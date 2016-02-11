Байкальские каникулы, 2015

Троица молодых российских режиссёров в лице Анастасии Немчиновой, Ольги Бутаковой и Артёма Бурлова дебютирует на большом экране в совместном проекте. То же самое относится и к большинству остального состава съёмочной группы, для которых картина стала первой в карьере. Фильм снимался в Бурятии при содействии компании «Asia Films», в результате чего получилось доброе, пионерское и современное кино.



В центре сюжета окажется обыкновенный мальчик по имени Коля Голиков. Как это ныне принято, большую часть своего досуга он проводит в социальных сетях, а друзей ему заменили видеоигры. Родители, по мнению сына, решили подвергнуть его самому тяжкому в жизни испытанию. Мальчика отправляют в детский лагерь на территории далёкого и мистического Байкала. С самого начала общение со сверстниками, да и со старшими тоже, у Коли не задалось, поэтому он злится на весь мир и считает всех окружающих глупцами. Но за своё скверное поведение ему приходится поплатиться. В качестве наказания его отправляют в библиотеку протереть и расставить книги на полках. Среди пыльных томов обнаруживается нечто, сумевшее приковать внимание героя. Это вовсе не книга, а самая настоящая капсула времени из 1865 года, оставленная неким Сашей Филипповым. Отныне Коле предстоит побывать в шкуре того самого мальчика из прошлого, когда на месте современного лагеря был пионерский, а порядки и дисциплина кардинально отличались от нынешних.