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Прибытие Прибытие
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Arrival

Прибытие, 2016

2016 / США
7.4 Оцените
72 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
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Перед вами фильм известного режиссёра Дени Вильнёва («Пленницы», «Убийца»). В главных ролях в его новой картине «Прибытие» снялись известные актёры, среди которых Эми Адамс («Человек из стали», «Афера по-американски» и Джереми Реннер («Мстители», «Миссия невыполнима: Протокол Фантом»). Также в ленте появятся Форрест Уитакер («Пёс-призрак: Путь самурая», «Последний король Шотландии») и Майкл Стуларг («Стив Джобс», «Жертвуя пешкой»). 

Фильм «Прибытие» расскажет об очередном инопланетном нашествии. В этот раз специалистам удаётся найти способ, который поможет общаться с пришельцами, однако не каждый способен овладеть их лингвистикой. Но Луиза Бэнкс становится именно тем человеком, которому под силу научиться неизвестному языку. Постепенно у неё в голове появляются обрывки воспоминаний, способные привести к разгадке тайны прибытия внеземных существ на Землю.

- Изначально фильм назывался «История твоей жизни» (Story of Your Life). Именно так называется произведение, которое легло в основу сюжета. Однако публике такое название пришлось не по душе, и его заменили на «Прибытие»

- Джереми Реннер и Эми Адамс играли вместе в картине «Афера по-американски»

- В основе фильма «Прибытие» лежит повесть американского фантаста Теда Чана

- Изначально планировалось, что фильм снимет дебютант Ник Матьё, который в 2016 году выпускает ленту «Спектральный анализ»

- Композитором фильма стал Йохан Йоханнссон, который неоднократно сотрудничал с Вильнёвым. В 2016 году он получил номинацию на Оскар за музыку к фильму «Убийца»

- Учёные Стивен Вольфрам и его сын Кристофер Вольфрам выступили в качестве консультантов фильма, чтобы он полностью соответствовал научной действительности и терминологии

- «Прибытие» - это первый научно-фантастический фильм Дени Вильнёва. Вторым станет «Бегущий по лезвию 2049»

Неожиданное появление неопознанных летающих объектов в разных точках планеты повергает мир в трепет. Намерения пришельцев не ясны - вооруженные силы всего мира приведены в полную боевую готовность, а лучшие умы человечества пытаются понять, как разговаривать с непрошенными гостями. Правительство обращается за помощью к лингвисту Луизе Бэнкс и физику Яну Доннели, чтобы предотвратить глобальную катастрофу и найти общий язык с пришельцами. Отныне судьба человечества находится в их руках.

7.4 Оцените
72 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 11 ноября 2016
Премьера в мире 1 сентября 2016
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Дени Вильнев
Дени Вильнев
В ролях
Эми Адамс
Эми Адамс
Джереми Реннер
Джереми Реннер
Майкл Стулбарг
Майкл Стулбарг
Форест Уитакер
Форест Уитакер
Натали Тибо
Натали Тибо
Все актеры и съемочная группа
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В тот день, когда они прилетели, время перестало существовать. Правда, формально всё осталось на своих местах: часы фиксировали секунды-дни-недели, люди рождались-жили-умирали… Но что-то изменилось. Что-то пошло не так. Впрочем, заметили это уже позднее. А тогда… Тогда все говорили только об одном: двенадцать черных инопланетных кораблей зависли над Землей. И никакой агрессии, никаких попыток контакта: просто замерли в воздухе – и всё. Кадр из фильма Дени Вильнева…
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Anastasia Ganina 22 августа 2017, 20:35
The physical universe was a language with a perfectly ambiguous grammar
Прибытие (Arrival, 2016, Дени Вильнев). Всем, кому нравятся фильмы жанра… Читать дальше…
Замес Петрович 21 ноября 2016, 12:10
Наплодили тут кучу никчемных отзывов любители всяких "Аватар 3D". Это кино не для вас, расслабьтесь. Оно для ценителей настоящей, интеллектуальной и… Читать дальше…
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2 февраля 2022 17:42
По словам Джереми Реннера, на съемках «Прибытия» Дени Вильнёва почти не использовался зеленый экран Были построены масштабные декорации, на которых работали кукловоды, имитируя движения пришельцев-гептаподов.
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8 декабря 2021 13:49
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