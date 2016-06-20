День независимости: Возрождение, 2016

Уилл Смит, игравший главную роль в первом «Дне независимости», отказался вернуться в проект из-за финансовых разногласий.

В свою очередь, режиссёр картины Ролланд Эммерих всё же не терял надежды на возвращение актёра и даже имел на руках 2 разные версии сценария. Один из них был специально написан для Смита.

Вместо того чтобы взять на роли Патрисии Уитмор и Дилана Дюброу прежних актёров, бывших в то время детьми, продюсеры пригласили других исполнителей. Поэтому места Мэй Уитман и Росса Бэгли заняли Майка Монро и Дэвид Ашер.

Вскоре после успеха первого фильма, компания “20th Century Fox” заплатила Дину Девлину большую сумму денег, чтобы он написал сценарий для продолжения. Однако после завершения сценария Девлин не стал отдавать его, вернув вместо этого полученный аванс, так как чувствовал, что история не дотягивает до уровня первого фильма. Только примерно через 15 лет Девлин встретился с Роландом Эммерихом, чтобы еще раз попробовать создать сиквел.

На памятнике войне 1996-го года в Вашингтоне, показанном в начале фильма, можно заметить имя “Рассел Кэсс”. Рассел Кэсс — это имя персонажа Рэнди Куэйда, который пожертвовал собой, чтобы уничтожить корабль, приближающийся к “Зоне 51” в первом “Дне независимости”.

Уилл Смит должен был вернуться к роли капитана Стивена Хиллера, но студия отказалась удовлетворить его просьбу о зарплате в 50 миллионов долларов за два продолжения.

Фильм посвящен актеру Роберту Лоджи, который появился в обоих фильмах и скончался вскоре после окончания съемок в 2015 году.

Информация о том, что актриса Майка Монро сменит Мэй Уитман на роли Патрисии Уитмор вызвала шквал возмущений от поклонников фильма. Ходили слух о том, что продюсеры сочли Уитмор “недостаточно красивой” для роли.

Производство фильма приостанавливалось на четыре дня из-за финансовых проблем.

Диаметр космического корабля пришельцев составляет примерно 4830 километров. Это сопоставимо по размером со спутником Юпитера Европой.

В фильме не упоминается жена Дэвида Левинсона Констанс Спано. В романе «День независимости: Испытание» Спано погибла в автокатастрофе.

Дэвид Арнольд, автор музыки к первому фильму, рассказал в своем аккаунте в “Твиттер”, что к нему не обращались с просьбой написать музыку для продолжения.

Использование человечеством инопланетных технологий указывает на одну из главных тем фильма. Художник-постановщик Барри Чусид рассказывал: «Одной из вещей, которую мы пытаемся изобразить, была идея о том, что все народы мира теперь объединены против общего врага. Они уже сделали это однажды, они сделают это снова. Более того, больше нет разделения на гражданских и военных, а также деления на страны. Мы будем использовать все, что сможем достать, чтобы сражаться с инопланетянами.»

Уилл объяснил свое отсутствие в фильме занятостью на других проектах.

«Зона 51» — это реальный объект ВВС США. Из-за высокой степени секретности базы она стала объектом теорий заговора и центральным элементом в мифах о неопознанных летающих объектах.