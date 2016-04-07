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Who's Gonna Love Me Now?

Кто теперь меня полюбит?, 2016

2016 / Израиль / Великобритания
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

18 лет назад Саару, молодому еврею из религиозной семьи, пришлось покинуть родной кибуц из-за своей сексуальной ориентации.

Он переехал в Лондон, где смог наконец-то жить своей жизнью. Его семье пришлось столкнуться с ещё одним испытанием, когда стало известно о положительном ВИЧ-статусе Саара. Теперь молодой мужчина нуждается в любви и принятии со стороны близких, а они, в свою очередь, борются со своими собственными страхами и предрассудками.

В разговорах с родными Саар пытается перешагнуть через разделяющие их противоречия и найти путь к примирению. Он стремится снова стать частью общины, в то же время оставаясь самим собой.

Саар и остальные участники Лондонского гей-хора записали для этого фильма замечательный саундтрек. Перед нами история о прощении и о том, какую силу, вопреки расстояниям, имеет родной дом.

7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 7 апреля 2016
Премьера в мире 7 апреля 2016
Возраст 18+
Режиссер
Барак Хейманн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кто теперь меня полюбит? 2 постера
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