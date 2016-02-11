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Байкальские каникулы, 2015

2015 / Россия
5.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Троица молодых российских режиссёров в лице Анастасии Немчиновой, Ольги Бутаковой и Артёма Бурлова дебютирует на большом экране в совместном проекте. То же самое относится и к большинству остального состава съёмочной группы, для которых картина стала первой в карьере. Фильм снимался в Бурятии при содействии компании «Asia Films», в результате чего получилось доброе, пионерское и современное кино.

В центре сюжета окажется обыкновенный мальчик по имени Коля Голиков. Как это ныне принято, большую часть своего досуга он проводит в социальных сетях, а друзей ему заменили видеоигры. Родители, по мнению сына, решили подвергнуть его самому тяжкому в жизни испытанию. Мальчика отправляют в детский лагерь на территории далёкого и мистического Байкала. С самого начала общение со сверстниками, да и со старшими тоже, у Коли не задалось, поэтому он злится на весь мир и считает всех окружающих глупцами. Но за своё скверное поведение ему приходится поплатиться. В качестве наказания его отправляют в библиотеку протереть и расставить книги на полках. Среди пыльных томов обнаруживается нечто, сумевшее приковать внимание героя. Это вовсе не книга, а самая настоящая капсула времени из 1865 года, оставленная неким Сашей Филипповым. Отныне Коле предстоит побывать в шкуре того самого мальчика из прошлого, когда на месте современного лагеря был пионерский, а порядки и дисциплина кардинально отличались от нынешних.

Коля Голиков обычный мальчик, который предпочитает общению гаджеты, а друзьям социальные сети. Впервые в своей жизни отправился в детский лагерь на берегу Байкала. Жизнь в отряде не нравится Коле. Ребята не могут найти общий язык. Зато он узнает, что на этом месте давным-давно был другой лагерь. Тоже детский только пионерский. А еще он узнает, что пионеры оставляли капсулы времени — специальные послания будущим поколениям. Наш герой находит капсулу с посланием 1985 года от пионера Саши Филлипова. Приключения начинаются.

5.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 11 февраля 2016
Премьера в мире 11 февраля 2016
Возраст 6+
Прокатчик Asia Films
Режиссер
Анастасия Немчинова
В ролях
Сергей Ершов
Амаду Мамадаков
Амаду Мамадаков
Виктор Тетерин
Елена Усольцева
Чимит Жамьянов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Байкальские каникулы 1 постер
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