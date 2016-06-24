Фильм «Дуэль» является второй полнометражной работой актёра и режиссёра Кирана-Дарси Смита, снявшего картину «Не говори ничего» с Джоэлем Эдгертоном. А сценаристом и исполнительным продюсером стал Мэтт Кук («Три девятки»). Главные роли достались двум выдающимся актёрам разных поколений: Вуди Харрельсон («Настоящий детектив», «Семь жизней») и Лиам Хэмсворт («День независимости: Возрождение»). Также в ленте «Дуэль» снялись Алиси Брага («Я – легенда», «Потрошители») и Эмори Коэн («Бруклин», «Место под соснами»).

В центре сюжета фильма «Дуэль» классическое противостояние добра и зла в жанре вестерн. Молодой Дэвид приезжает в забытый Богом город, где произошла череда жестоких убийц. Самым влиятельным лицом в округе является проповедник Авраам, которому все беспрекословно повинуются. Главный герой осознаёт его причастность к ужасным событиям в городе, но дать отпор злодею оказывается не так просто, потому что никто не хочет выступать против проповедника.