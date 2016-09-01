Прибытие, 2016

Перед вами фильм известного режиссёра Дени Вильнёва («Пленницы», «Убийца»). В главных ролях в его новой картине «Прибытие» снялись известные актёры, среди которых Эми Адамс («Человек из стали», «Афера по-американски» и Джереми Реннер («Мстители», «Миссия невыполнима: Протокол Фантом»). Также в ленте появятся Форрест Уитакер («Пёс-призрак: Путь самурая», «Последний король Шотландии») и Майкл Стуларг («Стив Джобс», «Жертвуя пешкой»).
Фильм «Прибытие» расскажет об очередном инопланетном нашествии. В этот раз специалистам удаётся найти способ, который поможет общаться с пришельцами, однако не каждый способен овладеть их лингвистикой. Но Луиза Бэнкс становится именно тем человеком, которому под силу научиться неизвестному языку. Постепенно у неё в голове появляются обрывки воспоминаний, способные привести к разгадке тайны прибытия внеземных существ на Землю.
- Изначально фильм назывался «История твоей жизни» (Story of Your Life). Именно так называется произведение, которое легло в основу сюжета. Однако публике такое название пришлось не по душе, и его заменили на «Прибытие»
- Джереми Реннер и Эми Адамс играли вместе в картине «Афера по-американски»
- В основе фильма «Прибытие» лежит повесть американского фантаста Теда Чана
- Изначально планировалось, что фильм снимет дебютант Ник Матьё, который в 2016 году выпускает ленту «Спектральный анализ»
- Композитором фильма стал Йохан Йоханнссон, который неоднократно сотрудничал с Вильнёвым. В 2016 году он получил номинацию на Оскар за музыку к фильму «Убийца»
- Учёные Стивен Вольфрам и его сын Кристофер Вольфрам выступили в качестве консультантов фильма, чтобы он полностью соответствовал научной действительности и терминологии
- «Прибытие» - это первый научно-фантастический фильм Дени Вильнёва. Вторым станет «Бегущий по лезвию 2049»
Неожиданное появление неопознанных летающих объектов в разных точках планеты повергает мир в трепет. Намерения пришельцев не ясны - вооруженные силы всего мира приведены в полную боевую готовность, а лучшие умы человечества пытаются понять, как разговаривать с непрошенными гостями. Правительство обращается за помощью к лингвисту Луизе Бэнкс и физику Яну Доннели, чтобы предотвратить глобальную катастрофу и найти общий язык с пришельцами. Отныне судьба человечества находится в их руках.
Прибытие (Arrival, 2016, Дени Вильнев). Всем, кому нравятся фильмы жанра… Читать дальше…