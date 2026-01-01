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1 января 1990
По прозвищу «Зверь»
, Александр Муратов, СССР
Собачий пир
, Леонид Менакер, СССР
Духов день
, Сергей Сельянов, СССР
Это мы, господи...
, Александр Итыгилов, СССР
Палач
, Виктор Сергеев, СССР
Индустриальная симфония №1: Сон девушки с разбитым сердцем
, Дэвид Линч, США
Балаган
, Андрей Бенкендорф, СССР
2 января 1990
Бумажные глаза Пришвина
, Валерий Огородников, СССР
7 января 1990
Когда-то давно
, Галина Баринова, СССР
12 января 1990
Техасская резня бензопилой 3: Кожаное лицо
, Джефф Барр, США
Внутреннее расследование
, Майк Фиггис, США
19 января 1990
Дрожь земли
, Рон Андервуд, США
22 января 1990
Остров сокровищ
, Фрейзер С. Хестон, Великобритания / США
27 января 1990
Любовь крупным планом
, Алан Рудольф, США
31 января 1990
Очарованный странник
, Ирина Поплавская, СССР
1 февраля 1990
Крупный план
, Аббас Киаростами, Иран
Бабник
, СССР
2 февраля 1990
Стелла
, Джон Эрман, США
Мужчины не уходят
, Пол Брикман, США
7 февраля 1990
Как Ниночка царицей стала
, Сергей Олифиренко, СССР
9 февраля 1990
Большой калибр
, Боб Кларк, США
11 февраля 1990
Оно
, Сергей Овчаров, СССР
16 февраля 1990
Ночной народ
, Клайв Баркер, США
Гора мужества
, Кристофер Лейтч, США / Франция
Месть
, Тони Скотт, США / Мексика
24 февраля 1990
Рой
, Владимир Хотиненко, СССР
26 февраля 1990
Слишком молода, чтобы умереть?
, Роберт Марковиц, США
1 марта 1990
Сэнит Зон
, Ефим Гальперин, СССР
2 марта 1990
Ивин А.
, Игорь Черницкий, СССР
3 марта 1990
Налево от лифта
, Эдуар Молинаро, Франция
9 марта 1990
Джо против Вулкана
, Джон Патрик Шэнли, США
23 марта 1990
Красотка
, Гэрри Маршалл, США
Золотая молодежь
, Уит Стиллман, США
Удар по системе
, Ян Эглсон, США
26 марта 1990
Случайный вальс
, Светлана Проскурина, СССР
28 марта 1990
Тихие палисады
, Бернард Шмитт, США / Франция
30 марта 1990
Черепашки-ниндзя
, Стив Бэррон, США / Гонконг
6 апреля 1990
Люблю тебя до смерти
, Лоуренс Кэздан, США
Плакса
, Джон Уотерс, США
17 апреля 1990
Возвращение в Зурбаган
, Олег Гойда, СССР
21 апреля 1990
Красный прибой
, Х. Гордон Боос, США
Похороны Сталина
, Евгений Евтушенко, СССР
22 апреля 1990
В поисках Олуэн
, Валерий Угаров, СССР
27 апреля 1990
Винсент и Тео
, Роберт Олтмен, Германия / Франция / Великобритания / Нидерланды / Италия
Вопросы и ответы
, Сидни Люмет, США
1 мая 1990
Трудно быть богом
, Петер Фляйшман, Владимир Горпенко, ФРГ / Франция / СССР
3 мая 1990
Сказки с темной стороны
, Джон Харрисон, США
5 мая 1990
Фанат
, Владимир Феоктистов, СССР
6 мая 1990
Корчак
, Анджей Вайда, Польша / Германия / Великобритания
9 мая 1990
Дамский портной
, Леонид Горовец, СССР
Загон
, Роберт Дауни ст, США
10 мая 1990
Сны Акиры Куросавы
, Акира Куросава, США / Япония
18 мая 1990
Птичка на проводе
, Джон Бэдэм, США
19 мая 1990
Дикие сердцем
, Дэвид Линч, США
25 мая 1990
Назад в будущее 3
, Роберт Земекис, США
Только через ее труп
, Морис Филлипс, США
Ведьмы
, Николас Роуг, Великобритания
1 июня 1990
Моя морячка
, Анатолий Эйрамджан, СССР
6 июня 1990
Паспорт
, Георгий Данелия, СССР
Царская охота
, Виталий Мельников, Россия
Повесть непогашенной луны
, Евгений Цымбал, СССР
Бакенбарды
, Юрий Мамин, СССР
8 июня 1990
Другие 48 часов
, Уолтер Хилл, США
14 июня 1990
Дик Трэйси
, Уоррен Битти, США
22 июня 1990
Робокоп 2
, Ирвин Кершнер, США
27 июня 1990
Мальчики
, Юрий Григорьев, СССР
