция
25 декабря 1990
Дрянь, Анатолий Иванов, СССР
29 декабря 1990
Лох-победитель воды, Аркадий Тигай, СССР
31 декабря 1990
Корова, Александр Петров, СССР
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