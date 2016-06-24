Фильм «Дуэль» является второй полнометражной работой актёра и режиссёра Кирана-Дарси Смита, снявшего картину «Не говори ничего» с Джоэлем Эдгертоном. А сценаристом и исполнительным продюсером стал Мэтт Кук («Три девятки»). Главные роли достались двум выдающимся актёрам разных поколений: Вуди Харрельсон («Настоящий детектив», «Семь жизней») и Лиам Хэмсворт («День независимости: Возрождение»). Также в ленте «Дуэль» снялись Алиси Брага («Я – легенда», «Потрошители») и Эмори Коэн («Бруклин», «Место под соснами»).
В центре сюжета фильма «Дуэль» классическое противостояние добра и зла в жанре вестерн. Молодой Дэвид приезжает в забытый Богом город, где произошла череда жестоких убийц. Самым влиятельным лицом в округе является проповедник Авраам, которому все беспрекословно повинуются. Главный герой осознаёт его причастность к ужасным событиям в городе, но дать отпор злодею оказывается не так просто, потому что никто не хочет выступать против проповедника.
- Актёры Вуди Харрельсон и Лиам Хэмсворт уже играли вместе во всех четырёх частях саги «Голодные игры»
- Вуди Харрельсон несколько раз во время съёмок в Гринвуде разминался с местной командой школьниц по футболу
- Фильм «Прислуга» 2011 года также снимался в Гринвуде
- «Дуэль» - это первый вестерн, в котором снялся Лиам Хэмсворт
- Фильм «Дуэль» попал в Чёрный список лучших нереализованных сценариев ещё в 2009 году
Техасский рейнджер расследует серию кровавых убийств в маленьком городке, где всем заправляет авторитетный проповедник. Паства готова на все ради своего вожака, поэтому как только служитель закона начинает открыто подозревать того в причастности, он сам оказывается в опасном положении.
|24 июня 2016
|Россия
|Русский репортаж
|16+
|24 июня 2016
|Казахстан
|24 июня 2016
|Украина
|19 ноября 2020
|Южная Корея
|19