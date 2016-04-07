Кто теперь меня полюбит?, 2016

18 лет назад Саару, молодому еврею из религиозной семьи, пришлось покинуть родной кибуц из-за своей сексуальной ориентации.



Он переехал в Лондон, где смог наконец-то жить своей жизнью. Его семье пришлось столкнуться с ещё одним испытанием, когда стало известно о положительном ВИЧ-статусе Саара. Теперь молодой мужчина нуждается в любви и принятии со стороны близких, а они, в свою очередь, борются со своими собственными страхами и предрассудками.



В разговорах с родными Саар пытается перешагнуть через разделяющие их противоречия и найти путь к примирению. Он стремится снова стать частью общины, в то же время оставаясь самим собой.



Саар и остальные участники Лондонского гей-хора записали для этого фильма замечательный саундтрек. Перед нами история о прощении и о том, какую силу, вопреки расстояниям, имеет родной дом.