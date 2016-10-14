Эксперимент «Одержимость», 2016

Брендона всегда тянуло к сверхъестественным вещам, поэтому для своей курсовой работы по теологии молодой человек избрал тему экзорцизма. Вместе с другом-студентом Брендон расследует массовое убийство/самоубийство, произошедшее в ходе неудачной попытки изгнать беса. Заигрывание с потусторонним миром доходит до крайней точки, когда герой решается поставить опыт экзорцизма на самом себе. «Эксперимент Одержимость», разумеется, не сулит ничего хорошего двум экстремалам, но жажда потаённых знаний, тяга к потустороннему и обычная мальчишеская дерзость отключили все тормоза и почти заблокировали мозг — а дальше фильм ужасов обрёл новых персонажей, которые радостно начинают пользоваться возможностью выскочить за двери преисподней и покуражиться среди людей.