Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Дуэль
5.8
Дуэль - Трейлер
Киноафиша Фильмы Дуэль
5.8

Дуэль

, 2016
The Duel
США / вестерн, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Дуэль
5.8
Дуэль - Трейлер
Дуэль  Трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Фильм «Дуэль» является второй полнометражной работой актёра и режиссёра Кирана-Дарси Смита, снявшего картину «Не говори ничего» с Джоэлем Эдгертоном. А сценаристом и исполнительным продюсером стал Мэтт Кук («Три девятки»). Главные роли достались двум выдающимся актёрам разных поколений: Вуди Харрельсон («Настоящий детектив», «Семь жизней») и Лиам Хэмсворт («День независимости: Возрождение»). Также в ленте «Дуэль» снялись Алиси Брага («Я – легенда», «Потрошители») и Эмори Коэн («Бруклин», «Место под соснами»).

В центре сюжета фильма «Дуэль» классическое противостояние добра и зла в жанре вестерн. Молодой Дэвид приезжает в забытый Богом город, где произошла череда жестоких убийц. Самым влиятельным лицом в округе является проповедник Авраам, которому все беспрекословно повинуются. Главный герой осознаёт его причастность к ужасным событиям в городе, но дать отпор злодею оказывается не так просто, потому что никто не хочет выступать против проповедника.

- Актёры Вуди Харрельсон и Лиам Хэмсворт уже играли вместе во всех четырёх частях саги «Голодные игры»

- Вуди Харрельсон несколько раз во время съёмок в Гринвуде разминался с местной командой школьниц по футболу

- Фильм «Прислуга» 2011 года также снимался в Гринвуде

- «Дуэль» - это первый вестерн, в котором снялся Лиам Хэмсворт

- Фильм «Дуэль» попал в Чёрный список лучших нереализованных сценариев ещё в 2009 году

Техасский рейнджер расследует серию кровавых убийств в маленьком городке, где всем заправляет авторитетный проповедник. Паства готова на все ради своего вожака, поэтому как только служитель закона начинает открыто подозревать того в причастности, он сам оказывается в опасном положении.

В ролях

Лиам Хемсворт
Лиам Хемсворт
David Kingston
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Abraham
Эмори Коэн
Эмори Коэн
Isaac Brant
Алисе Брага
Алисе Брага
Marisol
Уильям Сэдлер
Уильям Сэдлер
Governor Lawrence Sullivan Ross
Фелисити Прайс
Naomi
Кристофер Джеймс Бэйкер
Monte
Кристофер Берри
Кристофер Берри
Dale
Бенедикт Самуил
George
Джиллз Мэттхи
John
Режиссер Киран Дарси-Смит
Сценарист Мэтт Кук
Композитор Craig Eastman
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 1 ноября 2021
Премьера в мире 24 июня 2016
Дата выхода
24 июня 2016 Россия Русский репортаж 16+
24 июня 2016 Казахстан
24 июня 2016 Украина
19 ноября 2020 Южная Корея 19

Где посмотреть фильм

ОККО
MPAA R
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $20 672
Производство Lionsgate Premiere, Atomic Entertainment (II), Mandeville Films
Другие названия
The Duel, Le duel, A párbaj, By Way of Helena, Das Duell, Düello, El duelo, Il duello, O Duelo, Pojedynek, Η μονομαχία, Дуелът, Дуэль, ある決闘　セントヘレナの掟, 決鬥, 더 듀얼, Duel, The

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 21 голос
5.8 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3438 В жанре «вестерн»  28 В жанре «драма»  1275 В фильмах США  2034 В фильмах 2016 года  155
Обновлено 26 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Дуэль - Трейлер
Дуэль Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Abraham Я давно знал, что ты придёшь за мной, Дэвид. Мне доставило удовольствие убить твоего отца. Он был отвратительным человеком.
David Kingston Если ты думаешь, что я здесь, чтобы отомстить за отца, ты слишком высокого о себе мнения.

Наша рецензия

Во имя Отца, и Сына, и Святой дуэли
Во имя Отца, и Сына, и Святой дуэли Фильм «Дуэль» австралийца Кирана Дарси-Смита стал второй полнометражной работой в его карьере, то же самое касается и Мэтта Кука, сценарный дебют которого состоялся в России с картиной «Три девятки». Вы можете не знать этих двух кинематографистов, зато исполнителей главных ролей вы признаете с большого расстояния и даже без бинокля. Это Вуди Харрельсон, который украшает любой фильм, и Лиам Хемсворт, который снимается почти в каждом проекте 2016 года. Уже не впервые в…

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Дуэль - смотреть в онлайн-кинотеатре

Дуэль

Похожие фильмы онлайн

Мертвые не причиняют боли
 
Треугольник печали
 
Жаркие летние ночи
 
Онлайн кинотеатр

Фильмы похожие на Дуэль

Мертвые не причиняют боли
Мертвые не причиняют боли драма, вестерн
2024, Мексика / Великобритания / США
6.0
Млечный путь
Млечный путь драма
2007, Бразилия
5.0
Кровные узы
Кровные узы триллер, драма, криминал
2020, США
6.0
Вечно молодой
Вечно молодой вестерн
2019, Ирландия
5.0
Киллер
Киллер боевик, криминал, триллер
2019, США
5.0
Уилсон
Уилсон комедия
2017, США
5.0
В долине насилия
В долине насилия вестерн
2016, США
6.0
Заброшенный
Заброшенный драма
2015, США / Франция / Канада
6.0
Широты
Широты мелодрама, драма
2014, Бразилия
6.0
Новая попытка Кейт МакКолл
Новая попытка Кейт МакКолл драма
2014, США
6.0
На краю
На краю триллер
2014, США
6.0
Местный
Местный драма
2013, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Женщина в автобусе откинулась так, что кресло легло на ноги? Говорю эти фразы и пассажиры тут же приходят в себя
Почему ни в коем случае нельзя гладить постельное бельё летом: запомните на всю жизнь и родным расскажите
Клею лист бумаги к унитазу все лето и радуюсь: гениальный лайфхак, который сильно упрощает уборку в туалете
Пока жду «Первый отдел 6», посмотрела детектив про маньяков с 7.8 на IMDb: «все 4 сезона на одном дыхании»
Этот сериал обязательно нужно глянуть перед «Мстителями: Доктор Дум» — скучно не будет, ведь на IMDb ему ставят 8,2 балла
Миллионы знают что Джек Воробей — капитан: а почему «Жемчужина» стала черной ответит 1% фанатов «Пиратов Карибского моря»
Момо и Окарун возвращаются, но «Дандадан» уже не будет прежним: хулиганское аниме в 3 сезоне превратится в «Евангелион»
Ланнистеры против Хайтауэров: в новинке BBC сразились 2 самых харизматичных воина Вестероса
6,6 к зрителей добавили «Похищение» в «Буду смотреть»: что известно о 12-серийном детективе с Трибунцевым, который стартует 24 июля на ОККО
Cериал Netflix с 8.2 на IMDb так хорош, что сам Неймар умолял в нем сняться: ему удалось, но футболиста многие «проворонили»
Харли Квинн — шут, а Бэтмен — рыцарь: у DC есть готовое фэнтези не хуже «Игры престолов», но есть один важный нюанс
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше