Снято! Духовная мантра Мика Рока, 2016

Это он придумал нарядить Боуи в ослепительно синий костюм, усадить Сида Баретта на капот Понтиака, это его Фредди Меркьюри ангажировал сделать несколько полароидов и превратить их в классическую уже обложку альбома Queen II.

Его зовут Мик Рок, он фотограф, эксцентрик, рассказчик тысячи невероятных рок-н-рольных баек и человек, которому определенно повезло с фамилией. Он не только был очевидцем эпохи, когда деревья были зеленее, а поп-культурные феномены создавались в пыльных дешевых студиях, а не кабинетах маркетологов, но и принимал в этом самое непосредственное участие. Боуи звонил ему два часа ночи, говоря, что клип нужно снять завтра и ничего за это не платил, Баретт приглашал его в коридоры своего подсознания, расширенные чем только не, Игги позировал с пачкой сигарет в зубах; все, прежде всего, весело

проводили время, а только потом думали о том, что создают программные вещи — вроде того же видео Life On Mars, благодаря которому синий костюм Дэвида чуть ли не самым узнаваемым на планете. Пропустив через свой объектив Игги и Зигги, Нью Йорк Velvet Underground и Blondie,

Лондон Сида Баретта и Сида Вишеза, Мик Рок не растерял азарта: фильм начинается с того, что он в присущей себе манере снимает концерт TV on the Radio. Не растерял он и связи с сегодняшним днем: на вечеринке по случаю премьеры фильма на фестивале Трайбека в Нью-Йорке вдруг, впервые за долгое время, выступила Карен О из Yeah Yeah Yeahs. Впрочем, она — девушка режиссера, который снял этот фильм вместе с журналом Vice, что делает его не только вакханалией воспоминаний, но и воспеванием того настоящего бунтарства, о котором сегодня действительно можно только ностальгировать.