Прибытие, 2016

- Изначально фильм назывался «История твоей жизни» (Story of Your Life). Именно так называется произведение, которое легло в основу сюжета. Однако публике такое название пришлось не по душе, и его заменили на «Прибытие»

- Джереми Реннер и Эми Адамс играли вместе в картине «Афера по-американски»

- В основе фильма «Прибытие» лежит повесть американского фантаста Теда Чана

- Изначально планировалось, что фильм снимет дебютант Ник Матьё, который в 2016 году выпускает ленту «Спектральный анализ»

- Композитором фильма стал Йохан Йоханнссон, который неоднократно сотрудничал с Вильнёвым. В 2016 году он получил номинацию на Оскар за музыку к фильму «Убийца»

- Учёные Стивен Вольфрам и его сын Кристофер Вольфрам выступили в качестве консультантов фильма, чтобы он полностью соответствовал научной действительности и терминологии

- «Прибытие» - это первый научно-фантастический фильм Дени Вильнёва. Вторым станет «Бегущий по лезвию 2049»