Дни грома
, Тони Скотт, США
29 июня 1990
Папа-призрак
, Сидни Пуатье, США
1 июля 1990
Дежа Вю
, Юлиуш Махульский, СССР / Польша
2 июля 1990
Крепкий орешек 2
, Ренни Харлин, США
13 июля 1990
Привидение
, Джерри Цукер, США
18 июля 1990
Боязнь пауков
, Фрэнк Маршалл, США
20 июля 1990
Новичок
, Эндрю Бергман, США
25 июля 1990
Презумпция невиновности
, Алан Дж. Пакула, США
10 августа 1990
Коматозники
, Джоэл Шумахер, США
Эйр Америка
, Роджер Споттисвуд, США
Два Джейка
, Джек Николсон, США
16 августа 1990
Яма
, Светлана Ильинская, Швеция
17 августа 1990
Красивая жизнь
, Артур Хиллер, США
Мой голубой рай
, Херберт Росс, США
22 августа 1990
Прибавьте громкость
, Аллан Мойле, Канада / США
24 августа 1990
Человек тьмы
, Сэм Рэйми, США
Мужчины за работой
, Эмилио Эстевес, США
28 августа 1990
Гонки по кругу
, Сэнди Танг, США
Серый волк & Красная шапочка
, Гарри Бардин, СССР
1 сентября 1990
Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии
, Сергей Тарасов, СССР
7 сентября 1990
Ребро Адама
, Вячеслав Криштофович, СССР
8 сентября 1990
Мистер Джонсон
, Брюс Бересфорд, США
9 сентября 1990
Славные парни
, Мартин Скорсезе, США
Доверься
, Хэл Хартли, США / Великобритания
10 сентября 1990
Розенкранц и Гильденcтерн мертвы
, Том Стоппард, Великобритания / США
12 сентября 1990
Лебединое озеро. Зона
, Юрий Ильенко, Швеция / Канада / СССР
13 сентября 1990
Поле
, Джим Шеридан, Ирландия / Великобритания
Я нанял убийцу по контракту
, Аки Каурисмяки, Финляндия / Великобритания / Германия / Швеция / Франция
14 сентября 1990
Кидалы
, Стивен Фрирз, США
Состояние исступления
, Фил Джоану, США / Великобритания
Открытки с края бездны
, Майк Николс, США
15 сентября 1990
Послушайте завтра
, Джон Эмиел, США
27 сентября 1990
Обнаженное танго
, Леонард Шредер, США / Япония / Швейцария / Аргентина
28 сентября 1990
Генри и Джун
, Филип Кауфман, США
1 октября 1990
Вербовщик
, Эдуард Гаврилов, СССР
12 октября 1990
Мистер Судьба
, Джеймс Орр, США
19 октября 1990
Авалон
, Барри Левинсон, США
Танцующий с волками
, Кевин Костнер, США
1 ноября 1990
Мистер и миссис Бридж
, Джеймс Айвори, США / Великобритания
2 ноября 1990
Лестница Иакова
, Эдриан Лайн, США
10 ноября 1990
Один дома
, Крис Коламбус, США
Верно, безумно, глубоко
, Энтони Мингелла, Великобритания
14 ноября 1990
Европа, Европа
, Агнешка Холланд, США
16 ноября 1990
Рокки 5
, Джон Г. Эвилдсен, США
Спасатели в Австралии
, Гендель Батой, Майк Габриэль, США
18 ноября 1990
Оно
, Томми Ли Уоллес, США / Канада
1 декабря 1990
Униженные и оскорбленные
, СССР
Я объявляю вам войну
, Ярополк Лапшин, СССР
Русская рулетка
, Валерий Чиков, СССР
Здравия желаю! или Бешеный дембель
, Юрий Волкогон, СССР
4 декабря 1990
Облако-рай
, Николай Досталь, СССР
7 декабря 1990
Новичок
, Клинт Иствуд, США
12 декабря 1990
Пробуждение
, Пенни Маршалл, США
14 декабря 1990
Уж кто бы говорил 2
, Эми Хекерлинг, США
Капитан Америка
, Альберт Пьюн, США
Гавана
, Сидни Поллак, США
Русалки
, Ричард Бенджамин, США
19 декабря 1990
Гамлет
, Франко Дзеффирелли, США / Франция / Великобритания
21 декабря 1990
Детсадовский полицейский
, Айвэн Райтман, США
Костер тщеславий
, Брайан Де Пальма, США
Русский отдел
, Фред Скеписи, США
23 декабря 1990
Вид на жительство
, Питер Уир, США / Австралия / Франция
25 декабря 1990
Дрянь
, Анатолий Иванов, СССР
29 декабря 1990
Лох-победитель воды
, Аркадий Тигай, СССР
31 декабря 1990
Корова
, Александр Петров, СССР
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