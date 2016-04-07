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Сомния Сомния
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Before I Wake

Сомния, 2015

2015 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

После гибели своего сына семейная пара Джесси и Марк решают усыновить милого и любящего 8-летнего мальчика Коди. Вскоре они замечают, что ребенок очень боится спать. Сначала они предполагают, что его отвращение ко сну вызывали его предыдущие нестабильные родители, но вскоре выясняется, что сны Коди проявляются в реальности, когда он спит. Поначалу чудесно красивые материализации снов мальчика восхищают их, но вскоре Джесси узнает, что ее новому сыну снятся еще и чудовищные кошмары…

  • Ни у одной из бабочек, появляющихся в начале фильма, нет усиков. Однако после того, как одноклассник рисует усики на изображении бабочки Коди, все бабочки и мотыльки в фильме получают антенны. Эта небольшая деталь показывает, что сны Коди не только детские, но и легко поддаются внешним влияниям.
  • Латинское название фильма переводится как «сновидения». Это третий фильм режиссера и сценариста Майка Фланагана с латинским заглавием после картин «Абстенция» и «Окулус». 
  • Фланаган неоднократно возражал против того, чтобы картину позиционировали как «фильм ужасов». Вместо этого режиссер предпочитал называть ее «сказкой» или «сверхъестественной драмой».
  • Фильм, который Джесси и Марк смотрят по телевизору, это классический хоррор «Дом ночных призраков» Уильяма Касла.
  • Оригинальное название фильма звучит как Before I Wake (“Прежде чем я проснусь”). 
  • Девочка, которая сидит за одной партой с Коди, ранее снималась в фильме ужасов “Заклятие” (2013). 
  • Съемки картины проходили в городе Фэрхоп, округ Болдуин, штат Алабама, США. В этом же месте снимался еще один фильм Майка Флэнагана “Окулус” (2013).

У молодой пары, потерявшей маленького сына, появляется второй шанс на счастливую жизнь, когда они берут из приюта замечательного восьмилетнего Коди. По неизвестной им причине он очень боится засыпать по ночам, но вскоре оказывается, что дело в необычном даре Коди – пока он спит, его сны оживают. Каждую ночь новым родителям могут явиться либо прекрасные видения его воображения, либо леденящие душу порождения его кошмаров. И эти кошмары – смертельно опасны.

7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 26 апреля 2016
Премьера онлайн 28 апреля 2017
Премьера в мире 7 апреля 2016
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Майк Флэнеган
Майк Флэнеган
В ролях
Кейт Босуорт
Кейт Босуорт
Аннабет Гиш
Аннабет Гиш
Скотти Томпсон
Скотти Томпсон
Томас Джейн
Томас Джейн
Дэш Майок
Дэш Майок
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сомния 4 постера
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Бабочки в моей голове, или Слабонервным вход разрешен Когда Коди засыпает, в дома появляются бабочки. Огромные, большекрылые. Голубые. Правда, иногда их как-то уж очень много… Так много, что становится трудно дышать: они окружают тебя – и ты словно в коконе. А иногда вместе с бабочками появляется кто-то еще. Исчезнувшая жена, погибший ребенок… В семью Марка и Джесс, например, приходит их сын – Шон, пятилетний пацан, утонувший совсем недавно. С ним можно…
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27 апреля 2016 17:31
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