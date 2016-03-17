Смешарики. Легенда о золотом драконе, 2016

Страна Смешариков очень разнообразна и таит в себе множество загадок, а ее жители не дадут скучать ни минуты! И вот, наш герой — очень поэтичная натура, но боязливая по природе, старается не ввязываться ни в какие авантюры и ведет довольно спокойный образ жизни. Но однажды ему выпадает исключительный случай «улучшить» себя под влиянием нового изобретения его друга Лосяша. И вместо того, чтобы преобразиться в смелого и решительного парня, наш герой оказывается в чужом теле… Как не потеряться в этом большом мире? Как вернуть свой первоначальный облик?! Но это не самые важные задачи, стоящие перед нашем героем, ведь впереди спасение всего мира…