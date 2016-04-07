Сомния, 2015

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Бабочки в моей голове, или Слабонервным вход разрешен Когда Коди засыпает, в дома появляются бабочки. Огромные, большекрылые. Голубые. Правда, иногда их как-то уж очень много… Так много, что становится трудно дышать: они окружают тебя – и ты словно в коконе. А иногда вместе с бабочками появляется кто-то еще. Исчезнувшая жена, погибший ребенок… В семью Марка и Джесс, например, приходит их сын – Шон, пятилетний пацан, утонувший совсем недавно. С ним можно…