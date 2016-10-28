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Завтра будет the same, 2016

2016 / Россия
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О фильме

Музыкальный фильм в форме серии постапокалиптического мини-сериала. Не столь отдаленное будущее. Всё человечество умерло от охватившей его бесчеловечной, неудержимой похоти. Время замерло. Остались только двое — Саша и Кирилл. Слившись подобно Саламкиде и Гермафродиту в исполняемой ими музыке, ставшей философским камнем, даровавшим им вечную жизнь, они бродят по опустевшему городу, наполняя его музыкой, с миссией найти то исполнение, которое спасет человечество. Но для самих героев их миссия далеко не на первом месте. Кирилла и Сашу направляют живущие у них в головах и находящиеся в телепатической связи Пэтти и Джимми. Главные герои фильма, Кирилл Широков и Саша Елина, настоящие музыканты, составляющие ансамбль thesame (специализируется на исполнении тихой музыки, взаимодействующей с конкретным временем и пространством). В фильме исполняются мелодии из цикла «everydaymelodies» Кирилла Широкова. Фильм представляют режиссер Петр Ладен и исполнители главных ролей композиторы Кирилл Широков и Саша Елина.

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Продолжительность 1 час 6 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 28 октября 2016
Премьера в мире 28 октября 2016
Возраст 18+
Режиссер
Петр Жуков
В ролях
Кирилл Широков
Все актеры и съемочная группа
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