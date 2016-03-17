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Смешарики. Легенда о золотом драконе Смешарики. Легенда о золотом драконе
Киноафиша Фильмы Смешарики. Легенда о золотом драконе

Смешарики. Легенда о золотом драконе, 2016

2016 / Россия
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16 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Знаменитый исследователь и группа его последователей направляются в глубину экзотических джунглей, где им предстоит множество опасностей и увлекательных приключений. Герои столкнутся с недружелюбными аборигенами, агрессивными расхитителями древних захоронений и мощными природными силами.

  • Полтометражный мультфильм продолжает события полюбившегося маленьким зрителям сериала «Смешарики».
  • Создатели мультипликационной ленты – группа «Рики», в которую входит студия «Петербург».
  • «Смешарики» – наиболее успешная российская франшиза в анимации. Отличительная особенность проекта – за простыми и наивными сюжетами скрываются глубокие вопросы, иногда с уклоном в философии.
  • Идея принадлежит Салавату Шайхинурову, художнику. Однажды ему заказали разработку упаковки для шарообразных конфет, и он создал первого персонажа для будущего сериала – круглого зайца.
  • Создатели мультфильма принципиально не используют традиционное противостояние добра и зла. Внимательный зритель заметит, что в «Смешариках» нет отрицательных героев, а сюжеты развиваются вокруг поиска логичных решений в необычных ситуациях.

Страна Смешариков очень разнообразна и таит в себе множество загадок, а ее жители не дадут скучать ни минуты! И вот, наш герой — очень поэтичная натура, но боязливая по природе, старается не ввязываться ни в какие авантюры и ведет довольно спокойный образ жизни. Но однажды ему выпадает исключительный случай «улучшить» себя под влиянием нового изобретения его друга Лосяша. И вместо того, чтобы преобразиться в смелого и решительного парня, наш герой оказывается в чужом теле… Как не потеряться в этом большом мире? Как вернуть свой первоначальный облик?! Но это не самые важные задачи, стоящие перед нашем героем, ведь впереди спасение всего мира…

6.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 17 марта 2016
Премьера онлайн 31 декабря 2016
Премьера в мире 17 марта 2016
Возраст 6+
Прокатчик UPI
Режиссер
Денис Чернов
Денис Чернов
В ролях
Михаил Черняк
Михаил Черняк
Сергей Мардарь
Антон Виноградов
Антон Виноградов
Владимир Постников
Светлана Письмиченко
Светлана Письмиченко
Все актеры и съемочная группа
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Смешарики. Легенда о золотом драконе
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